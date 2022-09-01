Mediterra Line'ın yeni gemisi Türkiye-Çin arasında çalışacak

Ahmet USMAN

Uzun yıllardır lojistik sektöründe hizmet veren Tolga Emrah Gezgin ve Zafer Engin tarafından geçen yıl kurulan Mediterra Line, satın aldığı Con-Ro tipi gemi ile Çin ve Türkiye arasında yük taşıma hizmeti vermeye başladı. Dünyanın en büyük yatırımlarından olan “Bir Kuşak, Bir Yol” projesinin, deniz yolu ayağındaki açığını kapatmaya yardımcı olmayı hedefl eyen firma, Çin’den direkt ve hızlı bir servis kurarak bu hedefini gerçekleştirmeyi planlıyor.

M/V Transfighter gemisinin, dünyadaki 6 adet Con- Ro gemisinden biri olduğunu belirten Mediterra Line Genel Müdürü Emrah Gezgin, “Özel olarak yapılmış bu gemi türünden, 4 tanesi enerji platformlarında çalışıyor, biri Amerika-Avrupa arasında hizmet veriyor, diğeri de M/V Transfighter” dedi. Söz konusu geminin, özellikle kâğıt ve alüminyum tipi mal cinsleri için çok uygun teknik özelliklere sahip olduğunu belirten Gezgin, “Bu geminin en büyük özelliği paletten bigbag’a, tekerlekli araçlardan ağır iş makinelerine, proje yüklerinden konteynere her türlü statik ve dinamik yükün, her türlü limandan kolaylıkla yüklenebilir olması. Ro-Ro rampası, ambar üstü ve ambar içi otomatik kapaklar, yürüyen yollu gemi yanı kapakçığı gibi imkânları sayesinde operasyonlarını çok hızlı tamamlayabilen gemimiz, aynı zamanda da bünyesinde barındırdığı 7 forklift sayesinde kesintisiz yüklemelere imkân sağlıyor. Bünyesindeki 100 ton kapasiteli mafi ekipmanları sayesinde de proje yüklerini kolaylıkla elleçleme imkânı sunuyor” dedi.

Çin-Türkiye arasını 25 günde alıyoruz

Toplamda, 300 konteyner kapasitesinin yanı sıra, 15 bin tona kadar da genel kargo kabul edebildiklerini anlatan Gezgin, “En önemli yanımız hız. Çin’den Türkiye’ye yaklaşık 25 günde geliyoruz. Türkiye’den Çin’e giderken bazen İsrail’den yük alıyoruz. Bir seferimizi 50 - 60 günde tamamlıyoruz. Diğer birçok hat, servislerine ara uğraklar ekliyor ve bu da gemilerin gecikme ihtimalini arttırıyor. Mediterra Line olarak başlattığımız direkt servisle bu tür gecikmeleri de minimize edebiliyoruz. Şu sıralar, demiryolu hattında bile 15-20 gün olarak belirtilen transit süre 40 güne kadar çıkabiliyor. Piyasalar çok hareketli olduğu için süre daha da önemli hale geldi. Şu an uçaktan sonra en iyi alternatif bizim verdiğimiz hızlı servis. Şimdiye kadar 3 sefer gerçekleştirdik, hepsi tamamen dolu gitti. Kuzey Çin bölgesinde bulunan Weihai Limanı’ndan çıkarak, hiçbir yere uğramadan direkt İskenderun ve Derince Limanlarına geliyoruz. Bohai Körfezi limanları ile Qingdao, Dalian, Tianjin ve Rizhao bölgeleri arasında talebe bağlı barge hizmeti de verebiliyoruz” dedi.

Çin’de kaldığı yıllar boyunca edindiği tecrübeler ve gerek Çin Devleti ile gerek de Shandong Port Group ile olan iyi ilişkileri sayesinde, Kuzey Çin’de birçok avantaja ve önceliğe sahip olduklarını belirten Gezgin, “Weihai Port, geminin operasyonuna çok önem verdi. Rıhtıma bizim için özel rampa yatırımı bile yaptılar. Lojistik, bu tarz takım oyunlarından ibarettir. Yapılan yardım, verilen destekler için Weihai limanına çok minnettarız. Aynı şekilde, Türkiye tarafında; İskenderun Limak’tan ve Derince Safiport’tan da aldığımız destekler için de teşekkür ediyoruz” dedi.

Çin hinterlandının çok büyük olduğunu vurgulayan Gezgin, Bohai körfezi limanlarından sağlayabildikleri barge aktarma hizmetini, 30 bin metrekareye kadar depolama hizmetini, her türlü ağır yük ve TIR elleçlenebilirliğini; Weihai limanının sunduğu imkânlar olarak belirtti ve bu imkânların, Çin’in büyük hinterlandında kendilerine avantaj sağladığının altını çizdi. Weihai’de de bir şirket açacaklarını belirten Gezgin, “Bu yatırımı, özellikle Shandong Liman otoritesi ve yerel hükümet ile ilişkilerimizi arttırmak ve iş birliğimizi geliştirmek adına yapacağız. Bu şirket, Çin içerisindeki lojistik aktiviteleri, depolama, gemi ve liman operasyonları gibi aktiviteleri yürütecek” dedi.

İkinci gemi yolda

Bu hattın elde ettiği başarının ardından ikinci gemilerini almak için çalışmalara başladıklarını da ifade eden Gezgin, “Çin-Türkiye-Doğu Akdeniz, bizim hedef pazarımız. Yeni kurulan, Deniz İpek Yolu Projesi’nde önemli bir oyuncu olmayı hedefl ediğimizden dolayı; tüm yatırımlarımızı ve odağımızı da bu pazara yönlendirmiş durumdayız. Bu pazardaki yüksek talebi de göz önünde bulundurarak; Uzak Doğu hattımız için 2. gemiyi satın almayı planlıyoruz. İlaveten, Çin’in güneyinde yer alan Qinzhou limanına da uğrak ekleyip, hem kuzey hem de güney Çin’den müşterilerimize hizmet verebileceğiz. Bu planların, 2022 son çeyreğinde devreye girmesi için elimizden geleni yapıyoruz” dedi.