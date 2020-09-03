Medkon, denizde ve karada yatırım atağında

03 Eylül 2020

AYSEL YÜCEL

Yatırımlarını hızlandıran Medkon Lines, araç parkını önemli oranda genişletirken, filoya yeni konteyner gemileri eklemeye hazırlanıyor. Şirket bu gemilerle yeni hatlar açmayı planlıyor. Şirket, yurt dışında dayeni yatırımları gündeme aldı.

Medkon Lines Genel Müdürü Mahmut Işık, yeni yatırımlarına yönelik olarak “Intermodal taşıma ağımızı genişleterek, yurt dışında depo ve kara nakliye yatırımları yapma planlarımız bulunuyor. Yeni gemi yatırımlarımız ile yeni hatlar açmayı planlıyoruz. Aynı zamanda demiryolu taşımacılığının büyük önem arz edeceği gelecek dönemde biz de Medkon olarak yapılanmayı hedefliyoruz. Bu bağlamda çalışmalarımızı son hızıyla devam ettiriyoruz” dedi. Medkon Lines Türkiye'dekilerin yanı sıra Mısır, Tunus, Cezayir, Fas ve Ispanya’da bulunan toplam 23 ofisi ile hizmet veriyor. Şirket, kendine ait 6 adet çok amaçlı gemisi ve kiralık gemileri ile taşıma yapıyor. Intermodal tarafında ise 100’ün üzerinde çekicisi ve dorsesi bulunan Medkon’un 40 bin metrekarelik konteyner deposu var. Mahmut Işık, “Bu yıl içerisinde filomuza katmak üzere görüşmekte olduğumuz 2 adet konteyner gemisi bulunuyor” dedi. Böylece şirketin öz mal gemi sayısı 8’e çıkacak. Bu yıl içerisinde gerçekleştirilen yatırımlara değinen Mahmut Işık, depolarında gerçekleştirdikleri yeni makine yatırımlarının yanı sıra konteyner parkını genişlettiklerini ayrıca çekici ve dorse sayılarını da yüzde 50’ye yakın artırdıklarını söyledi.

Medkon pandemi sürecinin başlamasıyla birlikte çalışanların sağlığını korumak amacıyla kısa sürede evden çalışmaya geçti. Mahmut Işık, bu konuda altyapılarının sağlam ve güvenilir olması nedeniyle evden çalışmalarıyla geçirdikleri bu süreçte operasyonel olarak sıkıntı yaşamadıklarını vurguladı. Şirket, evden çalışma düzenini sürdürürken Işık, şirket çalışanları arasında hiçbir COVID-19 vakasına rastlamamış olmaktan büyük mutluluk duyduklarını söyledi. Bu süreçte şirket olarak yatırımlara hız kesmeden devam ettiklerini ifade eden Işık, “Yükleme adetlerimizi koruduğumuz ve hatta yer yer artırdığımız bir yıl dönem geçirdik. Medkon ailesi olarak çalışma arkadaşlarımızla beraber geçirdiğimiz zamanı çok özlediğimizi belirtmek isterim. Umut ediyorum ki, yıl sonuna kadar pandemi sorunu tamamen aşılır” diye konuştu.

İki konteyner deposu hizmete girecek

2020 yılı sonuna kadar elleçleme, tamir, yıkama ve VGM hizmeti verecekleri 2 konteyner deposunu daha hizmete açmayı planladıklarını açıklayan Işık, “Yine aynı şekilde TIR filomuza katacağımız yeni araçlarımızla filomuzu kuvvetlendirmeyi de planlıyoruz. Hayata geçirdiğimiz ve planladığımız yatırımlarla pandemi sonrası döneme hazırlandık, hazırlanmaya devam ediyoruz. Medkon ailesi olarak, güçlü organizasyonu ve kültürel yapısıyla; yenilikçi, güvenilir, katma değeri yüksek hizmetler sunan bir firma olarak faaliyetlerimizi sürdürmeye devam ediyoruz” dedi.

İntermodal rekabette öne çıkarıyor

Pandemiyle birlikte sınırlı ve doğru stok tutmanın öneminin ortaya çıktığını belirten Işık, “Bu nedenle hızlı ve güvenilir hizmet veren firmalar tercih sebebi oldu. Kapıdan kapıya hızlı hizmeti veren, depolama ve dağıtım ile kapıdan kapıya intermodal taşımacılığı yapabilen firmalara doğru yönelim olduğunu gözlemledik” dedi. Türk yatırımcılar için yurt dışında lojistik alanındaki yatırım fırsatlarını da değerlendiren Işık, şunları kaydetti: “Lojistik sektöründe en önemli konu yüke katma değer katmak... Bunu yaptığınız sürece, ithalatçıların alım güçlerini artırırsınız ve ticarete her daim katkınız olur. Bu bağlamda da intermodal taşımacılığın eksik kaldığı depolama, tren ve karayolu taşımaların ön planda olduğu bölgelerde yatırım fırsatları gözlemliyoruz.”

Işık ayrıca, önümüzdeki dönemlerde kapıdan kapıya hizmet verebilen ve yüke katma değer katabilen firmaların daha güçlü bir yapıya sahip olacağını öngördüğünü söyledi.

Türkiye’nin coğrafik konumunun giderek daha fazla Türk lojistik sektörünün önemini ortaya koyduğunu vurgulayan Işık, “Aynı zamanda gerek Türk emekçilerinin ürettiği yüksek kaliteli ürünler gerekse transit süre olarak bir çok coğrafyaya olan yakınlığımız nedeniyle Türkiye lojistik sektörünün her daim ilerleyeceğini öngörmekteyim. Son yıllardaki yeni liman yatırımlarıyla birlikte Türkiye’de artan ithalat ve ihracat taşımalarından öte, transit ticarette de önemli bir pay almış durumdayız” dedi.

İthalattaki düşüş ve yükselen petrol fiyatları maliyetleri artırıyor



Pandemi sonrası taşımalarda yaşanan son gelişmeleri aktaran Işık, "Piyasanın ikiye ayrıldığını gördük. Bir kısım iş ortaklarımız stok yapmaya çalışırken, bir kısmı ise gelecek dönem kaygısı ile beklemeyi tercih etti. Bu nedenle gemilerdeki doluluklar ilk etapta değişmedi. Sonrasında genel piyasada genellikle ithalat yüklemelerinin azaldığına yönelik gözlemlerimiz oldu. Bu dönemde de ithalattaki düşüşün aksine ihracat yüklemelerinin artarak devam ettiğini söyleyebiliriz. Düşen ithalat talepleri petrolün son dönemde artış trendine geçiyor olması, maliyetlerimizi artırıyor. Bu durum her ne kadar navlunların yukarı yönlü hareket etmesine sebep olsa da piyasadaki genel rekabet ortamı navlun artışlarını baskılıyor" dedi.