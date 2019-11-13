Merkür Group, holdingleşiyor

13 Kasım 2019

Merkür 2003 yılında uluslararası nakliye sektöründe faaliyete geçti. 2006’da havacılık ve turizm faaliyetlerini bünyesine kattı. Hemen akabinde de uçak kiralama faaliyetlerine başladı. Hava kargo alanında IATA akreditasyonlu Merkür, turizm tarafında da IATA seyahat acentesi olarak hizmet veriyor. Ayrıca havacılık faaliyetleri kapsamında Türkiye temsilciliğini yaptıkları hava yollarının da yer hizmetlerinin yanı sıra bilet ve kargo satışlarını gerçekleştiriyor.

Firma charter faaliyetlerinde ise yolcu ve kargo uçakları, özel jet, ambulans uçak ve helikopter kiralama alanında aktif olarak çalışıyor. Bugüne kadar tek şirket çatısı altında yapılan tüm bu organizasyonlar 2020’den itibaren Merkür Holding'in alt kuruluşlarıyla yürütülecek. Firma, uluslararası taşımacılıkta Tria Cargo, turizmde Ontravel, havacılıkta Merkür Aviation ve charter alanında da Merkür Jet ile etkin olacak.

İş yapma biçimleri değişecek

Yaşanılan dijitalleşme ve blockchain gibi birçok kavramın sektörü beklediğini anlatan Merkür Holding CFO'su Güler Filiz, Merkür olarak bu gelişmelerin dışında kalmamız mümkün olmayacağı için şimdiden sisteme entegre olmak adına teknolojik değişimleri yakından takip ediyoruz”dedi.

“Türkiye için büyük bir fırsat”

Bir Kuşak Bir Yol' projesinin birden fazla bağlantı yolunu içerdiğinin kaydeden Filiz, “Sadece geçtiği güzergâhtaki ülkeler arasındaki ticareti hareketlendirmekle kalmayıp Çin’in doğusu ve batısı arasındaki kopukluğu da giderecek. Bu yol Türkiye’den de geçiyor, bölgesel ticaret ağına dahil olmak müthiş bir fırsat” ifadesini kullandı.