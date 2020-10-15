Merport, yeni lojistik üssü olmayı hedefliyor

15 Ekim 2020

MEHMET NABİ BATUK-MERSİN

Uluslararası Mersin Limanı ile Mersin Serbest Bölgesine çok yakın bir lokasyonda hizmet veren Merport Lojistik, toplam depolama alanını yeni yatırımı ile 49 bin metrekare artırarak toplamda 77 bin metrekareye çıkardı. Yatırımın tamamlanması ile 9 bin 700 TEU konteyner konaklama kapasitesine eriştiklerini belirten Mersin Merport Genel Müdürü Murat Fazlı Bilik, zemin işlemlerinde de tamamı özel imalat parke taş kullanarak tam teşekküllü bir kara limanı haline dönüştüklerini aktardı. Bilik “77 bin metrekarelik açık depolama alanımızın yanı sıra 8 bin metrekarelik CFS sahamız, 2 bin metrekarelik kapalı sundurma sahamız ve bin metrekare kapalı depolama alanımız ile ihracatçı ve ithalatçı firmaların bölgedeki en büyük lojistik çözüm ortaklarından biri olmayı hedefliyoruz” dedi.

Bölgenin önde gelen markaları ile çalışıyor

Sahip oldukları modern araç filoları ile 3 vardiyada 24 saat hizmet verdiklerini söyleyen MBilik, konteyner depolama, konteyner yükleme boşaltma, konteyner tamir bakım ve konteyner taşımacılığı hizmetlerine ek olarak konreefer konteyner elektrik ve PTI ve Pluging hizmeti sunduklarını aktardı. Ayrıca terminallerinde yapılan tüm işlerin sigorta poliçeleri ile teminat altında olduğunu belirten Bilik, “MIP, BSA Evergreen, Med-Kon, Tur-Kon Gemi Acentalığı, ZIM Belstar, Contaz – Containerships, Catoni, NLD, NYK, Naksan Holding, Adana Çimento, Anadolu Cam Sanayi, Şişecam, Aves Yağ, Omsan Lojistik, Oba Makarna, Mutlu Makarna çalıştığımız en büyük iş ortaklarımız” diye konuştu.

Multimodal ve intermodalde büyümek istiyor



Firma olarak önümüzdeki dönemde özellikle multimodal ve intermodal lojistik alanlarındaki etkinliklerini artıracak projelere yöneleceklerini söyleyen Bilik, “Yeni lojistik sistemlerin gerektirdiği her alanda profesyonel olarak hizmet vermek ve sektörümüzdeki yeniliklerden geri kalmamak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. İlk başta 2020 yılının sonuna kadar kurumsallaşma hamlemizin bir sonraki adımı olan anonim şirket yapısına kavuşmayı planlıyoruz. Çünkü önümüzdeki 3 yılda sadece kurumsallaşan, kendini yeniliklere açan, kendini daima finansal olarak hazır tutan firmaların sektörde büyüyebileceklerine inanıyoruz” şeklinde konuştu.