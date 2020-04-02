Mersin Limanı’ndan transit ticarete destek

02 Nisan 2020

Mehmet Nabi Batuk

Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği (MIP) Koronavirüs salgını (COVID-19) nedeniyle liman sahasında aldığı önlemleri sıkılaştırarak sürdürüyor. MIP’den yapılan duyuruya göre; hastalığın yayılmasına engel olmak için liman genelinde hassasiyetle alınan sıkı tedbirlerin ardından, komşu ülkelerle olan sınır kapılarında alınan tedbirler sonucu oluşan uzun bekleme süreleri nedeniyle sıkıntılı günler yaşayan transit ticareti desteklemek için de finansal önlemlerin alındığı bildirildi. Çalışma kapsamında transit rejimine tabi yüklerin sevk işlemlerinde yaşanan beklemeler karşısında sektöre destek olmak amacıyla 30 Nisan 2020 tarihine kadar limandan karayolu ve demiryolu ile kapı çıkış veya iç boşaltım yapan veya yapacak olan konteynerlerin ardiye tutarları ve transit yük taşıyan araçların fuzuli işgaliye ücretlerinde yüzde 20 ile yüzde 50 arasında indirim yapıldı.

Transit Konteyner Ardiye işlemlerinde Dry konteynerlerde hali hazırda uygulanmakta olan ilk 7 gün serbest süreye ilaveten, 8 ila 15 gün arası bekleme süresinde yüzde 25, 16 gün ve üzeri bekleme süresinde de yüzde 50 oranında indirime gidildi. Yine soğutma tertibatlı konteynerler için ilk 7 günlük bekleme sürelerinde yüzde 20 indirim uygulanırken 8-15 gün arası bekleme sürelerinde yüzde 30, 16 gün ve üzeri bekleme sürelerinde de yüzde 50 indirim yapıldı. Transit Araç Fuzuli İşgaliye ücretleri ise koşulsuz olarak yüzde 50 indirildi.

Liman sahasında virüse karşı önlemler artırıldı

Dünya genelindeki tüm limanlar gibi gıda ve tıbbi malzeme vb. hayati yüklerin lojistiğinin devamlılığını sağlayarak rolünü en iyi şekilde yerine getirmeye çalışan Mersin Uluslararası Limanı’nda salgınla mücadele kapsamında önemli uygulamalara geçilmişti. ‘Canlı Destek’ ile ‘webdestek@ mersinport.com.tr’ üzerinden hizmet verilmeye başlanması, zorunlu olmayan haller dışındaki giriş/çıkışların ziyaretçilere kapatılması, vardiya dışında kalan personelin uzaktan çalışma sistemine geçirilmesiyle bir yandan kişisel teması asgariye indirirken, bir yandan da 7/24 kesintisiz hizmet verilmeye devam ediyor.