Mersin Uluslararası Limanı, 2020'yi rekor iş hacmiyle tamamladı

Geçen yıl gerçekleştirilen konteyner iş hacminin 2 milyon TEU barajını geçtiğini bildiren MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, bu başarının Türkiye için bir ilk olduğunu belirtti.

Diğer birçok ülke gibi Türkiye'nin de koronavirüs salgınından olumsuz yönde etkilendiğini söyleyen Van Daele, "MIP olarak bu krizde ilk önceliğimiz çalışanlarımızın ve liman kullanıcılarımızın sağlık ve güvenliğini korumak oldu. Alınan birçok güvenlik önlemi sayesinde MIP, mümkün olan en iyi hizmeti sunmaya devam etti. Türkiye'nin ve bölgenin özellikle yılın ikinci yarısında yükselen ihracat rakamları ve buna bağlı olarak artan ham madde ihtiyacının etkisiyle MIP, hızla bir iyileşme dönemine girdi. Destekleri ve katkıları için tüm paydaşlarımıza teşekkür etmek isterim. Başarımızın üzerine yeni başarıları inşa etmek ve MIP'in Türkiye'nin lider limanı konumunu korumak için yatırımlarımıza devam edeceğiz." şeklinde konuştu.