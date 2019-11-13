MIP, operasyon kabiliyetini artırdı

13 Kasım 2019

Mersin Uluslararası Limanı’nın (MIP) Türkiye’nin ve bölgenin en önemli ticaret kapısı olduğunu vurgulayan MIP Genel Müdürü Johan Van Daele, “Türkiye’de lider konumda olan limanımız, ülkemizin sanayi kentlerinin yanı sıra Irak, KKTC, Orta Asya ve Suriye gibi komşu ülkelere kara ve demiryoluyla bağlantılı. 2.6 milyon TEU konteyner ve 30 milyon tonun üzerinde yük kapasitesine sahip limanımız, 3 bin 370 metre uzunluğundaki rıhtımlarımızda aynı anda 30 gemiyi ağırlayabiliyoruz. 112 hektar alana donatılmış limanımızda 12 rıhtım vinci ve zengin ekipman parkıyla tüm yük çeşitlerine hizmet veriyoruz” ifadelerini kullandı.

Türkiye’nin en büyük limanı olarak küresel pazardaki başarılarıyla ülkemiz için en iyisini yapmaya çalıştıklarını anlatan Johan Van Daele, “Sektördeki rekabet gücümüzü artıracak inovatif projeler geliştirmeye çalışıyoruz. Aynı zamanda yeşil endüstriyi sürdürülebilir kılmak amacıyla çevreci projelerle faaliyet göstermenin yeni ve yenilikçi yollarını keşfetmeye kararlıyız” dedi.

Sosyal sorumluluk yaşam biçimi

Firma olarak bir yandan dünya limanları arasındaki konumlarını güçlendirirken diğer yandan Türkiye'nin kalkınmasına katkı sağlayacak projelerin desteklediklerini anlyatan Van Daele, “Biz limanın kalkınmasını ülkenin kalkınması olarak düşünüyoruz. Bu nedenle her alanda gelişmişliği yakalamak amacıyla sosyal sorumluluk projelerinin de destekçiyiz. Çünkü bu bizim kurumsal kültürümüzün bir parçası. Yaşadığımız bölgeye destek olmak amacıyla birçok sosyal sorumluluk projesini destekledik. ‘Viyana’dan Mersin’e Sanat Köprüsü, Eski Köye Yeni Adet, Anneler Okulu, Onarımı Bizden Okuması Sizden, Engelime El Ver, MIP Çocuk Müzik Okulu, Geri Dönüşüm Çocuk Parkı’ gibi ses getiren projelerimizle dikkat çekiyoruz. Ayrıca 2019 yılında inşasına başladığımız ‘Mersin Uluslararası Limanı İlkokulu’ projesi ise 2020 yılında tamamlanacak” diye konuştu.

Sanayinin çözüm ortağı

Türkiye’nin en büyük konteyner limanı olan MIP, ekim ayında gerçekleştirdiği 175 bin 857 TEU konteyner iş hacmiyle yeni bir Türkiye rekoru kırdı. MIP, yaptığı elleçleme miktarıyla Türkiye tarihinde yeni bir rekora daha imza attı. Bu yıl ilk altı ayda elde ettiği 1 milyon TEU konteyner miktarıyla da Türkiye’de bugüne kadar ilk altı ayda kaydedilen en yüksek iş hacmini yakalayan MIP, 2018 yılında ulaştığı 1 milyon 720 bin TEU ile Türkiye’nin en azla konteyner elleçleyen limanı olarak ilk sıraya yerleşti. MIP, konvansiyonel yükler bazında da bölge sanayisinin en önemli çözüm ortağı konumunda.