MIP'ten 375 milyon dolarlık ek yatırım

Türkiye’nin dünyaya açılan en büyük ticaret kapılarından biri olan Mersin Uluslararası Limanı, 2,6 milyon TEU konteyner, 10 milyon ton konvansiyonel yük kapasitesiyle 5 kıtaya doğrudan hizmet veriyor. 3 binin üzerinde kişiye doğrudan, 25 binden fazla kişiye dolaylı olarak istihdam sağlamayan Mersin Uluslararası Limanı 2020 yılında pandeminin zorlayıcı etkisine rağmen 2 milyon TEU konteyner, 7,6 milyon ton konvansiyonel iş hacmi gerçekleştirerek kendi rekorlarını güncelledi. 2008 yılından bu yana yüzde 130 oranında artan iş hacmine ilişkin ihtiyaç duyulan kapasite artışı için büyüme projelerini sürdüren Mersin Uluslararası Liman İşletmeciliği AŞ. (MIP) ise Mersin Limanı Genişleme Projesi ile ilave rıhtım kapasite ihtiyacına çözüm üretmeyi hedefliyor. 375 milyon dolarlık yatırımla 2 gemiye hizmet verecek kapasiteye erişecek olan MIP, limanın kapasitesi 2,6 milyon TEU’dan 3,6 milyon TEU’ya çıkararak liman kullanıcılarına kesintisiz ve üst düzey hizmet verebilecek.

Daha büyük kruvaziyerleri ve askeri gemileri ağırlayabilecek

Genişleme Projesi, 2016 yılında hizmete sunulan ve 400 metrelik mega gemilerin Mersin Limanı’na uğrak yapmalarına olanak sağlayan EMH rıhtımının ikinci aşaması olarak planlandı. Mevcut rıhtımın 380 metre denize doğru uzatılması ve düşük su derinliği olan rıhtımların genişletilerek doldurulması işini kapsayan projenin tamamlanması ile birlikte, rıhtımın batı tarafında askeri gemiler ve daha büyük kruvaziyer gemilerinin yanaşabileceği modern bloklu rıhtım oluşturulacak. Limanın mega gemiler için ihtiyaç duyduğu minimum derinlik 15 metre olduğu hesaba katıldığında yeterli derinliğe ulaşılabilmesi için EMH Terminali’nin deniz yönünde uzatılması sağlanacak. EMH Terminalinin uzatılmasıyla dünyanın en büyük gemileri olan 400 metre uzunluğundaki iki mega gemiye aynı anda hizmet verilebilecek ve gemi bekleme süreleri optimize edilecek. Artan direkt servis sayısı ile birlikte rekabetçi navlunlar ve daha kısa transit süreleri söz konusu olacak.

500 kişiye doğrudan, 5000 kişiye dolaylı istihdam yaratılacak

EMH2 altyapı yatırımları imtiyaz sözleşmesi kapsamında gerçekleştirilecek yatırım sonunda TCDD’ye devredilecek ve yapılan yatırım Mersin’in kalıcı değeri olacak. Ayrıca genişleme yatırımına paralel olarak gerçekleştirilecek kapılar projesiyle, liman içi ve dışında tır/araç bekleme süreleri de azalacak, böylece şehir trafiğinin liman kaynaklı sıkışık kısmı çözüme kavuşacak. Limanın genişlemesi sonucu artan iş potansiyeli sayesinde ek 500 kişiye doğrudan, 5000 kişiye dolaylı istihdam imkânı da yaratılmış olacak. Limanın gelen talebi karşılayabilecek kabiliyete sahip olması, Mersin ve bölgenin tüm lojistik dinamiklerine yeni iş alanları ve yeni fırsatlar sunacaktır. Limandaki büyümeye paralel olarak limana hizmet veren lojistik ekosistem de büyüyecektir. Proje tamamlandığında, Mersin Limanı Doğu Akdeniz’e açılan stratejik konumunu güçlendirecek, Akdeniz havzasında yer alan diğer ülke terminalleriyle aktarma konteyner ticaretinde rekabet edebilir pozisyona gelecek.