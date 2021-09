MNG Kargo çalışanlarını dijitalleştiriyor

Takip Et

Türkiye’de kargo sektörünün öncü firmalarından biri olan MNG Kargo, çalışanlarının iş süreçlerini kolaylaştırmak için dijital yatırımlarını artırdı. Şirket, son 3 yıllık dönemde teknoloji yoluyla süreçlerini iyileştirmeye odaklanarak; aktarma merkezleri, şubeleri ve IT altyapısına yaklaşık 70 milyon TL tutarında yatırım yaptı. Pandemi sürecinde sunduğu hizmeti tüketicilerin beklentisi ve sosyal mesafe kuralına uygun olarak yerine getirebilmek için, teknolojiye dayalı inovasyonları çok hızlı bir şekilde geliştiren şirketin günlük işlem kapasitesi 700 bin adede yükselirken, yüzde 90 müşteri memnuniyeti sağlandı. MNG Kargo İK ve Hukuktan Sorumlu İcra Kurulu Üyesi Seda Kaplan Erdoğan ile MNG kargonun pandemiye nasıl uyum sağladığını ve son dönemde atılan dijital adımlarını konuştuk.

Kargolarınıza kadın eli değiyor

Seda Kaplan Erdoğan, temelleri 2003’te atılan MNG Kargo’nun faaliyete başladığı ilk yıllarda B2B odaklı bir şirket iken, son yıllarda özellikle e-ticaretin de gelişmesi nedeniyle bireysel müşterilere daha fazla hizmet sunmaya başlayan bir şirket olduğunu belirtti.

Şirketin bugün 850’den fazla şubesi, 7 tanesi teknolojik olmak üzere toplam 27 aktarma merkezi, 14 bölge müdürlüğü, 3 bin 500 kara taşıma aracıyla hizmet verdiğini ifade eden Seda Kaplan Erdoğan, “Türkiye’nin yanı sıra dünyanın 220 farklı ülkesine hizmet götürüyor. Şirkette şube yapılanmasının yüzde 70’ini oluşturan acenteleri dahil 12 binin üzerinde kişi çalışıyor. Çalışanların yaş ortalaması 34 olurken, kadın çalışan oranı ise yüzde 20. Şirketin, özellikle sahada çalışan kadın sayısını artırmaya yönelik olarak organizasyonel yapı, fiziki koşullar, çalışma saatleri ve sosyal hakları değerlendiren ve farklılaştırmaya çalışan proje ekibi bulunuyor” dedi.

Seda Kaplan Erdoğan, insan yoğun sektör de olsa güçlü teknoloji yatırımının gerektiğini belirterek, dijitalleşme çalışmalarını anlattı: “Pandemi dönemi tüm dünyada olduğu gibi bizi de yeni koşullara uyum sağlamak için yeni kararlar almaya, farklı planlar uygulamaya itti. Sürecin başından itibaren gerek finansal gerek operasyonel her türlü duruma hazırlıklı olmak adına farklı senaryolar oluşturduk. Kargo sektörünün, tedarik zincirinin önemli bir halkası olması sebebiyle her senaryoda hizmetine devam edeceğini öngörüyorduk ve düşündüğümüz gibi de oldu. Pandemi dönemi dijitalleşme sürecinin hızlanmasına yol açarken tüm paydaşlarımızın bu konuya vermiş olduğu önem de arttı. MNG Kargo’da benimsediğimiz çevik yönetim anlayışı ile bu süreci başarıyla yönettik. Bu dönemde temassız teslimatı sağlamak amacıyla OCR teknolojisinden faydalanarak kimlik okutma sistemini hayata geçirdik. Müşterilerimizin ve değişen dünyanın odağımızdaki teknoloji yatırımlarımızı şekillendirdiğini ve hızlandırdığını söyleyebiliriz. Her ne kadar insan emeği yoğun bir sektör olsak da arka planda güçlü bir teknoloji yatırımımız bulunuyor. Özellikle last-mile olarak adlandırdığımız kargonun şubeden müşteriye teslim edilmesi sürecinin müşteri açısından şeffaf, zamanında ve eksiksiz gerçekleştirilmesi için web sitemizde, mobil uygulamalarımızda ve online şube uygulamamızda yenilikler yaptık ve yapmaya devam ediyoruz. Kapasite artışına yönelik yürüttüğümüz çalışmalar kapsamında teknolojik aktarma merkezlerimizin sayısını çoğaltmak olduğu gibi, mevcut manuel işletilen aktarma merkezlerimize yeni otomasyonu destekleyen ayrıştırma sistemleri kurmak da yer alıyor. Ayrıca araçlarımızın ve kuryelerimizin takibi ve performanslarının ölçümlenmesi operasyonel hizmet kalitesi mottomuz açısından kritik bir önem taşımaktadır. Bu çerçevede geliştirdiğimiz mobil uygulamalarımızla araçlarımızın ve kuryelerimizin hem takibini yaparken hem de bu bilgileri müşterilerimizle de paylaşabiliyor olacağız. Dijital iş stratejimizi sürekli güncelleyerek çevik iş uygulamalarını hızlıca bünyemize entegre ediyoruz. Değişen çalışma modellerine uyum sağlayacak dinamik ve kullanılabilirlik seviyesi yüksek bir teknoloji altyapısı oluşturduk. Bu altyapı sayesinde kuryelerimizin kullandığı el terminali uygulamalarımızı yeniden kurguladık. Bu vesile ile rota optimizasyonu ile kolay teslim etme ve teslim alma fonksiyonları, etkili harita kullanımı, offline kullanım ve kurye performans yönetimi gibi çok farklı alanlarda kazanımlarımız oldu.”

İK alanında en öne çıkan trend konuların başında uzaktan çalışma modelleri ve dijitalizasyon olduğunu söyleyen Seda Kaplan Erdoğan, “Bu noktada da şirketimiz tüm süreçlerimizi olabildiğince ve önceliklere göre online platformlara taşıma noktasında da aksiyon alıyoruz. Çalışan ve müşteri memnuniyetinin bir arada şekillendiği sektörümüzde emeğe verilen değer oldukça önemli. Bu nedenle her türlü yeni uygulamada teknolojik gelişim ve değişimin yanı sıra her zaman olduğu gibi bundan sonra da ana odağımızda hep insan olacak” dedi.

İşe alım süreci ve eğitimler online’a taşındı

Pandemide MNG Kargo’da İK sürecinde değişiklikler olduğunu söyleyen Seda Kaplan Erdoğan, “İşe alım süreçlerimizin tamamını online olarak yürütüyoruz. Tüm eğitim ve gelişim programlarımızı da online platforma taşıdık. Mesai düzenimizde değişiklikler yaparak, özellikle kalabalık ekiplerin bir arada yer aldığı lokasyonlarımızda uzaktan/dönüşümlü çalışma modelini uygulamaya aldık. Bütün toplantılarımızı dijital platformlar üzerine taşıdık. Alınan tüm kararlarımızda önce sağlık ve can güvenliği mottosu ile pandemi sürecini yönetmeye devam ediyoruz. MNG Kargo olarak, boş kadroları alanında yetkin ve profesyonel adaylarla doldurmanın şirket başarısına büyük katkı sağladığına inanıyoruz. Her bir çalışan şirkete önemli katkılar sunmak üzere işe alınır. Bu katkıyı ve başarıyı sağlamak için de işe alım süreçlerimizi “Doğru İşe, Doğru İnsan İlkesinden” hareketle kurum kültürü esas alınarak yürütmekteyiz. Sektörde yeniliklere, değişime öncülük eden bir firmayız, dolayısıyla adaylarda aradığımız önemli yetkinliklerin başında; değişim yönetimi, inovasyon, sürekli öğrenme ve gelişim geliyor. Sektör olarak hızlı, dinamik bir çalışma ortamına sahibiz; bu doğrultuda çalışanlarımızın problem çözme ve analiz becerisi, sonuç odaklılık, esneklik ve müşteri odaklılık gibi yetkinliklere sahip olması da bizim için oldukça önemli. Başarılı bir şirket olma yolunda en önemli kaynağımızın çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. Bu sebeple aradığımız niteliklere ve yetkinliklere sahip en iyi adayı seçmek için işe alım sürecimizde mülakatların yanı sıra birçok farklı değerlendirme uygulamalarından da faydalanıyoruz. Kişilik envanteri, değerlendirme merkezi uygulamaları, teknik test, yetkinlik bazlı mülakat teknikleri ve vaka çalışmaları ile birlikte en doğru adayı belirleyerek, pozisyona ve kültürümüze en uygun adayı şirketimize kazandırmayı hedefliyoruz” diye konuştu.

MNG Kargo olarak 2021 yılındaki en temel odak alanlarının müşteri memnuniyeti, kalite odaklılık, verimlilik ve dijitalizasyon olduğunu ifade eden Seda Kaplan Erdoğan, “Bu ana hedef doğrultusunda, İK alanındaki tüm projelerimizi belirledik ve stratejik önceliklerine göre proje listemize aldık. Öne çıkan ve öncelikli projelerimize “Tüm İK Süreçlerinde Dijitalizayon” ve “Yeni Değişen Dünya Düzenine Göre Yetkinlik Setimizin ve İşe Alım Sürecimizin Tekrar Gözden Geçirilmesi”ni örnek verebiliriz” dedi.

Minihub sayısını 45’e, girişimci kurye sayısını da bine çıkaracak

Pandeminin etkisiyle e-ticaret hacmi rekor seviyede bir artış gösterdiğini hatırlatan Seda Kaplan Erdoğan, şunları anlattı: “Kargo sektörü de e-ticaretteki artıştan direkt ve pozitif anlamda etkilenen sektörlerden biri olarak paralel bir büyüme ile çalışmalarına devam etti. MNG Kargo olarak biz de özellikle Mayıs 2020’den itibaren artan talebe karşılık verebilmek için kapasite artırmaya yönelik yatırımlarımıza ve hizmet kalitesini artıracak teknoloji ve uygulamalardaki yatırımlarımıza hız verdik. Mevcut şube ağımızın yanı sıra e-ticaret kargolarının teslimat sürecini kısaltmaya yönelik olarak, özellikle konut alanlarına hizmet verecek bölgesel küçük aktarma merkezi gibi konumlandırdığımız mini-hub’ları açmaya başladık. Minihub’larımızın sayısını yılsonuna kadar 45’e çıkarmayı hedeflemekteyiz. Ayrıca iki yıl önce hayata geçirmiş olduğumuz MNG Kargo güvencesi altında kendi araçlarıyla kargo dağıtımı yapan ‘Girişimci Kurye’ modelini bu süreçte daha da yaygınlaştırdık. Şu an 700’ün üzerinde girişimci kuryemiz bulunuyor, hedefimiz ise bu yılın sonunda bin girişimci kurye sayısına ulaşmak.”

Notlu teslimat modelini hayata geçirecek

Seda Kaplan Erdoğan, ‘Geldik ama evde bulamadık’ probleminin de son bulmasını sağlamayı hedeflediklerini kaydederek, “Günlük kargo dağıtımlarını optimize ederek kuryelerin kargolarını belirli bir rut planı dahilinde daha verimli ve hızla dağıtmalarına olanak sağlayacak yeni bir model hayata geçiriyoruz. Bu modelde alıcı evinde bekletilmeden kargonun kendisine tahmini varış süresi bildirilecek. Ayrıca çok yakında notlu teslimat modelini de devreye alıyoruz” dedi.