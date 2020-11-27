Nakliyeci, Macar engelini aştı!

Avrupa’ya ihracat taşımalarında transit ülke konumunda bulunan Macaristan’la yaşanan geçiş belgesi sorunu çözüldü. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, müjdeli haberi sosyal medyadan duyurdu. Macaristan transit geçiş belgesi konusunda iki ülke arasında yapılan yeni karayolu anlaşmasına göre; Macar tarafı, Türk nakliyecilere ihtiyacının da üzerinde transit geçiş belgesi verecek.

“Macaristan sorununu çözdük”

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, sosyal medya hesabı Twitter üzerinden konuyla ilgili şu açıklamayı yaptı: “Macaristan heyeti ile yaptığımız Kara Ulaştırması Karma Komisyonu (KUKK) toplantısında, taşımacılarımızın Avrupa'ya gerçekleştirdiği taşımalarda büyük bir sorun olan Macaristan Transit Geçiş Belgesi sorununu çözdük. Ülkemize ve sektörümüze hayırlı olsun."

Belge sayısı 110 bine çıkıyor

Ardından Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı, konuyla ilgili yazılı olarak açıklama yaptı. Verilen bilgiye göre; Türkiye-Macaristan Kara Ulaştırması Karma Komisyon Toplantısı (KUKK), 25-26 Kasım tarihlerinde video konferans yoluyla gerçekleştirildi.Bakanlık, Macaristan heyeti ile yapılan müzakereler sonucunda, mevcut geçiş belgesi kotasının Türk tarafı için; 3 bin adet ikili geçiş belgesi, 36 bin adet transit geçiş belgesi, bin adet üçüncü ülke geçiş belgesi, Macar tarafı için; 3 bin adet ikili geçiş belgesi, 15 bin adet transit geçiş belgesi, 8 bin adet üçüncü ülke mevcut geçiş belgesi kotasının aynı kalması yönünde mutabık kalındığını bildirdi.

Ayrıca, transit geçiş belgesi sorununa çözüm amacıyla 2021’de deneme amaçlı olarak Macaristan’da geçerli bin 566 UBAK belgesinin kullanılmaması; bunun karşılığında Türk taşımacılara 2021 yılında ilave olarak 74 bin adet transit belge verilmesinin kararlaştırıldığı, ayrıca 3 bin adet olan ikili geçiş belgesinin toplam 5 bin adet olacağı bildirildi. Bu şekilde Macaristan’dan temin edilecek toplam transit geçiş belgesi sayısının 110 bine toplam ikili geçiş belgesi sayısının ise 5 bine yükseleceği ifade edildi.

Diğer yandan bakanlık, Türk taşımacıları için 2020 yılında alınan iki bin 200 adet transit geçiş belgesine ilave olarak bin adet daha verileceğini, yine 2021 yılının mayıs ayında taraflar olarak bir araya gelineceğini, ikili taşıma pazarını ve geçiş belgesi sayılarını görüşeceklerini açıkladı.

UND: Sektör için tarihi dönüm noktası

Nakliyeciler bu gelişmeyi büyük sevinçle karşıladı. Sorunun çözümü için yıllardır mücadele eden Uluslararası Nakliyeciler Derneği’nin (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, konuyla ilgili yaptığı sosyal medyada yaptığı açıklamada, “Yıllardır sektörümüzün ve ihracatımızın karşı karşıya kaldığı transit geçiş engelinin kaldırılmasından dolayı şahsınıza, ekibinize ve emeği geçen tüm bakanlıklarımıza ve bürokratlarımıza sektörümüz adına şükranlarımızı sunarız. Sektörümüz için tarihi bir dönüm noktası” dedi.

DÜNYA, gündeme taşımıştı

DÜNYA, Avrupa’ya taşımalarda nakliyecinin ve ihracatçının kâbusu haline gelen Macaristan geçiş belgesi sorununu ve belgeler yetersiz kaldığı için sınır kapılarında oluşan sıkıntıları manşetlerine taşımıştı. Bilindiği gibi, özellikle ihracat rekorunun kırıldığı ekim ayında Macaristan geçiş belgesi sorunu taşımacılıkta büyük kriz yaratmıştı.