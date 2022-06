Nakliyecinin 1 km boş gidecek gücü yok!

Aysel YÜCEL

Aras Holding Taşıma Grup Başkanı Recep Demir, grubun lojistik alanındaki yeni yatırımlarını açıklarken sektöre yönelik de önemli değerlendirmelerde bulundu. Nakliyecilerin, akaryakıt zamları başta olmak üzere girdi maliyetlerindeki artış nedeniyle tekeri döndürmekte zorlandığına dikkat çeken Recep Demir, “Nakliyecinin yükü olmadan 1 km boş sefer yapacak gücü kalmadı” dedi Aras Holding, kendi geliştirdiği yazlımla boş dönüş sorununu büyük oranda azalttı.

Aras Holding’e bağlı 6 şirketten üçü lojistik alanında hizmet veriyor. Fillo Lojistik, günlük 3 bin teslimat noktası ve 4 bin m3‘lük sevkiyat kapasitesi ile 81 ilde yaygın dağıtım ağına sahip. Başta e-ticaret olmak üzere B2C hizmet taleplerine ise Jetizz şirketi ile çözüm sunuluyor. Diğer bir grup iştiraki olan, L1 ve R1 belgelerine sahip Arlo Lojistik ise nakliye, ihale ve proje bazlı lojistik süreçlerde uzmanlaşmış bir şirket.

Fillo, pandemi öncesinde cirosunun yüzde 85’ini AVM lojistiği ile sağlıyordu. Recep Demir, pandemide AVM’lerin kapanması nedeniyle ilk dönemlerde büyük zorluklar yaşadıklarını, bu kayıpları telafi etmek için farklı sektörlere giriş yaptıklarını söyledi. Demir, süreci şöyle anlattı: “Mart 2020’de pandemi Türkiye’ye sıçradığında Fillo Lojistik olarak biz ciromuzun yüzde 85’ini AVM lojistiğinden sağlıyorduk. İlk aylarda çok zorlandık. İki üç yıl içinde geçmeyi hedefl ediğimiz bazı sektörler vardı. Gıda, züccaciye ve medikal taşımacılık gibi. AVM tarafındaki açığı kapatmak için bu yatırımı öne aldık.”

Recep Demir, ulaştırma sektöründe mayıs enfl asyonunun yüzde 106 hatırlatarak, “Müşterilere yüzde 106 zam yapamıyorsunuz. Dolayısıyla yapmanız gereken operasyonda maksimum verimliliği sağlamak” diye konuştu. Demir, sektörde maliyetlerin hızla arttığını, ancak bu aynı oranda müşteriye yansıtamadıklarını belirterek, bu nedenle dijitalleşme ile verimliliği artırmanın her zamankinden daha önemli hale geldiğini vurguladı. Türkiye’de 800 bin kamyon olduğunu belirten Demir, bu araçların yüzde 50’den fazlasının 15 yaşın üzerinde olduğuna vurgu yaparak, “Bu başlı başına verimsizlik. Her kamyonun yaptığı her kilometrenin yüzde 25’i boş gidiyor. Bu ciddi bir verimsizlik” dedi. Özellikle akaryakıt fiyatlarındaki üst üste gelen rekor zamlar nedeniyle operasyon verimliliğinin her zamankinden daha önemli bir hale geldiğini ifade eden Demir, bu konuda önemli bir yazılım gerçekleştirdiklerini söyledi. Yazılım sayesinde şehirler arası yük taşıyan bir aracın dönüş yükü bulması sağlanıyor. Çünkü boş dönüş büyük bir maliyet anlamına geliyor. Demir, “Kilometre başına yüzde 25 olan boş dönüş oranımız yazılım sayesinde yüzde 20’nin altına düştü” dedi. Akaryakıtın toplam girdi maliyetleri içerisindeki payının yüzde 35 seviyesinde olduğunu söyleyen Demir, “Bu gittiğiniz şehrin uzaklığına göre artıyor” dedi. Demir, nakliyeci için ‘teker döndükçe para kazanılır’ söyleminin ‘kamyon doldukça para kazanılır’a dönüştüğünü söyledi. Demir, “Tekerin dönmesi tek başına yetmiyor. Teker dönerken kamyonun yüzde 60’ı doluysa bu yüzde 40 kayıp anlamına geliyor. Bırakın şehirler arasını nakliyecinin Anadolu Yakası’ndan Avrupa’ya boş dönecek gücü yok. Eskiden Anadolu Yakası’na boş gelen araç Avrupa Yakası’na geçer oradan yükünü alır Hadımköy’den yükünü alırdı. Şimdi ise aracın 1 kilometresinin bile boş dönmemesi gerekiyor. Çünkü maliyet artışı oranında müşteriye zam yapamıyorsunuz. Yaparsanız rekabetçi olamazsınız” diye konuştu.

Hizmet çeşitliliği ile büyüme hızlandı

Şirket yeni, alanlara giriş yaparak, kayıpları telafi etmekle kalmayıp 2021 yılını yüzde 45 büyüme ile kapatmış. Büyüme, bu yıl da artarak devam ediyor. Recep Demir, 2022 ilk 5 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 55 büyüme sağladıklarını söyledi. Demir, “Yaptığınız işte birden çok ayak olmalı ki, herhangi bir sektörde sıkıntı yaşadığınızda diğeri size ayakta tutabilsin” dedi.

50 milyon TL otomasyon yatırımı yapıyor

Şirket 2022’de yatırımlarına yenilerini ekleyecek. Anadolu Yakası’ndaki aktarma merkezine 50 milyon TL otomasyon yatırımı yapılıyor. Ağustos ayında yatırım tamamlanmış olacak. Demir, aktarma merkezlerinde de verimliliği artıracak yatırımlara odaklandıklarını belirterek, “İşaret parmağına takılan bir cihazımız var. O cihazla personel okuma yapıyor. Personelin hem iş güvenliği artıyor hem de daha fazla elleçleme yapabiliyor. Böylece ciddi bir verimlilik sağlıyoruz. Bunu yapmadığınızda yüzde 109 enfl asyonu yansıtmak zorundasınız bunu da yapamazsanız verimlilik sağlayamazsınız. Şirket, orta ve uzun vadede yurt dışına yatırıma da sıcak bakıyor.

"Biz de kira artışı sınırlaması istiyoruz"

Recep Demir, lojistikte sadece yakıt maliyetlerinin değil, kira ve personel gibi giderlerin de önemli oranda arttığına dikkat çekerek, konuta gelen kira artışı sınırlamanın ofi s ve depo gibi ticari gayrimenkuller için de geçerli olmasını istediklerini söyledi.