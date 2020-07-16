Nakliyeye hız katıyor, ceza riskini minimuma indiriyor

16 Temmuz 2020

Uluslararası karayolu taşımacılığında kart ve yol destek hizmeti veren DKV Euro Service, Türk nakliyecisine zaman ve maliyet avantajı sunan yeni sistemleri devreye alırken, hizmet verdiği ülke sayısını da artırıyor. DKV Euro Service Türkiye Ülke Müdürü Deniz Çokçoş Sezer, “Yeni hizmetlerimizle uluslararası karayolu taşımacılığına hız katarken, yollarda ceza riskini de minimuma indiriyoruz” dedi.

DKV Box Europe geçiş kutusunu hizmete sundu

Avrupa’nın EETS sistemi kapsamındaki bütün önemli paralı yolların ücretlerini ödemek üzere DKV Box Europe adlı yeni bir geçiş kutusunu hizmete sunduklarını açıklayan Sezer, şu açıklamalarda bulundu: “Nakliye şirketleri DKV Box Europe ile Almanya, Avusturya, Belçika, Fransa, İspanya, Portekiz’deki ücretli yolların yanı sıra Herren Tüneli (Lübeck), Liefkenshoek Tüneli (Belçika) ve Warnow Tüneli’nin (Rostock) geçiş ücretleri ödemesini kolayca ve hızla sağlayabilirler. Böylece her ülke için araçların ön camında farklı kutu olmasına ve her kutu ile süreçlerin ayrıca takibine gerek kalmıyor. Tek bir kutu ile işlemler rahatlıkla tamamlanıyor, tüm masraflar tek bir faturada toplanıyor. Böylece ofislerde operasyonel kolaylık sağlanıp, daha önemli işlere ayıracak zaman kalırken, şoförler için süreç çok hızlanıyor. Yani DKV Box Europe pandemi tedbirleri ile daha da uzayan ülke geçiş sürelerinde kaybedilen zamanı kazanmalarını sağlıyor.

Şirket, DKV Box Europe sistemine eylül ayında ilk olarak uluslararası nakliyecilerin Avrupa’ya çıkışlarında en çok kullanmak durumunda oldukları Bulgaristan’ı, sonra Macaristan ve İtalya’yı entegre edecek. Sezer, Bulgaristan’da mart itibarıyla aktif olan yeni elektronik geçiş sistemi için hizmete sunulan BG Toll kutu çözümleriyle sektörün önemli bir kısmının talebini karşıladıklarını vurgulayarak, “Ancak Bulgar otoyol sağlayıcısı, Covid-19 etkisiyle oluşacak yoğun talebi öngöremeyerek, yeterli kutu üretimini gerçekleştiremiyor. DKV, Türk nakliyecinin talebini dikkate alarak bu sorunu çözmek üzere DKV Box Europe kutusunun Bulgaristan’da da geçerli olması için hızla harekete geçti. Eylül ayında Bulgaristan’da da geçerli olacak DKV Box Europe siparişlerinin şimdiden verilmesini öneririz. Eylül ayına kadar ise 3.5’a kadar olan araçlar için e-vinyet ve arada sırada geçiş yapanlar için rota bileti DKV Card ile temin edilerek, Bulgaristan geçişleri rahatlıkla sağlanabilir” diye konuştu.

Hizmet ağına Kazakistan ve Makedonya’yı ekledi

Sezer, DKV olarak bu ay hizmet ağlarına Kazakistan ve Kuzey Makedonya olmak üzere Türk nakliyeci için çok önemli olan iki yeni ülkeyi daha eklediklerine dikkat çekerek, şu bilgileri verdi: “Böylece DKV artık 44 ülke ve 57 bin 500’ün üzerinde istasyonda geçerli hale geldi. Çin’i Rusya’ya bağlayan, oradan Avrupa ve Türkiye’ye varan güzergâhtaki konumu nedeniyle “Yeni İpek Yolu” olarak anılan Kazakistan’da yakıt ikmal talebi oldukça artmış durumda. Bunda, bölgede yakıt ikmali için en ekonomik ülke olmasının payı tabii ki büyük.

Kuzey Makedonya’da ise artık 30 istasyonda DKV Card ile nakitsiz yakıt alımı yapmak mümkün. Türk nakliyecileri için bu ülke çok önemli. Ayrıca yine bölgede yakıtınızı en düşük fiyatla temin edebileceğiniz ülke burası.”

Azerbaycan'ı da rotaya ekleyecek

Sonbaharda ise DKV’nin hizmet ağına Azerbaycan eklenecek. Azerbaycan, uluslararası taşımacılık yapan pek çok Türk nakliyecisinin rotası üzerinde bulunan coğrafi konumu ile dikkat çekiyor. Sezer, “Bu gelişme ile birlikte DKV hizmet ağı içerisinde en uygun fiyatla yakıt alınabilir ülke Azerbaycan olacak” dedi.

Son olarak, filosuna yeni araç kattığında, ruhsat işlemleri tamamlanana kadar yüksek geçiş ücretleri ödeyen nakliyecileri için bir çözüm geliştirdiklerini belirten Sezer, “3 Ağustos’tan itibaren DKV Box Europe kutusunu boş olarak sipariş ederek, işlemler tamamlanana dek masraf yapmayıp DKV’nin avantajlarından yararlanabilecekler” dedi.

Pandemi ile mücadele sürecinde taşımacılık sektörünün çok kritik rol üstlenmeye devam ettiğine dikkat çeken Sezer, “Bu süreçte Avrupa, mal taşımacılığının öneminin son derece farkında. Ancak Avrupa ülkeleri başlangıçta sonrasını düşünmeden taşımacılık sektörü için bazı hızlı tedbir kararları aldılar. Çözüm süreçlerinin oturması ise zaman aldı. Dolayısıyla sürecin en başında yaklaşık on gün süresince sınırlarda yığılmalar yaşandı. Bu, Avrupa’nın alışkın olmadığı, yeni bir şeydi. İtalya’da karantina başladığında, komşu ülkelerden sınırlarını tamamen kapatanlar oldu, örneğin. Mart ayının ilk çeyreğinde Almanya’dan Polonya’ya geçerken sınırda 20 saatlik kayıp yaşatan 50 km’lik kuyruklar oluşuyordu. Şimdilerde ise sistem biraz daha oturmuş, tır şoförleri de uygulamalara daha alışmış durumda. Bugün her ülkeye mal sevkiyatı devam ediyor. Süreç dolayısıyla yüklerde azalmalar olmakla birlikte, yeni ürünlere talep de oluştu” diye konuştu.



Salgınla devreye giren bazı uygulamalar kalıcı olacak

Yeni normalle birlikte uluslararası taşımalarda bazı uygulamaların kalıcı olacağını ifade eden Sezer, “Sürücülerin mümkün olduğu kadar az temasta kalması devam edecek ve aslında bu beraberinde kolaylık da getirecek. Sınır kapılarındaki mevcut kontroller eskisine göre çok daha hızlı şekilde yapılmaya başlandı. Evraklar konusunda da sürücülere kolaylık sağlanıyor. Yani bugün sınır kapılarında sürücülerin hem ateş ölçümü hem de evrak kontrolleri 15 dakika içinde tamamlanmak zorunda. İleride bu riskin devam edeceğini öngörürsek, bu süreçlerde daha da hızlanma olacağını düşünüyorum” dedi.

“DKV Türkiye, salgına rağmen geçen yılın üzerine çıkacak”

Sezer, DKV Türkiye’nin yılsonu hedeflerini de açıkladı. Geçen yılı lojistik sektörüne sundukları yeni ürünler ve hizmetlerle önemli bir büyüme kaydederek kapattıklarını vurgulayan Sezer, şöyle devam etti: “2019’da Türkiye pazarındaki genel payımız yüzde 50’ye ulaştı, kurumsal müşteri sayımız ise 500’e yaklaştı. Piyasanın çok iyi olmadığı bir yılda bu oranlarda büyüme göstermemiz bizi çok mutlu etti. Türkiye ve Avrupa’da pazar payımızı hızla artırırken, yıl başında 2022 yılına kadar iddialı bir büyüme hedefi benimsemiştik. Yılın ilk iki ayında geçen senenin büyüme oranlarını yakalamış olmakla birlikte, maalesef mart ayında Avrupa ve ülkemizde yayılmaya başlayan koronavirüs salgınının negatif etkilerini herkes gibi biz de hissetmeye başladık. Üç aylık karantina döneminde büyüme hedeflerimizden sapmalar oldu. DKV, Avrupa genelinde, tüm dünyanın küresel bir krizle mücadele edeceği 2020 yılını geçen seneyle aynı seviyede bitirmeyi hedefliyor. DKV Türkiye olarak biz ise geçen senenin üzerine kazanımlar koyacağımızı öngörüyoruz.”