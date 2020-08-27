Önce dijitalleşmede, sonra yurt dışında atağa geçecek

27 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

Kıta, gelecek yıl yurt dışında yatırımlarını hızlandıracak. Kıta Logistics Genel Müdürü Emre Eldener, yeni projeleri doğrultusunda yurt dışında ofis yatırımlarını artıracaklarını belirterek, "Hollanda, Özbekistan, Hong Kong’da şube açmayı planlıyoruz" dedi.

1995 yılında kurulan Kıta Lojistik’in Türkiye dışında Almanya ve Kazakistan’da şubeleri bulunuyor. 9 ayrı lokasyonda faaliyet gösteren şirketin İstanbul ve Almanya’da gümrüklü ve serbest depoları var. Kıta, hava, kara, deniz, demiryolu taşımalarıyla birlikte 30 bin metrekarelik deposunda entegre lojistik hizmetleri veriyor. Proje taşımacılığı da şirketin önemli iş kollarından biri olarak öne çıkıyor. Kıta’nın Turquality marka teşvik programında olan hizmet ihracatçısı bir firma konumunda olduğunu ifade eden Eldener, önümüzdeki yıl Avrupa ve BDT ülkelerinde şube sayılarını artıracaklarına dikkat çekti. Eldener, “Önümüzdeki yeni birtakım projeler bunu gerekli kılıyor. Potansiyel ülkeler arasında Hollanda, Özbekistan, Hong Kong var” dedi.

Dijitalleşme yatırımları hızlandı

Emre Eldener, şirket olarak bu yıl teknoloji yatırımlarına odaklandıklarını açıklayarak, “Bu yıl bir yatırım yılı maalesef birçok kuruluş için olamadı, COVID-19'un bunda çok büyük etkisi var. Bu yılki yatırım planımızı dijitalleşmeye ve yazılıma ayırdık. Pandemi bu ortamda teknolojinin çok daha etkili kullanımının gerektiğini bize gösterdi. Operasyon ve müşteri ilişkileri altyapımızı geliştirmeye ve bu konuda yatırım yapmaya devam edeceğiz” dedi.

Temmuzda artan yük hareketi moral verdi

Kıta, pandeminin getirdiği olumsuz etkiye rağmen yılsonunda 2019’a paralel bir ciro öngörüyor. Eldener, “Nisan ve mayıs aylarında yük sayılarında yaşanan düşüş temmuz itibarıyla telafi edildi. Tekrar pandemi öncesi rakamlara geldi ve hatta geçti. Bu çok iyi bir gelişme ve moralimizi de yükseltiyor böyle olması" dedi.

Türk lojistik sektörünün içinde bulunduğu coğrafyanın imkanlarını çok daha iyi kullanma potansiyeline sahip olduğunu vurgulayan Eldener, “Bunu hem Kıta Lojistik yöneticisi hem de sektör derneği UTIKAD Başkanı olarak söylüyorum. Demiryolu imkanlarını daha iyi kullanarak doğu ve batı arasında gerçek bir köprü olma imkanı çıktı karşımıza. Bunu iyi kullanmamız gerekli. İthalatta yeni devreye alınan ek gümrük vergileri, ithalat yüklerini kısmen yavaşlatmaya başladı. Bu noktada ihracata daha çok yönelmek lazım. Lojistik sektörünün ortaya koyacağı imkanlar ihracatçının da farklı pazarlarda daha rekabetçi hale gelmesini sağlayacak. İhracatçının işini kolaylaştırmaya odaklanmamız lazım” diye konuştu.

Teknoloji ve verimlilik öncelik olacak

Emre Eldener, önümüzdeki yıllarda sektörde öne çıkması beklenen gelişmeleri şöyle değerlendirdi: “Demiryolu ve intermodal yüklemelerin daha sıklaşacağını, Çin-Türkiye arası demiryolu köprüsünün efektif bir şekilde çalışmaya başlayacağını, teknolojiyi, yapay zekayı takip etmeyen, dijitalleşmeye ayak uyduramayan lojistik şirketlerinin çok zorlanacağını öngörüyorum. Bununla birlikte elektrikli TIR’lar, hatta gemilerin hizmete gireceğini ve ticari hayatta kullanılacağını düşünüyorum. Kısaca teknoloji ve verimlilik odak noktamız olacak."

“Afrika’da fırsatlar var”

Eldener, “Türk firmaları için Afrika’da ciddi fırsatlar olduğunu düşünüyorum, özellikle de Batı Afrika’da, Senegal, Fildişi Kıyısı, Moritanya, Gana gibi ülkelerde depo ve dağıtım hizmetlerinde ciddi imkanlar olduğunu görüyoruz” dedi.

“Antrepolarda teminat tutarının artırılmasının kimseye faydası yok”



Sektörde yaşanan sıkıntıları dile getiren Emre Eldener, şöyle konuştu: Antrepolarda uygulanan teminat oranlarının yüzde 10’dan yüzde 25’e çıkarılması bence önemli bir problem, tekrar eski oranına çekilmesi veya hatta daha da düşürülmesi gerekli. Teminat oranlarındaki bu aşırı artışın devletin gelirlerini arttırmadığı gibi kimseye de faydası yok, bir tek teminat mektuplarından komisyon geliri olan bankalar için faydalı. Bu konuda kamudan bir düzeltme beklentimiz var. Öte yandan, sınır geçişleri ve transit yüklerin elleçlenmesinde daha hızlı ve verimli bir sürece geçmemiz gerekiyor. Ticaretin kolaylaştırılması ile ilgili dünyada uygulanan iyi örneklerin hızlıca bizde de hayata geçirilmesi gerekli. Örneğin ithalatta konteynerlerin limanlarımıza gelmeden gümrüklemelerinin bitirilmesi gibi. Burada pilot uygulamalar yapıldı, acilen yaygınlaştırmalıyız."