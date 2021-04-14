Orta Asya’dan dönen Türk TIR’ları Rus duvarını aşamıyor

Aysel YÜCEL

Nakliyecinin Orta Asya’dan Türkiye’ye dönüş yolculuğu çileye dönüştü. Binlerce Türk TIR’ı, haftalardır Rusya’dan Gürcistan’a geçmek için sınırda bekliyor. Bu iki ülke arasındaki Vladikavkaz Sınır Kapısı'nda bekleyen araçların oluşturduğu kuyruk 40 km’yi aştı. Ağırlıklı olarak pamuk, gıda, PWC, bakır ve çinko gibi ithalat yükünü taşıyan 3 binden fazla TIR, 25 günü aşkın süredir Rus sınırını aşamıyor. Rus yetkililerinin siyasi gerginliğin faturasını nakliyecilere kestiğini ve Türk araçlarını kasıtlı olarak beklettiğini öne süren sektör temsilcileri, hükümete alternatif koridor oluşturulması çağrısında bulundu.

Pandemi öncesi Orta Asya ülkelerine karayolu ihracat taşımalarının yüzde 90’ı İran üzerinden yapılıyordu. Ancak Türkmenistan’ın kapıları kapatması nedeniyle Kırgızistan, Tacikistan, Özbekistan ve Kazakistan’a İran üzerinden taşıma yapılamıyor. Bu nedenle Türk taşımacılar Gürcistan üzerinden Azerbaycan’a geçip oradan Kazakistan’a gidiyor. Ancak Azerbaycan, araç başına 500 dolardan fazla ek ücret aldığı için nakliyeciler çoğunlukla Gürcistan-Rusya-Kazakistan üzerinden Orta Asya’ya geçmeyi tercih ediyor. Orta Asya’dan dönüşte Kazakistan’dan Rusya’ya geçerken şoförlerin kullandığı iki ayrı yol bulunuyor. Yollardan birini ağırlıklı olarak Rus, Gürcü ve Ermeni şoförler kullanıyor. Türk sürücüler ise diğer yolu kullanıyor. İşte bu iki yol Rusya’nın Vladikavkaz Sınır Kapısına yaklaşırken birleşiyor. Yolun birleşmesinden sonra ise kontrol tamamen Rus polislerinin eline geçiyor. DÜNYA’ya konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, Türk şoförlerin geldiği istikametten günde en fazla 30 aracın geçmesine izin verilirken, Rus, Ermeni ve Gürcü şoförlerin kullandığı yoldan gelen araçlardan günde 500’e kadar geçiş izni verildiğini aktardı.

Bölgede Türkiye’ye dönmek için bekleyen şoförlerden biri olan Selahattin Kaçuru, Türk sürücülerin bölgede yaşadığı mağduriyeti şöyle anlattı: “Haftalardır Rusya sınırında çok sıkıntı yaşıyoruz. Bekleyen araç sayısı 3 bini geçti. 29 gündür burada bekleyen araç var. Banyo ve lavabo gibi en temel insani ihtiyaçlarımızı karşılayamaz hale geldik. Yemek konusunda sıkıntı yaşıyoruz. Rusya daha önce uçak krizinde olduğu gibi yine siyasi gerginliğin faturasını nakliyecilere kesti. Türk araçlarını kasıtlı olarak bekletiliyor. Bu konuda hükûmetimizden destek bekliyoruz” dedi.

“Hükümet, Azeri ve Afgan yetkililerle görüşebilir”

Alternatif koridor oluşturulması çağrısı yapan Kaçuru, sektörün taleplerini şöyle özetledi: “Azerbaycan araç başına yaklaşık 500 dolar ekstra para aldığı için mecburen Rusya güzergâhını kullanıyoruz. Hükümetimiz, Azerbaycan yetkilileri ile görüşüp en azından bu geçiş ücretlerinin bir defaya mahsus kaldırılmasını sağlayabilir. Diğer yandan Afgan yetkililerle görüşülüp Özbekistan-Afganistan- İran-Türkiye şeklinde bir alternatif koridor oluşturulabilir.”

Bölgedeki Müslüman halk su ve yemek getiriyor

Bölgede yaşayan Çeçen, Dağıstanlı ve İnguş Müslümanlar Türk şoförlere su ve gıda yardımında bulunuyor. Özellikle Ramazan’ın başlamasıyla gece 3’te bile oruç tutan şoförlere su ve yemek getirenlerin olduğu aktarıldı. Türk şoförlerden Mehmet Şerif Hacıoğlu, “Buradaki Müslüman halkın bize gösterdiği misafirperverliği dünyanın hiçbir yerinde görmedik” dedi.