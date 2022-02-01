Özel sektör demiryoluna yatırım için neyi bekliyor?

İklim krizi ve pandemi, sürdürülebilir bir taşımacılık modu olan demiryoluna talebi artırdı. Ancak demiryolunda çok ciddi sorunlar var. Geçen yıl talebin yarısı zor karşılandı. Özel sektörün devreye girmesi şart. Peki özel sektör yatırım için neyi bekliyor? Engeller neler?

Ekol Lojistik 4.0 sponsorluğunda yayınlanan LojistikDünyası programında Aysel Yücel'in konuğu Demiryolu Taşımacılığı Derneği (DTD) Başkanı Ercan Güleç ve DTD Yönetim Kurulu Üyesi Erdin Erengül oldu...