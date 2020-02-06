Özel tekneler yan sanayiyi büyütüyor

06 Şubat 2020

Barış SEDEF

Elkon Elektrik Yönetim Kurulu Başkanı Mehmet Buldurgan, Türkiye’nin özel maksatlı gemi inşasında yükselen bir ivme yakaladığına işaret ederek, “Adetsel ve nitelik bazında Türkiye dünyada gemi inşa konusunda ilk üç içerisinde yer alıyor. Bu kapsamda tersanelerimizdeki iş potansiyelinin artması yan sanayide de ivmelenme yakalanmasını sağlıyor. Bizler tersaneler varsa varız” dedi.

Gemi inşa alanındaki başarıların yan sanayi ile taçlandırıldığına değinen Buldurgan, “Yalova’da faaliyet gösteren ülkemizin önde gelen Cemre Marin Tersanesi tarafından inşa edilen ve elektrik sistem entegrasyonu Elkon, mühendisleri tarafından yapılan Norveçli LIE GRUPPEN firmasına ait LIBAS adlı balıkçı gemisi, Norveç’te iki yılda bir düzenlenen Balıkçılık zirvesi NOR Fishing Fuar ve Konferansı’nda ‘Yılın İnovasyon Ödülü’nü kazandı” şeklinde konuştu.

Elkon mühendisleri olarak dizayn ettikleri sistemlerin toplam yakıt tüketiminde yüzde 15, azot oksitlerinde yüzde 80 ve karbon salınımını da yüzde 24 oranında azalttığına dikkat çeken Buldurgan, “Gemiye yerleştirilen elektrikli batarya sistemi, LNG sistemi ile birlikte, geminin limanda makinelerini çalıştırmadan ve karasal elektrik kullanmadan, 10 saate kadar operasyona hazır durumda bekleyebilmesini sağlıyor” dedi.

9 projede yer alıyor

Firma olarak hali hazırda katkı verdikleri projelere ilişkin bilgi veren Buldurgan şunları kaydetti: “İspanya’da Murueta Tersanesi’nde bir adet fileto yapabilen balıkçı gemisi, bir adet de karides balıkçı gemisi inşasına katkı veriyoruz. Yine İspanya’da başka bir tersane olan Metalship & Docks’da inşa edilen derin donduruculu balıkçı gemisinde elektrik sistem entegratörü olarak ana altyüklenicilerden biri olduk. Bu gemi de Norveç’e gönderilecek. Ayrıca ülkemizin önemli gemi inşa firmaları arasında yer alan Sefine Tersanesi’nde 6 adet canlı balık taşıma gemisi projesi içinde yine elektrik sistem entegratörü olarak başarı ile yer alıyoruz. Bu gemilerden 2 tanesi tamamlandı ve Norveç’e gitti. Hatta gider gitmez birisi Avustralya’ya satıldı.”

Avrupa’da gemi yan sanayisi alanını domine eden firmaların büyük bir kısmının Norveç menşeili olduğuna değinen Buldurgan, “Özellikle biz bu duruma yönelik bir analiz yaparak yurt dışı açılımımızı Norveç üzerinden gerçekleştirdik. Elkon Norge (elkoNor) AS.’yi kurduk. Birçok armatörün ‘maker list’ olarak bilinen tedarikçi listesini dikkate alarak ihale şartnamesini şekillendiriyor. Sunmuş olduğumuz kaliteli hizmet, bilinirlik ve ElkoNor’u kurmamız ‘maker list’lerde yer almamız konusunda bize ciddi bir avantaj sağladı” şeklinde konuştu.