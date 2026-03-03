Pilot eğitim kayıtlarında sahtecilik! Lisansı iptal edildi, uçuşlar durduruldu

ABD’nin uçuş güvenliğini denetleyen Federal Havacılık İdaresi (FAA), Texas merkezli Starflite Aviation’a ait işletme lisansını acil bir kararla iptal etti.

FAA, yapılan soruşturma sonunda şirketin pilotların eğitim ve yeterlilik kayıtlarını yanlış gösterdiğini tespit etti. İdare, bu eylemin “uçuş güvenliğini umursamamak” anlamına geldiğini ve havayolunun uçuşlarını sürdürme yeteneğini ciddi şekilde tehlikeye attığını belirtti.

FAA açıklamasına göre, Starflite Aviation yöneticileri 2019 ile 2024 arasında en az 10 pilotun eğitim ve yeterlilik kayıtlarına sahte girişler yaparak yetkisiz pilotları uçuşlara çıkardı.

170 uçuşta kalifiye olmayan pilotları kullanmış

Bu durum, şirketin eğitim raporlarında yer alan kontrollerin aslında hiçbir zaman yapılmadığını gizledi. İddialar, şirketin bu usulsüzlükle en az 170 uçuşta kalifiye olmayan pilotları kullandığını ortaya koydu.

Bu kapsamda, uçuşlara çıkan pilotların ve çarpıcı sayıyla etkilediği seferlerin güvenlik standartlarını karşılamadığı iddia ediliyor. FAA, bu tür belgelerle halkın güvenliğini riske atmanın kabul edilemez olduğunu belirtti.

Tüm uçuşlar durduruldu, yolcular etkilendi

FAA’nın acil kararının ardından Starflite Aviation’ın tüm seferleri durduruldu ve işletme lisansı iptal edildi. Havayolunun web sitesi erişime kapandı ve şirketten resmi bir açıklama yapılmadı.