Posta krizi! 'Cumartesi teslimatı' tamamen kaldırılabilir

İngiltere’de posta hizmetlerinde kriz büyüyor. Royal Mail, teslimat performansının hedeflerin çok altında kalmasının ardından Cumartesi günleri yapılan ikinci sınıf posta dağıtımını tamamen kaldırmak için harekete geçti. Şirket yönetimi, mevcut sistemin sürdürülemez olduğunu ve köklü reformların kaçınılmaz hale geldiğini açıkladı.

Milyonlarca mektup zamanında teslim edilemedi

Açıklanan son verilere göre Royal Mail, teslimat hedeflerini bir kez daha tutturamadı. Eylül sonu ile Kasım ayı arasındaki dönemde, birinci sınıf mektupların beşte birinden fazlası ertesi iş gününde teslim edilemedi.

Şirket, birinci sınıf postaların yalnızca yüzde 77,5’ini zamanında teslim edebildi. Oysa hedef yüzde 93 seviyesindeydi. Bu sonuç, performansın hedefin oldukça gerisinde kaldığını gösterdi.

İkinci sınıf postada da benzer bir tablo yaşandı. Üç gün içinde teslim edilmesi gereken mektupların yalnızca yüzde 91,6’sı zamanında ulaştı. Hedef ise yüzde 98,5’ti.

"Mevcut sistem artık çalışmıyor"

Royal Mail CEO’su Alistair Cochrane, şirketin performansının “yeterince iyi olmadığını” kabul etti. Ancak asıl sorunun mevcut teslimat modelinden kaynaklandığını vurguladı.

Cochrane açıklamasında şu ifadeleri kullandı:

“Sonuçlar birinci ve ikinci sınıf postada bazı iyileşmeler olduğunu gösterse de, performansımız hâlâ yeterli değil. Mevcut teslimat modeliyle hizmet kalitesini sürdürülebilir şekilde iyileştirmenin mümkün olmadığını görüyoruz.”

CEO, çözümün posta hizmeti yükümlülüğünde kapsamlı reform yapılması olduğunu belirtti ve sendika ile yoğun görüşmelerin başladığını açıkladı.

Personel eksikliği ve kötü hava koşulları

Royal Mail, bu hafta 38 teslimat merkezinde hizmet gecikmesi yaşanabileceği konusunda uyarı yayımladı. Bu gecikmeler yaklaşık 100 farklı posta kodu bölgesini etkiliyor.

Şirket, gecikmelerin başlıca nedenleri arasında şunları gösterdi:

- Hastalık nedeniyle işe gelemeyen personel sayısındaki artış

- Şiddetli hava koşulları

- Operasyonel aksaklıklar

İngiltere’nin iletişim düzenleyici kurumu Ofcom, geçen yıl Royal Mail’e Cumartesi ikinci sınıf posta dağıtımını kaldırma izni verdi.

Yeni plana göre ikinci sınıf postalar Cumartesi yerine hafta içi günlerde dönüşümlü olarak teslim edilecek.

Royal Mail, bu sistemi 35 teslimat merkezinde pilot olarak uyguladı. Ancak sendika ile anlaşma sağlanamadığı için uygulama ülke genelindeki 1200 merkezde henüz yaygınlaştırılamadı.

Sendika ile kritik görüşme başladı

Royal Mail, Şubat ayı başında posta, telekomünikasyon ve iletişim sektörlerinde çalışanları temsil eden işçi sendikası CWU ile yoğun görüşmelere başladı. Amaç, evrensel posta hizmeti yükümlülüğünde yapılacak değişiklikler konusunda anlaşmaya varmak.

Şirket, pilot uygulamaların başarılı olduğunu ve verimliliği artırdığını savunuyor.

Royal Mail açıklamasında şu değerlendirmeye yer verdi:

“Pilot uygulamalar, yeni modelin çalıştığını açıkça gösteriyor. Verimlilik arttı ve özellikle Noel döneminde posta hacmi iki katına çıkmasına rağmen hizmet seviyesi iyileşti.”