Pulkovo Ödülleri’ne Türk havayolu şirketleri damga vurdu

Rusya’nın önemli havacılık merkezlerinden St. Petersburg Pulkovo Havalimanı, her yıl düzenlediği “Pulkovo Awards” ile sektörün önde gelen aktörlerini bir araya getirdi. Bu yılki törende, havalimanının gelişimine yön veren, uçuş ağını genişleten ve hizmet kalitesini artıran şirketler 16 farklı kategoride ödüllendirildi. Törende yalnızca operasyonel başarılar değil, bölgenin turizm ve ticaret potansiyelini güçlendiren stratejik iş birlikleri de öne çıktı.

Pulkovo Havalimanı Genel Müdür Yardımcısı Asiyat Khalvashi, törende yaptığı konuşmada Türk havayolu şirketlerinin havalimanının büyüme hikâyesinde kilit bir rol üstlendiğini vurguladı. Khalvashi, Türk Hava Yolları (THY), AJet ve Pegasus Hava Yolları’nın sundukları geniş uçuş ağı ve yüksek hizmet kalitesi sayesinde St. Petersburg’u dünyaya bağlayan en güçlü köprülerden biri haline geldiklerini söyledi.

İstanbul-St. Petersburg hattında seferler arttı

THY’nin İstanbul–St. Petersburg hattındaki günlük sefer sayısını 3’ten 4’e çıkarmasından duydukları memnuniyeti dile getiren Khalvashi, bu artışın iki önemli kültür ve ticaret merkezi arasındaki bağları daha da güçlendireceğini ifade etti. Pulkovo Awards’ın yalnızca bir ödül töreni olmadığını belirten Khalvashi, bunun aynı zamanda stratejik ortaklara teşekkür edilen ve geleceğe yönelik hedeflerin paylaşıldığı bir platform olduğunu kaydetti.

Ödüller, havayollarıyla sınırlı kalmadı. Türkiye’ye yoğun Rus turist akışı sağlayan Anex Tour, Pegas Touristik, Fun&Sun, Coral Travel ve Intourist de Pulkovo Havalimanı’na yönlendirdikleri istikrarlı yolcu trafiği nedeniyle ödüle layık görüldü.