Rekor satış kervanına ağır ticari de katıldı

13 Ağustos 2020

AYSEL YÜCEL

Otomotivde, otomobil ve hafif ticariden sonra ağır ticariden de rekor satış geldi. Geçen yıla oranla yaklaşık yüzde 400'lük artış sağlayan ağır ticari araç üreticileri, temmuz ayında bu yılın en yüksek rakamı olarak bin 290 kamyon ve çekici sattı.

Ağır Ticari Araçlar Derneği (TAİD) Başkanı İlhami Eksin, sektörün temmuz ayı satış rakamlarını ilk kez DÜNYA ile paylaştı. Temmuz ayında 16 ton üzeri ağır vasıta perakende satışları bin 290 adet olarak gerçekleşti. İlhami Eksin, böylece bu yılın en iyi satış yapılan ayın temmuz olduğunu söyledi. Eksin, “Bunun 939 adedi çekici, 351 adet ise çoğunlukla önceki aylarda onaylanmış kamu projelerine satılan kamyon olarak gerçekleşti” dedi. Geçen yıl temmuz ayında 16 ton ve üzeri 257 adet çekici ve kamyon satılmıştı.

Ocak-temmuz kümüle satışlara bakıldığında ise satışlar toplam 6 bin 61 adet olarak gerçekleşti. Eksin, “Pandemi sonrası Türkiye'de ve Avrupa'da bulunan ağır vasıta fabrikaları kısıtlı da olsa haziran ayında üretime başladı. Genellikle temmuz-ağustos aylarında fabrika bakım ve tatilleri nedeniyle pazara talebi karşılayacak kadar ürün girişi olamadı. Bu nedenle mevcut talepler markalar tarafından ileriki tarihlere ötelendi” dedi. Satışları artıran dört önemli etken ise şöyle sıralandı: Ötelenmiş talebin devreye girmesi, salgın sonrası mal hareketinin hızlanması, faiz indirimi ile finansmana erişimin kolaylaşması ve salgın sonrası tedarikte Türkiye’nin öneminin artması.

"Destekler önemli olacak"

İlhami Eksin, tam da bu noktada ağır vasıtaya verilebilecek desteklerin öneminin ortaya çıktığına dikkat çekerek, “Ağır vasıta sektörüne yapılan destekler öncelikle, diğer tüketim ürünlerine yapılan desteklerden farklı olarak çeşitli sektörlerde istihdama pozitif etki ediyor. Ağır vasıta sektörüne yapılacak destekler, lojistik sektörüne dolayısıyla da bu sektörün tetiklediği otomotiv satış sonrası hizmetleri, yedek parça, akaryakıt, nakliye ve gümrük takip gibi birçok sektörü pozitif yönde etkiliyor” diye konuştu.

Kur artışına rağmen hedef korundu

İlhami Eksin, ağustos ayı başı ile birlikte finansal piyasalardaki değişkenlik ve bunun özellikle kredi oranlarına etkisinin son birkaç günde talebi azalttığını dile getirdi. Ancak Eksin, bu talep azalmasının sınırlı olacağını, mayıs ayında COVID-19 sonrası 12 bin adetlik toplam pazar öngörülerinin devam ettiğini söyledi. Eksin, “Her ne kadar kredi oranlarında bir miktar yukarı yönlü hareket beklense de bunun özellikle 4. çeyrek satış adetlerini beklenilen seviyelerin altına indirmeyeceğini öngörüyoruz” dedi.

Hatırlanacağı gibi, son 5 yılda yüzde 80'lere varan daralma yaşayan 16 ton ve üzeri ağır ticari araç pazarı (çekici ve kamyon) 2019'da tarihi düşüşle 7 bin 400 adetlere kadar gerilemişti. 2020'de ise hızlı bir dipten dönüşe sahne olan pazarda, ocak ve şubat aylarında satışlar yüzde 200'e yakın artmıştı. Ancak salgın nedeniyle mart ve nisan aylarında satışlar yeniden düşüşe geçti. Pandeminin yarattığı karamsarlık nedeniyle sektör yılsonu hedeflerini düşürdü. Mayıs ve haziranda yaşanan hareketlilik ile sektörde umutlar yeniden alevlendi. Sektör yılsonu hedeflerini yeniden pandemi öncesine çekti.