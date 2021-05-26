Reysaş, konteyner fabrikası kuracak

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin önde gelen lojistik gruplarından Reysaş, konteyner piyasasında önemli bir yatırıma imza atmaya hazırlanıyor. Reysaş Yönetim Kurulu Başkanı Durmuaş Döven, Türkiye’de bir konteyner fabrikası kurmak için çalışmalara başladıklarını açıkladı.

Depolama hizmetleri ve demiryolu taşımacılığında Türkiye’nin en büyük firmalarından biri olduklarını hatırlatan Durmuş Döven, pandemiyle birlikte lojistik talebinin arttığını belirterek, “Şu anda depolarımız tamamen dolu. Hatta depoların girişini bile kullanmak zorunda kalıyoruz, 1 metre bile boş alanımız yok. Yeni yatırım yapmak istiyoruz ancak hammaddede yaşanan sorunlar bunu zorlaştırıyor. Demiryolunda ise en erken 1.5 ay sonrasına rezervasyon yapabiliyoruz” dedi. Bu yüksek talep karşısında konteyener ihtiyaçlarının da arttığını ifade eden Döven, ancak küreselde yaşanan arz sıkıntısından dolayı yeterli sayıda konteyner ithal edemediklerini, ayrıca maliyetlerin de çok yüksek olduğunu belirterek, bu gelişmeler sonrası yerli üretim kararı aldıklarını açıkladı. Durmuş Döven, “Konteyner fiyatları çok arttı. Bu fiyatları görünce arazimiz var, binalarımız var neden bir konteyner fabrikası kurmayalım diye düşündüm. yıllık 5-10 binlik adetlerle üretime başlama planları yaptık. Araştırmalara başladık ve Çin’le bağlantıya geçtik. Görüştüğümüz Çinli üreticiler, ‘Biz yılda 2.5 milyon milyon üretiyoruz. Siz 5-10 bin üretecekseniz. Bizden alın, ya da biz size hammaddeyi gönderelim, montajı siz yapın. Ama sertifika sahibi olmazsınız’ dedi. Ancak biz tüm riskleri göze alarak yola çıkmakta kararlıyız” diye konuştu.

“Bölgesel üretim üssü olabiliriz”

Reysaş, planlanan bu fabrikada sadece lojistiğe yönelik değil, pandemiyle birlikte talebin arttığı özel amaçlı kullanılan konteynerleri de üretmeyi hedefliyor. İlk etapta 10 bin adetlik üretimle başalanacak. 5 yıl içerisinde 50 bin adetlik üretim hedefleniyor. Durmuş, Türkiye'nin yıllık konteyner ihtiyacının yaklaşık 100 bin adet olduğunu aktardı. Döven, konteyner fabrikası için Hendek’te bulunan 100 dönümlük araziyi kullanabileceklerine işaret ederek; insansız, tam otomasyona dayalı bir üretim planladıklarını açıkladı. Türkiye’nin Çin’e karşı lojistik avantajını bulunduğunu hatırlatan Durmuş Döven, “Biz sadece Türkiye’deki talebi karşılamak değil, Avrupa ve Ortadoğu ülkelerine de ihracat yapmak istiyoruz. Çünkü Çin talebe hemen cevap veremediği gibi, 1.700 dolar da nakliye maliyeti yaratıyor. Ama pahalı ama ucuz biz işi yapmak istiyoruz. Çin kadar ucuza satamasak da talep görebileceğimize inanıyoruz. Başlangıç için yaklaşık 15 milyon dolarlık bir yatırım öngörüyoruz. Bu Reysaş için çok büyük bir rakam değil” dedi. Döven, konteyner piyasasında asıl büyük krizin tam açılma ile başlayacağı uyarısını yaptı.

“Tarihi ticari harekete hazırlıklı olmalıyız"

Durmuş Döven, küresel ticarette 2021’in ikinci yarısından başlayarak, tarihi ticari faaliyetlerin yaşanacağını vurgulayarak, “Bunu kısmı açılmalarda görüyoruz. Şu anda deseler ki, ‘yasaklar kalktı, pandemi bitti’ insanlar çılgınlar gibi alışveriş yapacak. Ticaret inanılmaz hızlanacak. Türkiye’nin ihracatını artırmanın yolu da sadece satmak ve pazarlamaktan geçmiyor, bunu nihai hedefe götürecek kanallara ihtiyaç var. O nedenle lojistiğe ve lojistik şirketlerine önem verilmeli. Yatırımların önü açılmalı" dedi.