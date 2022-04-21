Rusya, Novorossisk'i Ro-Ro'ya açıyor

Aysel YÜCEL

Türk nakliyecilere Rusya’dan beklenen müjdeli haber geldi. Rus yetkililer, Novorossisk Limanı ile İstanbul arasında RoRo hattı açılacağını duyurdu. Novorossisk’e direkt bir Ro-Ro hattı kurulacak olması, Rusya sınırında 40 günü aşkın süredir büyük mağduriyet yaşayan Türk nakliyecileri de sevindirdi.

Rus hükümeti, Batı’nın yaptırımları nedeniyle lojistik zincirinde yaşadığı sorunları aşmak için alternatif çözümler geliştiriyor. Rusya, ticari ilişkilerini güçlendirmeyi hedefl ediği Türkiye ve Çin'e yönelik denizyolunda yeni hatları kurmak için harekete geçti. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, geçtiğimiz günlerde Rus basınına verdiği bir demeçte, Batı’nın yaptırımlarına karşı uluslararası yük taşımacılığında yeni deniz hatları geliştirildiğine dikkat çekti. Andrey Belousov, Karadeniz'de ilk düzenli deniz feribotu hattının Samsun ile Rusya'nın Kavkaz Limanı arasında oluşturulduğunu hatırlatarak, şimdi ise yeni bir aşamaya geçeceklerini ve yakın gelecekte İstanbul - Novorossisk hattının hizmete açılması planladıklarını söyledi.

Novorossisk Limanı ile İstanbul arasında bir Ro-Ro hattı açılması, Türkiye için de büyük önem taşıyor. Çünkü Rusya-Ukrayna savaşı, Türkiye’den bölgeye yapılan taşımaları da büyük sekteye uğrattı. Türkiye’den Rusya’ya yapılan ihracat taşımalarının yüzde 50’den fazlası karayolu ile yapılıyor. Savaştan önce bu taşımaların da yüzde 60’a yakını Ukrayna üzerinden gerçekleştiriliyordu. Ukrayna’ya ise Ro-Ro ile taşıma yapılıyordu. Bu hat kapandığı için savaş nedeniyle Ukrayna hattı kapanınca hacmin neredeyse tamamı alternatif bir güzergâh olan Gürcistan hattına yöneldi.

Ayrıca, Orta Asya’ya taşıma yapanların da bu güzergahı kullanıyor. Ayrıca armatörlerin çeşitli sebeplerle bölgeye gitmek istememesi nedeniyle denizden karaya kayan yükler var. Ancak bu güzergâhtaki sınır kapılarının kapasitesi yetersiz olduğu için Gürcistan-Rusya sınırında 10’larca km kuyruk oluştu. 40 günü aşan beklemeler söz konusu oldu. Nakliyeciler, karayolundaki sorunları aşmanın en kalıcı çözümünün Ro-Ro hatları olduğunu vurguluyordu.

İlk hat Samsun’dan açılmıştı

Ro-Ro konusunda aslında ilk adım geçtiğimiz haftalarda Samsun’dan atılmıştı. Lider Denizcilik, Rusya-Ukrayna savaşının ardından yaklaşık bir ay önce Samsun Limanı ile Port Kavkaz (Rusya) arasında TIR’ı komple taşıyan Ropax gemilerle hizmet vermeye başlamıştı. Port Kavkaz’a 5 günde bir olmak üzere transit TIR taşımacılığı hizmeti veriyordu. Ardından, sefer sayılarının artırılacağı müjdesi gelmişti. DÜNYA’ya konuşan Lider Denizcilik Genel Müdürü Bircan Bulut, Rusya’nın transit TIR taşımacılığına şu anda sadece Port Kavkaz Limanın’nda izin verdiğini belirterek, “Yaklaşık bir aydır Port Kavkaz’a 5 günde bir olmak üzere transit TIR taşımacılığı hizmeti veriyorduk. Şimdi bunu iki günde bir olarak yapacağız” açıklamasını yapmıştı. Bulut ayrıca, yeni gemi yatırımlarıyla haftada 5 sefer yapılabileceğini söylemişti. Bu da haftada 250’nin üzerinde TIR taşınması anlamına geliyor.

Bircan Bulut, Novorossisk Limanı’ndaki bürokratik engellerin aşılması halinde bu limana da TIR taşımayı planladıklarını açıklamıştı. Novorossisk Port Kavkaz’dan çok daha önemli bir liman. Çünkü bu limana daha büyük Ro-Ro gemileri yanaşabiliyor. Bu sayede tek seferde daha fazla TIR’ın bölgeye gidebilecek. Sefer sayısının artması ile navlunda da düşüş olacağı öngörülüyor.

Çin'e feribot seferlerini artırıyor

Rusya, sadece Türkiye ile değil, Çin’le olan lojistik ağlarını da güçlendirmek istiyor. Rus yetkililer, Çin'den Vladivostok'a ek gemi hattı üzerinde çalışıldığını duyurdu. Rusya Federasyonu Başbakan Yardımcısı Andrey Belousov, Ust-Luga-Baltık hattında ek bir üçüncü feribotun hizmete girdiğini dördüncü feribotun 19 Nisan'da hizmete açılmasının planlandığını söyledi. Jeopolitik olarak Rusya karşıtı ülkelerin Rusya’yı dünya ekonomisinden mümkün olduğunca izole etmeye, dünyayla ekonomik bağlarını koparmaya çalıştıklarını söyleyen Beleusov, dünyanın altıncı büyük ekonomisi olan Rusya'yı küresel ekonomik sistemden izole etmenin mümkün olmadığını vurguladı.

Sınır kapılarında yoğunluk azalacak

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, Novorossisk Limanı’na Ro-Ro hattı açılmasının, Türk TIR şoförlerinin 40 günü aşkın süredir Rusya sınırında yaşadığı mağduriyeti giderme konusunda da önemli bir adım olacağını söyledi. UND yetkilileri ayrıca, yeni Ro-Ro hattı ile birlikte Türkiye'den bölgeye yapılan ihracatın da hızlanacağına dikkat çekti.