Salgın, havacılığı 10 yıl öncesine götürdü

Mehmet KAYA

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ), 2020 verilerine göre revize edilmiş, 2021-2023 dönemi tahminleri uyarınca, gerek yolcu, gerek uçak, gerekse kargo taşımacılığında 2019 seviyesine ancak 2023 sonunda ulaşılabilecek. Tahminler, 2023 yılındaki seviyenin 2019 seviyesine yakın ancak altında kalınacağını gösterdi.

DHMİ istatistiklerine göre salgın yılı olan 2020’de yolcu, yük ve uçak trafiği, 10 yıl öncesinin verilerinin de çok altında gerçekleşti. 10 yıl önceye göre artış gösteren tek trafik verisi kargo trafiği oldu. Kargo trafiğini yukarı taşıyan veri de dış hat taşımacılığından geldi. Salgın yılında dış hat yolcusu 2011’deki yolcu sayısının yüzde 46 altında gerçekleşti. Uçak trafiği ise yüzde 18,1 daha altında seviyelere gelebildi.

DHMİ verilerine göre, iç hat yolcu sayısı 2023’te 100.8 milyon, dış hat yolcu sayısı 102.3 milyon kişiye ulaşacak. Salgın öncesi 2019’da iç hat yolcu sayısı 99.9 milyon, dış hat yolcu sayısı 108.4 milyon kişi seviyesindeydi. Uçak kargo taşımcılığı, salgın döneminde yolcu taşımacılığı kadar etkilenmemişti. DHMİ verilerine göre kargo taşımacılığı, yolcu taşımacılığına göre çok daha az kayıp vermesine karşılık, yine de toparlanması çok hızlı olmayacak. Buna göre iç hat kargo taşımacılığı trafiği 2023’te 66 bin 291 ton olacak. Bu sayı 2019’da 65 bin 667 ton seviyesindeydi. Dış hat kargo taşımacılığı ise 1 milyon 473 bin ton, ile 2019’un üzerinde seyredecek. Uçak trafiğinde ise özellikle dış hat uçuşlarında toparlanma 2023’ün ötesine geçecek. DHMİ tahminlerine göre 2023’de dış hatlarda 686 bin 944 trafik gerçekleşecek. 2019’da bu sayı 716 bin 523 iniş-kalkış olarak gerçekleşmişti.

Bu arada, 2021’de 2020’ye göre trafikte artış beklense de yılın ilk üç ayında havacılık göstergelerinde salgının ilk etkilerinin görüldüğü 2020 ilk çeyreğine göre dahi gerileme gözlendi. DHMİ verilerine göre Ocak-Mart 2021 döneminde bir önceki yıl aynı döneme göre toplam yolcu trafiği yüzde 47,3 geriledi. Kargo dahil toplam uçak trafiği ise yüzde 31,6, ticari uçak trafiği ise yüzde 39 geriledi.