Salgın, Türkiye’nin lojistik sektörünü dijitalleştiriyor

28 Nisan 2020

Koronavirüs, dünyada iş yapma ve yönetme tarzlarını, kalıcı olarak değiştirmeye devam ediyor. Artık, imkansız gibi görünen birçok iş, uzaktan/evden yönetilebilir hale dönüşüyor.

e-Ticarete göre, daha sakin yol alan hizmet sektörünün dijital dönüşümü, sosyal mesafenin hayati olduğu bugünlerde müthiş bir şekilde hızlandı. Bankacılık, eğitim, lojistik, sağlık sektörleri dijitalleşiyor. Günlük hayatta ihtiyaç duyduğumuz birçok hizmet, akıllı algoritmalarla desteklenen yeni nesil dijital platformlar sayesinde, konum-tabanlı ve gerçek-zamanlı arz-talep yönetimine geçiyor.

TIRPORT, koronavirüs krizine rağmen son bir ayda yüzde 30 büyüdü



Lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştiren TIRPORT, akıllı algoritmalarla desteklenen uygulamalarıyla 100 Milyar USD’lık Türk lojistik sektörünü dijitalleştirmeye aday. TIRPORT, yaşanmakta olan koronavirüs kriziyle sosyal mesafenin korunması gereken bugünlerde, lojistiğin kesintisiz yürütülmesi için birçok KOBİ’nin tercih etmeye başladığı emsalsiz bir çözüm olarak ön plana çıktı. Dünyanın en büyük Startup yarışması Create@Alibaba’nın Hangzhou’daki dünya finallerinde binlerce Startup arasından “Unicorn olacak 20 Startup”tan birisi seçilerek 2020’ye giren Lojistik Teknolojileri Startup’ı TIRPORT, lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirmeye devam ediyor.

Geliştirdikleri yapay zekâ algoritmalarıyla desteklenen iş modeliyle lojistik yönetimini uçtan uca dijitalleştirdiklerini kaydeden TIRPORT Pazarlamadan Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Burcu Kale, şunları söyledi:

“Türkiye’nin en büyük lojistik firmalarının bile günde maksimum 1.500 kamyon taşıma yapabildiği bugünlerde, özellikle spot pazarda KOBİ’lerden gelen yoğun taleple TIRPORT, 15 Mart-15 Nisan arasındaki dönemde iş hacmini yüzde 30’un üzerinde arttırarak günde 1800 kamyona çıkardı. KOBİ’ler, koronavirüs nedeniyle alışık oldukları klasik yöntemlerle uygun kamyonlara ulaşamayınca, dijital platform olan TIRPORT’u keşfetmeye başladılar. Aynı şekilde, kamyoncular da hızla TIRPORT üyesi oluyor ve sistemimizde 35 bine yakın aktif kamyoncu yer alıyor. TIRPORT olarak bu yılın sonunda günde 5 bine yakın taşımayı yönetmeyi hedefliyoruz. Bu rakam, Türkiye’nin en büyük lojistik firmasının 2 katı bir hacme ulaşmış olmayı ifade ediyor. TIRPORT’un 2023 hedefi ise, pazarda yüzde 7’lik bir pazar payına ulaşmak, günde 30 bin taşımayı yönetebilmek, Türkiye’deki 250 bin kamyoncunun bulunduğu yerden yük bulmak ve daha yolda giderken dönüş yükü yakalamak için 1 numaralı tercihi olmaktır. TIRPORT, yükünüzü cepten bulup, lojistiği cepten yönetmenizi uçtan uca dijitalleştiriyor” dedi.

Lojistik Yönetimi, uçtan uca dijitalleşiyor



Türk lojistik pazarı, oldukça dağınık bir yapıya sahip. Türkiye’nin en büyük lojistik firmaları pazarda yaklaşık yüzde 5 pazar payına sahipken, özmal oranları da oldukça düşüktür. Lojistik firmaları, yüzde 95 seviyesinde spottan kamyon bularak taşımalarını yaptırıyor. Türkiye’de nakliyenin ağırlıklı yükü, aslında bireysel kamyoncuların sırtındadır.



İşte tam bu noktada, 4.5 yıldır geliştirdiği ve kademe kademe devreye aldığı teknolojilerle TIRPORT devreye giriyor. Yapay zeka algoritmalarıyla desteklenen çözümleriyle sektörde adından söz ettiren TIRPORT, Avrupa’daki en iddialı dijital platformlardan birisi haline geldi.

Lojistik firmaları tüm operasyonlarını TIRPORT uygulamalarıyla uçtan uca yönetebilme, kamyoncu portföyünü gerçek-zamanlı, konum-tabanlı kontrol edebilme gücüne sahip olurken, kamyoncular ise bulundukları konuma yakın yük fırsatlarından cep telefonlarındaki TIRPORT Yükcepte uygulamasıyla anında haberdar olabiliyorlar.