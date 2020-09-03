SAM Jaguar ve SAM Hawk’ın yeni sahibi Densay oldu

03 Eylül 2020

AYSEL YÜCEL

Gemi alımlarını hızlandıran Densay Shipping, yeni bir yatırıma imza attı. Şirket, finansal sorunlar nedeniyle filosu açık artırmaya çıkarılan İsviçre merkezli SAM Shipping’in iki dökme yük gemisini satın aldı.

Densay Shipping, 2013 yapımı 57 bin 200 DWT’lik SAM Hawk ve SAM Jaguar isimli gemilerin her biri için yaklaşık 10 milyon dolar ödedi. DÜNYA'ya konuşan bir gemi brokerı, Densay'ın gemileri değerinin çok altında karlı bir fiyata satın aldığını söyledi.

Uzunluğu 190 metre olan dkme yük gemilerin genişliği ise 32.26 metre.

Çin'e üç gemi inşa ettiriyor

Tayfun Günarhan’ın sahibi olduğu Densay Shipping, geçtiğimiz günlerde de Çinli Nantong Xiangyu Tersanesi’ne üç adet 63 bin 500 DWT’lik ultramax tipi kuru dökme yük gemi siparişi vermişti. Sözleşme bedeli açıklanmazken, şu anda yeni inşa edilen şu anda yeni inşa edilen 63 bin DWT’lik ultramax dökme yük bir geminin fiyatının 23.5 milyon dolar civarında olduğu biliniyor.

Toplamda 20 gemiden oluşan Densay Shipping’in filosunda 18 adet dökme yük gemisi ve iki tanker bulunuyor.