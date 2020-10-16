'Sanal randevu' kabusunda geri adım

16 Ekim 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL



Sınır kapılarındaki TIR yoğunluğunu azaltmak için 15 Eylül’de Kapıkule’de uygulamaya konulan ancak büyük kaos yaratan Randevulu Sanal Sıra Sistemi (RSS) geçici olarak durduruldu. RSS, yaşanan altyapı sıkıntılarının giderilmesi ve diğer sistemlere entegre edilmesinin ardından bu yıl sonuna kadar uygun görülen sınır kapılarında aşamalı olarak devreye alınacak.

Hatırlanacağı gibi Ticaret Bakanlığı, sınır kapılarında şoförlerin bekleme sürelerini kısaltmak ve ihracatçının gümrük işlemlerini sınır kapılarındaki yoğunluğa göre en optimal düzeyde ayarlayabilmesi için Randevulu Sanal Sıra (RSS) Sistemi projesini hayata geçirmişti. Tamamen dijital ortamda hızlı sıra yönetimini sağlamak için 15 Temmuz 2020 tarihinde başlayan pilot uygulama, 15 Eylül 2020 tarihinde Kapıkule Sınır Kapısı’nda devreye alınmıştı. Ancak altyapı yetersiz kaldığı ve RSS diğer sistemlere entegre edilmediği için sistem Kapıkule’de büyük bir kaos yarattı, araç kuyrukları kısalmadığı gibi aksine km’lerce uzadı. Sınır kapılarından Avrupa’ya çıkış 4 kat artarak 98 saate kadar çıktı. Uygulama ihracatçılar, lojistikçiler, şoförler ve saha personeli tarafından büyük tepki ile karşılandı. Son olarak geçtiğimiz salı günü Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yönetimi, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu’nu makamında ziyaret ederek sınırlarda yaşanan sıkıntıyı aktarmıştı. Tüm bu gelişmelerin üzerine Ticaret Bakanlığı geri adım attı.

Kapıkule’de yerel sisteme geçiliyor



Ticaret Bakanlığı Risk Yönetimi, Tasfiye ve Döner Sermaye Genel Müdürlüğü, dün yaptığı duyuruda RSS’nin geçici olarak durdurulduğunu duyurdu. Buna göre; sistemin diğer sınır kapıları ve iç gümrüklerle entegrasyon çalışmaları tamamlanıncaya kadar Kapıkule Sınır Kapısı’nda RSS Sistemi üzerinden randevu verilmeyecek. 19 Ekim’e kadar çıkışlarda 15 Ekim’den önce randevu alan araçlara öncelik verilecek. 19 Ekim Pazartesi sabah saat 08:00’e kadar tüm randevulu araçların çıkışı sağlanacak. Bu tarihten itibaren Kapıkule Sınır Kapısı’nda yerel sıra sistemi üzerinden araçların çıkışı gerçekleştirilecek. RSS Sistemi, bakanlığın analizlerine uygun olarak Kapıkule Sınır Kapısı da dahil, uygun görülen sınır kapılarımızda bu yıl sonuna kadar aşamalı olarak faaliyete alınacak.

Dereköy’ün TIR trafiğine açılması gündemde



Sınır kapılarında, uluslararası geçiş belgelerinden kaynaklı beklemelerin giderilmesi için RSS’nin Geçiş Belgeleri Otomasyon Sistemi ile entegrasyonunu sağlamaya yönelik olarak Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı ve TOBB ile çalışmalar devam ediyor. Bulgaristan tarafında geçişlerin hızlandırılmasını amacıyla Kapıkule Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Kapitan Andreevo Sınır Kapısı'nın girişinde frigorifik TIR’lar için ayrı bir hattın oluşturulması planlanıyor. Öte yandan Hamzabeyli Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Lesovo Sınır Kapısı'ndaki üç peronun aktif olarak kullanılması ve Dereköy Sınır Kapısı'nın karşısında yer alan Malko Tarnovo Sınır Kapısı'nın TIR trafiğine açılması için Bulgaristan makamlarıyla da görüşmeler sürüyor.

DÜNYA manşetlerine taşımıştı

DÜNYA, RSS’nin devreye girmesi ile sınır kapılarında yaşanan sıkıntılı süreci manşetten duyurmuştu.