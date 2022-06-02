Sertrans'ın ilk Renault Trucks T Evo çekicileri Avrupa yolunda

Sertrans Logistics, gelişen iş hacmi doğrultusunda filo yatırımlarına da devam ediyor. Sertrans, Renault Trucks iş birliğinde sahip olduğu tek markalı öz mal filosunu 80 adet Renault Trucks yeni T EVO 480 4x2 X-Low çekiciler ile güçlendiriyor.

30 yıldır düzenli olarak Renault Trucks çekici alımı gerçekleştiren Sertrans, son 6 yıldır sadece Renault Trucks araçlar ile filosuna yatırım yapıyor. Renault Trucks’ın sunduğu toplam çözümlerin avantajlarından faydalan Sertrans’ın yeni araç teslimat törenine Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş, Strateji ve Mali İşlerden Sorumlu Yönetim Kurulu Üyesi Batuhan Keleş, Sertrans Logistics UKT Koordinatörü Hüseyin Ali Kabataş ve TRANSER Filo Operasyonları Direktörü Gökhan YETİŞ katılırken Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine, Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ve Koçaslanlar Otomotiv Genel Müdürü Mesut Süzer törende bulundular.

Sertrans, yatırımlarına ara vermiyor

Toplantıda Sertrans olarak hedeflerini açıklayan Sertrans Logistics Yönetim Kurulu Başkanı Nilgün Keleş; “2023’te ülkemizin en büyük e-lojistik şirketi, 2025’te ülkemizin en büyük lojistik organizasyonu ve 2030’da ülkemizin en büyük lojistik şirketi olmayı hedefliyoruz. Bu noktada ilk hedefimiz, gerçekleşti diyebiliriz. Yurt dışı büyüme planımız da net. 2022 yılında yapacağımız yeni yatırımlarla gerek depolama gerekse taşımacılık operasyonlarında büyümeye devam edeceğiz. Önümüzdeki dönemde ülkemiz özelinde toplam depolama kapasitemizi 240-250 bin metrekare seviyelerine çıkartacağız. Bu kapasitenin büyük bir kısmı da e-ticaret lojistiği operasyonlarına ayrılacak. Ayrıca Almanya başta olmak üzere açacağımız yeni ülke ofisleri ve depolarla yurt dışında da büyümeyi sürdüreceğiz. Geçtiğimiz yıl Almanya depomuzun açılmasıyla buradaki süreç başladı, büyüyerek de devam edecek. Bu ülkeyi önümüzdeki dönemde yeni ülkeler izleyecek. Buna dair hazırlıklar mevcutta devam ediyor” şeklinde açıkladı.

"Son iki yılda filomuz, yüzde %30 büyüdü"

Özelikle uluslararası nakliyede pazar payı gelişim sürecinde Renault Trucks ile süregelen 30 yıllık iş birliklerinin önemine de değinen Nilgün Keleş; “Filomuz, ekibinizin bir parçası ve güvendiğiniz iş ortağı ile yola devam etmek önemli. Bir taraftan filo yatırımı yaparken, bir taraftan da ticaretin yükselen değeri e-ticaret lojistiği alanında yatırımlarımız sürüyor. Teknoloji bir diğer yatırım alanımız ve lojistiğin yeni ihtiyaçlarına uygun teknoloji yatırımları yapıyoruz. Bu kadar titizlikle sürdürdüğümüz büyüme stratejimizde filomuzun da son teknolojide ve sektöre öncülük eden donanımda olmasına özen gösteriyoruz. Bu nedenle yeni Renault Trucks’ın yeni EVO serisi çekicilerini filomuza kattığımız için heyecan duyuyoruz” diye belirtti.

"Pandemiye rağmen devam eden büyüme ivmemiz, 2022’de de devam edecek"

Sertrans, pandemi şartlarına rağmen yatırım iştihanı kaybetmeyen sektördeki sayılı oyunculardan biri oldu. 2021 yılında büyüme ivmelerinin arttığına dikkat çeken Nilgün Keleş; “Özelikle ülkemizin en önemli ihracat ve ithalat pazarları arasında yer alan İspanya, Portekiz, Fransa ve Almanya’da ciddi bir pazar payımız var. Bugün Portekiz’e giden her 100 aracın yaklaşık yüzde 50’si bizim araçlarımızken İspanya’da yüzde 30’a yakın bir pazar payımız var. Fransa ve Almanya’da birçok global markanın bir numaralı hizmet tedarikçisi durumundayız. Öte yandan mevcutta 200’e yakın ülke ve 800’e yakın noktada müşterilerimize hizmet sunuyoruz. 2020 ve 2021 yılı taşımacılık operasyonları için zorlu yıllardı ancak pandemi sürecinde sektörde birçok şirket ciddi sıkıntılar yaşarken Sertrans olarak yatırım yapmaya ve büyümeye devam ettik” diyerek ekledi;

“Öte yandan depolama kapasitemiz, yüzde 100’e yakın bir büyümeyle 140 bin metre kareye ulaştı. Önümüzdeki iki yılda bu alandaki yatırımları sürdürerek yine yüzde 100’e yakın bir büyümeyle toplam depolama kapasitemizi, 250 bin metrekarenin üzerine çıkartacağız. Sadece Akpınar depomuza ayırdığımız kaynak, yaklaşık 4,5 milyon avro civarındaydı ve istidam etkisi 500 kişiye yakın. Mevcutta Avrupa’da bir lojistik üstü kurmak adına çalışmalar da yapıyoruz. Bu proje sadece bizim için değil, ülkemiz için de son derece önemli bir proje olacak.”

Renault Trucks Türkiye Başkanı Sebastien Delepine de toplantıda açıklamalarda bulundu; “Öncelikle henüz lansmanımızın ilk 6 ayını tamamlarken yeni Renault Trucks EVO serimizin Türkiye pazarında kazandığı başarıdan ve Sertrans Logistics’in de bu araçlarımızı tercih etmesinden duyduğumuz mutluluğu dile getirmek isteriz. Tüm sektörler gibi lojistik alanı da dinamik gelişmeler yaşıyor ve Renault Trucks olarak lojistik filolarının ihtiyaçlarını beklentilerin üzerinde karşılayabilecek gerekli araçlara ve bilgi birikimine sahibiz. Araçlarımızın yakıt tasarrufundaki iddiasını EVO serimiz ile bir adım öteye taşıyoruz. Bu yönden araçlarımızın Sertrans Logistics’in şirket felsefesi olan sürdürülebilirlik ve çevreyi koruma konularındaki hassasiyetine de hizmet edeceğine inanıyoruz. EVO serimiz, bağlantılı hizmetler, optifleet ve servis sözleşmeleri gibi ürün ve nakliye çözümlerinin verimliliği, tasarım ve konfor yenilikleri ile yine düşük toplam sahip olma maliyeti sağlayan iddialı araçlar. EVO, sadece yeni ürün özellikleriyle değil, 360 hizmet anlayışı sunan yeni ulaşım çözümleriyle de müşteri ve sürücülerden büyük ilgi görüyor. Sertrans’ın filo verimliliğini yeni araçlarımız ile daha yukarılara taşıyacağından şüphemiz yok” şeklinde açıkladı.

Sebastien Delepine, 2022 yılının başından bu yana Renault Trucks’ın da araçlarını sunduğu 6 ton, 16 ton ve üzeri segmentlerde daralma yaşandığını belirtti; “Segmentlere bağlı olarak yüzde 3’e varan düşüşlerin gözlemlendiği pazarda Renault Trucks olarak büyüme kaydettiğimizi söyleyebiliriz. 2022’nin ilk dört ayında 16 ton pazarında yüzde 8,9’luk bir düşüş gözlemlenirken, Renault Trucks çekici pazar payını yüzde %7’den %10’a çıkardı. Pandemi sonrasında halen araç tedarikinde güçlükler yaşansa da pazar payımızdaki bu artışı nispeten yeni EVO serimizin kazandığı takdire bağlayabiliriz. Son zamanlarda EVO serisini tercih ettiklerini için yatırımları bu yönde planlayan çok fazla iş ortağımız oldu” diye belirtti.

Sertrans Logistics’in yeni Renault Trucks EVO çekicileri ile 2022’de sunmaya başladığı bağlantılı hizmetlerden faydalanacağına değinen Renault Trucks Satış Direktörü Ömer Bursalıoğlu ise; “Sertrans, araçlarına uzaktan bağlantı kurarak erişim sağlayabilecek. Yazılım güncelleme, parametre değişiklikleri, hata kodlarının okunması gibi işlemleri uzaktan gerçekleştirebileceği için araçların hizmet süreleri artacak yola güvenle devam edebilecek” dedi.



Bursalıoğlu; “Sertrans, yeni araçları ile Renault Trucks’ın Optifleet Filo Yönetim Sistemi’nden de faydalanacak. Üç ayrı modül ile araçlarını uzaktan takip edebilecek, anlık konum bilgilerine ve geçmişine ulaşabilecek, takograf verilerini uzaktan indirebilecek, sürücüler arasında karşılaştırma yaparak yakıt tüketiminde iyileştirme sağlayabilecek. Tüm bu verileri anlık olarak takip ederek mümkün olan en düşük yakıt tüketimi ve en yüksek verimliliğe ulaşılabilecek. Böylece filo yönetiminde maksimum kontrol sağlanabilecek” şeklinde ekledi.

Renault Trucks Finansal Hizmetler ile yola devam

Sertrans Logistics, Renault Trucks ile gerçekleştirdiği yeni araç alımlarında Renault Trucks Finansal Hizmetler’in (RTFS) sunduğu çözümlerden faydalanıyor. RTFS, Sertrans için 2018’den bu yana 200 adetlik Renault Trucks çekici yatırımında iş modeline uygun finansman çözümü sağladı.