Siemens ve İsviçre Federal Demiryolları, 500 sinyalizasyon merkezini dijitalleştirecek

Siemens Mobility ile İsviçre Federal Demiryolları (SBB), ülke genelindeki demiryolu hatlarını dijitalleştirmeyi amaçlayan çerçeve anlaşmaya imza attı.

Bu kapsamda Siemens’in Signaling X adlı çözümü kullanılacak ve sinyalizasyonun kontrol mantığı merkezi veri merkezlerine taşınacak.

Yaklaşık 500 sinyalizasyon merkezi modernize edilecek ve mevcut sistemlerin yüzde 80’i önümüzdeki 20 yıl içinde tamamen yenilenecek.

İlk sistem 2029’da devreye girecek

Anlaşmanın ilk süresi 10 yıl olacak; üç kez beşer yıl uzatma opsiyonu bulunuyor. Ayrıca Siemens, 25 yıl süreyle bakım ve teknik destek sağlayacak.

İlk dijital sistemlerin 2029’da devreye alınması planlanıyor. Her sinyalizasyon merkezi için siparişler proje sürecinde kademeli olarak verilecek.

Siemens Mobility CEO’su Michael Peter, projenin İsviçre demiryolu ağında kapasiteyi ve güvenilirliği artıracağını belirterek şunları söyledi:

“Bu dönüşümün kalbinde sanal sinyalizasyon sistemleri yer alıyor. Dijitalleşme, hem ağın verimliliğini hem de SBB’nin iklim hedeflerine katkısını artıracak.”

SBB’nin ağı 3 bin 266 kilometrelik hat uzunluğuyla İsviçre’nin en büyük yolcu ve yük taşımacılığı altyapısını oluşturuyor.