Sınırda kuyruk çilesi bitti, Avrupa’ya çıkış rekoru kırıldı

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin ardından Bulgar tarafının da sınırda ihtiyaç duyulan iyileştirmeleri tamamlamasıyla, Kapıkule ve Hamzabeyli'den günlük çıkış yapan TIR sayısı, geçen hafta ilk kez 2 bine ulaştı. Her iki kapıdan araç geçişleri, geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 40’a yakın arttı.

DÜNYA’ya konuşan UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, nakliyecinin Avrupa sınırında yıllardır kanayan yarası olan kuyruk çilesinin bittiğini, çıkış yapmak için sınıra gelen araçların beklemeden geçtiğini duyurdu. Kapıkule'den çıkışlar günlük bin 330'a, Hamzabeyli'den ise 640'a kadar çıktı. Şener, günlük çıkış yapan TIR sayısını ilk etapta 2 bin 500, ardından 3 bine çıkarmayı hedeflediklerini söyledi. Karayolu ihracat taşımalarında Avrupa’ya çıkış kapısı olan Bulgaristan’dan geçiş rekoru kırıldı. Türkiye’nin ardından Bulgar tarafının da sınırda ihtiyaç duyulan iyileştirmelerin yapılmasıyla, Kapıkule ve Hamzabeyli’den günlük çıkış yapan TIR sayısı geçen hafta ilk kez 2 bine ulaştı.

UND yetkilileri, Avrupa sınırında yıllardır nakliyecinin kanayan yarası olan kuyruk çilesinin bittiğini, çıkış yapmak için sınıra gelen araçların beklemeden geçtiğini duyurdu. Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) resmi web sitesi üzerinden yapılan duyuruda Türkiye-Bulgaristan sınır kapıları kullanılarak yapılan ihracat araç geçiş sayılarının günlük ortalama bin 500 seviyelerinden iki bine ulaştığı belirtildi. Açıklamada, Kapıkule ve Hamzabeyli sınır kapılarında çıkış yapmak üzere bekleyen araç bulunmadığına vurgulanarak, “İhracatımızın hızlı akışının sağlanması amacıyla üyelerimizin gümrük işlemlerini tamamlamış araçlarını bir an önce çıkış yapmak üzere sınır gümrük idarelerine yönlendirmeleri önem arz etmektedir” uyarısı yapıldı. UND, Ticaret Bakanlığı ve Ulaştırma Bakanlığı sınır kapılarında yaşanan beklemeler ve dönem dönem 20 km’ye kadar çıkabilen TIR kuyruğu sorununu aşmak için bir süredir önemli çalışmalar yürütüyordu. Bu çalışmaların sonucunda en önemli sınır kapılarından olan Kapıkule’den çıkan araç sayısı 900’lerden bin 100’lere kadar çıkarılmıştı. Hamzabeyli’den ise günlük en fazla 400 araç girebiliyordu.

DÜNYA’ya özel açıklamalarda bulunan UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, Bulgar tarafının da geçiş sürecini hızlandıran çalışmalar yapmasıyla Kapıkule’den çıkışların 1330’a, Hamzabeyli’den ise 640’a ulaştığını söyledi.

Geçen yılın yüzde 40 üstünde

Şener, “Cuma ve cumartesi akşamları ihracat taşımalarının en yoğun yapıldığı günler olur. Cuma ve cumartesi günleri oluşan sıra hafta içine sarkardı. Ancak geçen haftasonu bekleyen hiç araç kalmamıştı. Son bir haftada 2 bini bulduk. 2020’nin aynı dönemine göre geçen hafta Bulgar sınır kapılarından çıkış sayımız yüzde 40 arttı” dedi. Hedef; günlük 3 bin geçiş Fatih Şener, hedeflerinin iki Bulgar sınır kapısından günlük çıkış yapan TIR sayısını ilk etapta 2 bin 500, ardından 3 bine çıkarmak olduğunu söyledi. Şener, “Türkiye tarafında frigo araçların karbondiyoksit kontrolüne girmeden geçiş yaptıkları ayrı bir koridor yapılmıştı. Bunun Bulgar tarafında da yapılmasını bekliyoruz. Karşı taraf da bunu yaparsa günlük 250, 300 araçlık artış da oradan bekliyoruz” dedi. Şener, son günlerde sınır geçişlerinde sağlanan iyileştirmeler için Türkiye ve Bulgaristan gümrük idarelerine sektör adına teşekkür ederek, şöyle devam etti: “Sınır kapılarında bu iyileştirmelerin yapılmasında Edirne Valisi ve gümrük yetkililerin önemli çalışmaları oldu. Özellikle Ticaret Bakan Yardımcımız Rıza Tuna Turgay, son 6 ayda 6 kez kapıya gitti. UND’nin muadili Bulgar nakliye derneğinin de bu konuda önemli katkısı oldu.”