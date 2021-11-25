Sırbistan ile ikili ve transit taşımalarda engeller kalkıyor

Aysel YÜCEL

Uluslararası taşımalarda Macaristan ile kota sorununu aşan Türk nakliyecilere müjdeli bir haber daha geldi. Türkiye- Sırbistan Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı gerçekleştirildi. Toplantıda ikili/transit taşımaların kademeli olarak serbestleştirilmesine karar verildi. Anlaşma yürürlüğe girinceye kadar 25 bin adet de çok girişli geçiş belgesi verilmesi kararlaştırıldı.

Toplantıda 2022 yılından itibaren geçiş belgelerinin tamamının ücretsiz olması konusunda tarafl ar mutabakata vardı.

Yılda 2.4 milyon Euro tasarruf sağlanacak

Türk taşımacılar, Sırbistan üzeri transit taşımalarda yılda ortalama 20 bin adet ücretli geçiş belgesi kullanıyordu. Uluslararası taşımacılık faaliyeti gerçekleştiren firmalar, yapılan anlaşma ile yılda ortalama 2.4 milyon Euro tasarruf edecek.

İhracatın önündeki engeller kalkacak

Toplantıya, iki ülkenin ulaştırma bakanlığı yetkililerinin yanı sıra toplantıya Genel Koordinatör Nejla Albayrak, İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Kadir Çirkin ve Uzman Muhammet Holoğlu katıldı.

Konuyla ilgili açıklama yapan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) yetkilileri, şunları kaydetti: “Sırbistan’da ikili ve transit taşımalarda hem ücretlerin kaldırılması hem de kota sorunun son bulması ile ülkemiz ihracatının önündeki bir engel daha son bulmuş olup özellikle transit geçişler açısından Avrupa’ya ulaşımda ana güzergahımız olan Macaristan’dan sonra Sırbistan’ın da kota sorunun ve geçiş belgesi ücretinin sona ermesi bakanlıklarımız liderliğinde derneğimizin transit geçiş mücadelesinde önemli bir kazanım daha elde edildi.

Toplantının gerçekleştirilmesi sürecinde emeği geçen, başta Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Ulaştırma Hizmetleri Düzenleme Genel Müdürlüğümüz olmak üzere, tüm paydaşlarımıza teşekkür ederiz.”

Türk nakliyeciler, Kasım 2020’de de Macaristan ile kota sorununu tamamen çözmüştü. Macaristan ile Türkiye arasında yapılan karayolu anlaşmasına göre, Türk taşımacılara bugüne kadar verilen yıllık 36 bin adet transit geçiş belgesi sayısı, 110 bine çıkarıldı. Bu da 2021 itibarıyla sektörün ihtiyacı kadar transit geçiş belgesi temin edebileceği anlamına geliyor.

Romanya’ya alternatif olacak

Sırbistan ile yapılan anlaşma, Romanya üzerinden yapılan transit taşımalarda karşılaşılan sorunlara da çözüm olacak. AB güzergahındaki Romanya, sınırlı sayıda transit geçiş belgesi veriyor ve bu belgeler yılın sonu gelmeden bitiyordu. Sırbistan’ın kotaları kaldırması ile Türk nakliyeciler, Romanya’yı bypass ederek Avrupa’ya ulaşabilecek.