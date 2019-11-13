SLM, bölgeyi küresel rekabete açıyor

13 Kasım 2019

Çin'den başlayıp Avrupa'ya uzanan İpek Yolu hattının ülkemizdeki lojistik sektörüne yansımalarına değinen Samsun Lojistik Merkezi (SLC) Pazarlama ve Satış Müdürü Mustafa Yavuz Akmeşe, iki hat üzerinden Avrupa ve Afrika’ya ulaşacak olan ve 'Bir Kuşak Bir Yol' (One Belt One Road) projesinin karayolu güzergahı olan 'Yeni İpek Yolu Kuşağı'nın Türkiye dahil birçok ülkeyi birbirine bağlayacağını söyledi.

Proje kapsamında tek bir rota değil Asya-Avrupa yönünde kara köprülerinden oluşan koridorlar planlandığının altını çizen Akmeşe, “Türkiye, orta koridor olarak adlandırılan Çin ve Batı Asya koridoru güzergahında yer alıyor. Bu güzergahta lojistiğin kesintisiz ve güvenli şekilde gerçekleşebilmesi adına devletler tarafından önemli yatırımlar yapılıyor. Karayolu, demiryolu, petrol ve gaz boru gibi altyapı çalışmaları bu projeye olan desteği gösteriyor” dedi.

Yeni İpek Yolu sayesinde doğu ve batı arası transfer sürelerinin kısalarak maliyetlerin azalacağına dikkat çeken Akmeşe, “Bu durumun ithalat ve ihracat farkını Türkiye lehine değiştireceği tahmin ediliyor. Ayrıca, proje sayesinde Türkiye bir ulaşım ve enerji koridoru olacak. Taşımacılığın Türkiye üzerinden Avrupa’ya ulaşması, Türkiye’nin 'köprü' konumunu daha fazla güçlendirecek” ifadesini kullandı.

Küresel rekabet avantajı sağlıyor

SLM'nin stratejik konumu, hava, kara, deniz ve demiryolu ulaşımı imkanlarıyla dünya ticaretindeki önemli duraklardan olduğunun altını önemle çizen Akmeşe, “Özellikle Çin’in lokomotifliğini üstlendiği Yeni İpek Yolu projesi güzergahında bir durak olması ve Viking Demir Yolu hattı üzerinde konuşlanması merkezi küresel rekabette avantaj sahibi yapıyor” diye konuştu.

Bu bağlamda ulusal ve uluslararası pazarlara erişmeyi talep eden işletmeler için etkin ve etkili lojistik zincirlere erişimi artırdıklarını anlatan Akmeşe, “ Bölgede lojistikte kalite çıtasını yükseltmek, özel sektör ve kamu kurumları arasındaki koordinasyonu sağlamak merkezi konumumuza bağlı olarak geliştirdiğimiz başlıca stratejilerimiz” açıklamasını yaptı.

“Türkiye'nin kuzey kapısı konumunda”

SLM'nin sektöründe Türkiye’nin kuzey kapısı konumunda olduğunu anlatan Akmeşe, şöyle devam etti: “Karadeniz çanağı dağıtım, toplama ve konsolidasyon merkezi olarak da güneyle bağlantı noktasındayız. SLM, Türkiye'nin ilk intermodal lojistik merkezi olarak 680 bin metrekare alan üzerine inşa edildi. Bunun 225 bin metrekaresi kapalı depolama alanları için ayrıldı. Şu an inşası tamamlanan farklı büyüklüklerde üç tip depo bulunuyor. SLM'de depo kiralama hizmetlerinin yanı sıra ofis-açık saha kiralama, gümrüklü depo hizmeti, mobil gümrük hizmeti, elleçleme, proje kargo elleçleme, konteyner depolama ve TIR parkı hizmetleri de sunuluyor. Merkez, Toros ve Yeşilyurt Limanı'na 2.5, Samsunport’a 18, Çarşamba Havaalanı'na ise 8 kilometre uzaklıkta.”

En yüksek bütçeli proje

Samsun Lojistik Merkezi (SLM), bölgenin lojistik imkanları göz önüne alınarak Samsun Valiliği, Samsun Büyükşehir Belediyesi, Samsun Ticaret ve Sanayi Odası, Tekkeköy Belediyesi, Samsun Ticaret Borsası, Samsun Merkez Organize Sanayi Bölgesi ortaklığında geliştirilen bir Avrupa Birliği Hibe projesi. SLML, 45 milyon eurayla Türkiye’nin en yüksek bütçeli tek majör projesi konumunda.

İşletmelere rekabet avantajı sağlıyor

Firmalara sağlanan malzeme taşıma ekipmanları ve terminalleri sayesinde karayolu-demiryolu taşıma biçimleri arasında malların aktarılmasının önemli bir avantaj olduğunu vurgulayan Akmeşe, “ Emsal teşkil eden kurumların operasyonlarının çalışma saati kısıtlamaları ve yüksek fiyat tarifeleri merkezimize rekabet edebilme avantajı sağlıyor. Sadece limanlarla değil aynı zamanda Ankara-Mersin vasıtasıyla art alanla sağlanan demiryolu bağlantısı, TR83 Bölgesi için önemli bir avantaj” diye konuştu.