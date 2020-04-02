Şoförlerin ‘14 gün karantina’ derdine çözüm

02 Nisan 2020

AYSEL YÜCEL/İSTANBUL

Türkiye’ye giriş yapan şoförlerin 14 gün karantiya alınması nedeniyle oluşan sıkıntılara çözüm geldi. Sağlık Bakanlığı ihracatçı ve taşımacılardan gelen talepler doğrultusunda hızlı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurularak hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verdi.

Bilindiği gibi, koronavirüs salgınına karşı alınan önlemler kapsamında ülkeye giriş yapan TIR şoförleri, 14 gün karantinada tutuluyordu. Bu durum şoförlere büyük mağduriyet yaşatırken, ticarette de mal teslim sürelerinde geciklemelere neden oluyordu. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği TOBB Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, bu konuda önemli bir gelişmeyi sosyal medya hesabı twitter üzerinden duyurdu. Hisarcıklıoğlu, “Üyelerimizden gelen talep doğrultusunda yaptığımız girişimler sonucu, Sağlık Bakanlığı Kapıkule Gümrük Kapısı’nda hızlı tanı PCR testi yapan mobil laboratuvar kurulmasına ve hızlı tanı Kovid-19 testi yapılmasına onay verdi. Böylece taşımacılıkta sıkıntılar azalacak ve daha güvenli olacak” açıklamasını yaptı.

UND'nin talebi dikkate alındı

Hatırlanacağı üzere; Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener, geçtiğimiz günlerde bakanlığa çağrıda bulunarak, COVİD-19 testlerinin öncelikle yurt dışından gelen ve ticareti taşıyan sürücülere uygulanmasını talep etmiş, “Yurtdışından ülkemize gelen sürücülerimizin koronavirüs sebebiyle evlerinde 14 gün süreyle karantina uygulamasına tabi tutulmaları karayoluyla batıya yapılan yıllık 42 milyar dolarlık ihracatımızı yapılamaz hale getiriyor.. 14 Gün evinde karantina süresini doldurmadığı için yurtdışına çıkamayan bini aşkın araç batı kapılarında birikti” açıklamasını yapmıştı.



“Yabancı TIR şoförlerini de kapsamalı”

Koronavirüs salgını nedeniyle Türkiye’ye giriş yapan TIR şoförlerinin 14 gün süreyle karantinaya alınması IRU’nun da önemli gündemlerinden biriydi. Merkezi Cenevre’de bulunan Uluslararası Karayolu Taşımacılığı Birliği’nin (IRU) yetkilileri, DÜNYA’ya yaptıkları açıklamada Kapıkule’de yaşanan beklemelerin sadece Türkiye’nin dış ticaretini değil, tüm Avrasya’yı olumsuz etkilediğini vurgulayarak, “Alınan bu kararı büyük bir memnuniyetle karşılıyoruz. Ancak umuyoruz ki bu testler sadece Türk sürücülerin 14 gün karantina süresini kaldırmak için kullanılmaz. Yabancı şoförler için de geçerli olur. Çünkü, ihracat ve ithalat mallarını taşıyan şoförlerin yüzde 50’si yabancı. Bu konuda AB’den büyük eleştiri geliyordu” dedi.