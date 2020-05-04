Son 5 günde AB’ye taşımalar %65 arttı

04 Mayıs 2020



Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, nisan ayı ihracat rakamlarından dolayı moral bozmaya gerek olmadığını söyledi. Nuhoğlu, son beş günde, önceki 5 güne göre en önemli pazar olan Avrupa’ya karayolu taşımalarının yüzde 65 arttığını söyledi.

Batı kapılarından çıkışlar 2019'a rakamına ulaştı

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Başkanı Çetin Nuhoğlu, nisan ayı ihracat rakamlarından dolayı moral bozmaya gerek olmadığını, mayıs ayı itibariyle ihracatta en önemli pazar olan Avrupa’ya taşımaların hızlandığını söyledi. Nuhoğlu, “Avrupalı müşterilerimizden aldığımız bilgilere göre; otomotiv başta olmak üzere ve diğer birçok fabrikanın mayıs itibariyle üretime kademeli olarak başlayacak. Batı kapılarından yapılan son 5 gün araç çıkışlarına bakıldığında çıkış sayısı bir önceki 5 güne göre yüzde 65 artarak bin 160 araç oldu. 2019 yılının aynı dönemi ile karşılaştırıldığında taşıma sayıları aynı seviyeye ulaştı. Bu artış mayıs ayı ile beraber ihracattaki kayıpların hızla telafi edileceğini gösteriyor. Moral bozukluğuna gerek yok” dedi.

‘Temassız ticaret’in katkısı büyük

Nuhoğlu; “Bu başarıda böylesine büyük bir salgına rağmen temassız ticaret başlatarak büyük bir adım atan Ticaret Bakanlığımızın katkısı büyüktür. Özellikle batı kapılarımızda neredeyse durma noktasına gelen taşımacılık Bakanlığımızın başlatmış olduğu temassız ticaret ile mümkün olmuştur. Batı kapılarında yapılan bu iyileşme aynı şekilde Habur’da ticaretin önünü açmıştır. Sektörümüz temassız ticaret açılımı ile sektörün ve Türkiye’nin önünü açan başta Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan olmak üzere Ticaret Bakanımız Sayın Ruhsar Pekcan’a müteşekkirdir.

"Mayısla birlikte sorunlar çözülecek"

Avrupa’daki otomotiv ve tekstil gibi ağırlıklı satış yapılan sektörlerde kapasite kullanımının yüzde 70’lere kadar düşüş yaşadığı bir dönemde, Türkiye’nin ihracat düşüşünü yüzde 40’larda tutmuş olmasının da büyük bir başarı olduğunu vurgulayan Çetin Nuhoğlu, “Türkiye dış ticareti pandeminin en yoğun döneminde bunu başarmışsa sorunun çözülmekte olduğu mayıs ayı ile birlikte salgının olumsuz izlerini silecek” diye konuştu.

Habur’da kayıp önlendi

Başkan Nuhoğlu, Habur ve Kapıkule’de uygulanan temassız ticaret modelinin hayata geçişi ve devamı ile ilgili şu değerlendirmeye yaptı: “Habur sınır kapısı korona virüs tehlikesi nedeniyle 29 Şubat tarihinde giriş ve çıkışa kapatıldı, ancak Ticaret Bakanımızın vizyonu ve hızla aldığı karar ile 1 Mart 2020’den itibaren Irak’a yapılan ihracat, Irak- Türkiye sınırında oluşturulan tampon bölgeden gerçekleşti. Sürecin başarı ile devam etmesinde gümrük personelimizin büyük gayretleri oldu. Irak’a 2019 yılı mart ayında yapılan ihracatımız 2020 yılının aynı döneminde yüzde 40 azalış gösterirken, temassız ticaret uygulamaları ile bu azalış nisan ayında yüzde 29’a geriledi. Diğer bir ifadeyle, 2020 yılı Mart ayında Irak’a taşımalarımız bir önceki aya oranla yüzde 53 azalırken, 2020 yılı Nisan ayında bu oran yüzde 11’lere kadar düşürüldü. Sonuç olarak, temassız ticaret uygulamaları ile içinde bulunulan pandemi günlerinde de Ticaret Bakanlığımızın hedeflediği günlük 1500-1700 çıkış sayısına ulaşıldı.”