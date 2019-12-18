SunExpress'in çevreciliği tescillendi

18 Aralık 2019

Türk Hava Yolları (THY) ile Lufthansa’nın ortak kuruluşu SunExpress, İklim Koruma Örgütü (Atmosfair) tarafından çevre dostu havayolları arasında ilk sıralarda gösterildi.

İklim Koruma Örgütü (Atmosfair) tarafından dünya genelinde 200'e yakın havayolu şirketinin çevre duyarlılığı ve karbon emisyonu konusunda değerlendirildiği 2018 Havayolu Endeksi açıklandı. Buna göre SunExpres Hava Yolu şirketi, modern ve verimli filosu ile çevre dostu havayolları sıralamasında altıncı sırada yer aldı.

SunExpress, bu yıl Dünya Çevre Günü’nde başlattığı ve uluslararası uçuşlarında kullanılan plastik ürünleri geri dönüştürülebilir alternatif malzemelerle değiştirme girişimini Ocak ayı itibariyle tüm uçuşlarında uygulamaya başlayacak. Şirket, bu girişimiyle 2020 yılında toplamda 10 milyon adet tek kullanımlık plastik ürün yerine dönüştürülebilir çevre dostu alternatif ürün kullanacak.

SunExpress çalışanları Green Alliance adlı bir ekip oluşturdu. Green Alliance, Ağustos ayında İzmir’de meydana gelen orman yangınları nedeniyle zarar gören alanların tekrar ağaçlandırılması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü işbirliğiyle kurum içi bağış kampanyası başlattı. Ekim ayında Ankara’da SunExpress 30. Yıl Ormanı projesini gerçekleştiren şirket önümüzdeki yıl da İzmir’de orman projesini hayata geçirecek.