Sürücüsüz otobüs dönemi başlıyor

Belçika'da De Lijn, sürücüsüz otobüsleri Eylül 2025’ten bu yana yolcusuz şekilde test ediyordu. Test sürecinde araçların yapay zekâ sistemlerinin farklı trafik senaryolarına uyum sağlaması için yeterli kilometreyi kamu yollarında kat etmesi hedeflendi.

Testler tamamlandı, yolcu taşımaya hazır

Deneme seferleri boyunca otobüsler, Leuven Tren İstasyonu ile Heverlee banliyösündeki Reeboklaan arasında aynı güzergâhta çalıştırıldı. Şirket, bu süreçte otobüslerin şehir içi trafik koşullarına karşı güvenli ve tutarlı bir performans sergilediğini belirterek test aşamasının sona erdiğini duyurdu.

Sürücüsüz otobüs hizmetinin resmi açılışı Perşembe günü düzenlenecek. Etkinliğe Federal Ulaştırma Bakanı Jean-Luc Crucke, Flaman Ulaştırma Bakanı Annick De Ridder, Leuven Belediye Başkanı Mohamed Ridouani ve De Lijn Genel Müdürü Ann Schoubs katılacak.

Flaman Bölgesi’nde bir ilk

De Lijn’in devreye alacağı bu yeni sistem, Flaman Bölgesi’nde kamuya açık yolda çalışan ilk sürücüsüz otobüs filosu olma özelliği taşıyor. Projenin, toplu taşımada otomasyonun yaygınlaşması açısından önemli bir adım olduğu değerlendiriliyor.