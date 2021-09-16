Taban Gıda, yeni pazarlara kendi gemisiyle açılacak

Aysel YÜCEL

Lojistik süreçlerinde yaşanan sorunları aşmak için gemi yatırımı yaparak armatörlüğe soyunan firmalar kervanına Taban Gıda da katıldı. Küreselde IKEA, Türkiye'de ise OBA Makarna'nın ardından Taban Gıda da ilk gemi satın almasını gerçekleştirdi. Şirket, 9 milyon dolar yatırımla 1998 japon yapımı 42.648 DWT’lik bir kuru yük gemisi satın aldı.

Vivalon Grup Şirketi Taban Gıda, dünyanın farklı pazarlarından buğday başta olmak üzere tahıl, yem grubu ve yağlı tohum tedariği sağlıyor. Yeni gemi yatırımlarıyla ilgili DÜNYA’ya konuşan Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, “Tedarik zincirini güçlendirmek ve olası riskleri en aza indirmek için gemi yatırımı gerçekleştirdik” dedi.

Güney Amerika ve Batı Afrika'ya açılacak

Dünya çapında ticaret yapan ve stratejisini de bu yönde oluşturan Taban Gıda gemi alımı yaparak Güney Amerika, Akdeniz ülkeleri ve Batı Afrika sahilleri öncelikli olmak üzere ticaret ağını genişletmeyi hedefliyor. Japon yapımı handymax 42.648 DWT’lik gemiyi bünyesine katan marka ana ürün grubu olan tahıl grubu, yem hammaddeleri ve yağlı tohumların ticaretine dahil ürünler öncelikli olmakla birlikte piyasa koşullarına göre diğer ürün gruplarını da taşımayı planlıyor.

“Dünyadaki büyük ticaret şirketlerine bakarsanız, büyümeleri esnasında armatör olmaktan kaçamadıklarını görürsünüz” diyen Hacıhaliloğlu “Sektörde yükselen navlun piyasasını gider olarak kontrol edebilmek, bunu gelir kalemine dönüştürüp, ticareti dengelemek stratejik bir karar haline geldi. Biz de bu yatırımımızla taşıma maliyetlerini kontrol altına alma gerekliliği önem arz eden transit ticaret pazarında söz sahibi olabilmek ve bu pazarda da hacmimizi artırma stratejimize daha hızlı ulaşmayı hedefliyoruz” dedi.

Taban Gıda CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu

“Piyasa, tersine dönse de avantajlıyız”

Taban Gıda tahıl, yağlı tohum ve yem pazarının güçlü ve güvenilir tedarikçisi olmak ve global pazarlarda büyüme hedefi ile ürün yelpazesini ve tedarik pazarlarını sürekli genişletiyor. Yükselen navlun piyasasında bu uzun dönemli hedefimizi öne çekmeyi uygun gördük diyen Taban Gıda’nın CEO’su Hasan Hacıhaliloğlu, “Teslim aldığımız gemimizin Ekim ayının ilk haftası İskenderun Limanı’na varmasını bekliyoruz. Navlun piyasaları yön değiştirecek olsa dahi, faaliyet alanımız dolayısı ile kendi yüklerimiz olduğu için bu durumu tolere edebilecek avantaja sahibiz” şeklinde konuştu.

İlk gemisini teslim alan Taban Gıda’nın 3.000 – 50.000 DWT arası zaman kirası ya da sefer kirasında olan gemileri ve uzun dönemli navlun kontratları da bulunduğunu belirten Hacıhaliloğlu, “Bu şekilde piyasada belli sayıda gemileri kontrolümüzde tutup, yüksek piyasada gemi bulamama riskini düşürüyoruz.

Ticaret kapasitemizi bildiğimiz ve Türkiye pazarına ciddi bir arzımız olduğu için bu kontratları rahatlıkla yapabilme gücüne ve güvenine sahibiz. Türkiye pazarında biz bir oyuncu değil, oyun kurucuyuz. Ticaret olarak buradan aldığımız güç ve öngörü ile çok rahat navlun/gemi kapasitesi seçimi ve taşıma tonajı için ihtiyaçlarımızı belirleyebiliyor, bu doğrultuda kontratlarımızda avantajlı taraf olarak kendimizi konumlandırıyoruz. Piyasada itibarlı, hacmi yüksek ve operasyonu kaliteli olan trader ve gemi kiracısı olarak yer aldığımız için mevcut piyasa içerisinde avantaj yaratan navlun kontratları yapabiliyoruz” dedi.

Transit ticaret hacmini bu yıl 3'e katlamayı hedefliyor

Yeni yatırımlarla tedarik zincirini güçlendirmeyi hedefleyen Taban Gıda, 2021 sonunda yüzde 25 büyümeyi planlıyor. Şirket, 2020 yılında 300 bin ton olarak gerçekleştirdiği transit ticaret hacmini 2021 yılında 1,5 milyona çıkarmak için yeni pazarlara açıldı. Taban Gıda’nın faaliyet gösterdiği ülkeler arasında Almanya, Arjantin, Brezilya, Bulgaristan, Gürcistan, Hindistan, İsrail, İtalya, Kazakistan, Letonya, Litvanya, Lübnan, Meksika, Mısır, Polonya, Rusya, Romanya, Ukrayna bulunuyor. Hasan Hacıhaliloğlu, “Hedefimiz; buğday pazarında yakaladığımız başarıyı, portföyündeki diğer ürün gruplarında da yakalayarak, yurt içinde olduğu gibi uluslararası pazarda da en güvenilir tedarikçi olarak ilk sıralarda yer almak” dedi.