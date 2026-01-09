Taksicilerden elektrikli araç tepkisi! 48 saat grev yapacaklar...

Yunanistan'ın başkenti Atina'da taksi şoförleri, elektrikli araçlara zorunlu geçişe karşı greve gidiyor. Taksiciler, artan maliyetler ve “adil olmayan rekabet” gerekçesiyle hükümete çağrı yaptı.

Atina Taksiciler Sendikası SATA Başkanı Thymios Lymperopoulos, taksicilerin 13 Ocak Salı günü itibarıyla greve gideceğini açıkladı. Grev, bitiş tarihi belirtilmeden 48 saatlik dönüşümlü iş bırakmalar şeklinde uygulanacak.

Grev kararının merkezinde zorunlu elektrikli mobiliteye geçiş bulunuyor. Elektrikli araçların satın alma bedeli, içten yanmalı araçlara göre 15-20 bin Euro daha yüksek. Sendika, bu geçişin mevcut koşullarda sürdürülebilir olmadığını savunuyor.

"Dolu taksiler otobüs şeritlerini kullansın"

Sendikanın hükümete ilettiği başlıca talepler şöyle:

- Elektrikli araçlara zorunlu ve ani geçişin 2035’e ertelenmesi ve uygulanabilir bir geçiş planı hazırlanması.

- Taksi hizmetleri ile şoförlü kiralık araçlar arasında net ayrım yapılması.

- Şoförlü kiralık araçlar için ülke genelinde KDV hariç en az 150 Euro taban ücret uygulanması.

- Dolu taksilerin otobüs şeritlerini kullanabilmesi.