Talep katlandı, İtalya'ya geçiş belgeleri tükendi!

Aysel YÜCEL

Türkiye’nin artan ihracatı, uluslararası karayolu taşımacılığında Türk TIR’larına yönelik geçiş belgesi ihtiyacını artırdı. İlgili bakanlıkların girişimleri ile özellikle son iki yılda ticaret yapılan birçok ülke transit ve ikili geçiş belgesi sorunları ardı ardına çözülmeye başlandı, bu konuda önemli kazanımlar elde edildi. Ancak, İtalya ile yaklaşık 7 yıldır Kara Ulaştırması Karma Komisyon (KUKK) Toplantısı gerçekleştirilemiyor. Bu nedenle mevcut belge sayısı artan ihracat karşısında yetersiz kalıyor. Türk nakliyeciler, ikili geçiş belgeleri tükendiği için bir haftadır bu ülkeye taşıma yapamıyor. Sektör yetkilileri, acilen bu ülke ile bir KUKK toplantısı organize edilmesini ve yıllık 35 bin adet olan ikili geçiş belgesi sayısının 70 bine çıkarılmasını istiyor.

Türkiye’nin en önemli ticaret partnerlerinden biri olan İtalya’ya ihracat artıyor. 2015 yılında 6.9 milyar dolar olan ihracat, 2021 yılında 10 milyar doları aşmıştı. Bu artış eğilimi 2022 yılında da devam ediyor. İtalya’ya yapılan ihracat taşımalarının yüzde 42’si, yani yaklaşık 4 milyar doları karayolu ile yapılıyor. Ancak 2015’te yapılan KUKK toplantısı doğrultusunda İtalya, Türk nakliyecilere yıllık sadece 35 bin adet ikili geçiş belgesi veriyor. Bu belgeler de dönemsel olarak 3 parçada veriliyor. DÜNYA’ya konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, Türkiye’den İtalya’ya artan ihracat paralelinde, geçen yıl günlük yaklaşık 110 olan geçiş belgesi talebinin bu yıl yüzde 40 artarak 160’ın üzerine çıktığını söyledi. Bu nedenle gelen belgeler kısa sürede tükeniyor. İlk çeyrek için verilen 11 bin 666 belge de hızlı bitti.

Alper Özel, ikinci dönem belgelerin de ihtiyacı karşılayamayacağını, bu belgelerin de ancak 73 gün yetebileceğini söyledi. Özel, bu sorunun kökten çözümünün KUKK toplantısı olduğuna vurgu yaptı. Alper Özel, “İtalya ile tam 7 yıldır KUKK toplantısı yapmıyoruz. Biran önce Avrupa’ya KUKK yapmamız lazım. Bu ülkeye ihracat artıyor ama belge sayısı buna paralel güncellenmedi. İkili geçiş belgesi sayısı en az 70 bin adete çıkarılmalı. En son Bu konuda hem ilgili bakanlıklarımızdan destek bekliyoruz” diye konuştu.

İtalyan şirketlere destek çağrısı

Türkiye’deki İtalyan şirketlere çağrı yapan Alper Özel, “Türk nakliyecilerin önündeki geçiş belgesi engelleri burada faaliyet gösteren Avrupalı firmalara da zarar veriyor. Dolayısıyla İtalya’ya yapılamayan taşımalar, burada faaliyet gösteren İtalyan şirketlerin de ihracatına olumsuz yansıyor. İtalyan şirketlerden bu konuda destek bekliyoruz. Acilen KUKK yapılması konusunda İtalyan şirketlerinin devreye girmesini istiyoruz” açıklamasını yaptı.

“KUKK toplantıları için en doğru zaman”

Küresel ticarette lojistik rotalarını yeniden şekillendiren AB’nin Türkiye’nin coğrafi avantajından daha fazla yararlanmak istediğini hatırlatan Alper Özel, Türkiye’nin bu gücünü kullanabileceğini ve KUKK toplantılarında taleplerinin daha kolay karşılık bulabileceğini söyledi. Geçen haftalarda İstanbul’da yapılan “Türkiye ile Avrupa Birliği Arasında Yeni Bir Karayolu Taşımacılığı İşbirliği: Beklentiler ve Olasılıklar” projesi toplantısında da Avrupa Komşuluk Konseyi (ENC) Müdürü Samuel Doveri Vesterby de “Türkiye’nin lojistik bağlantıları bizim için daha da önem kazanacak, AB’nin ekonomik menfaatleri için Türk taşımacıların ulaşım sorunları çözülmeli” açıklamasını yapmıştı.

Türkiye'den Almanya'ya gidişte tek çare Çekya kaldı

Alper Özel, Avrupa’ya yapılan ihracat taşımalarında transit geçiş belgesi sorunlarının ilgili bakanlıkların ve ve UND’nin girişimleri büyük oranda çözüldüğünü ifade ederek, Almanya hattında tek engelin Çekya olduğunu dile getirerek, bu ülkeyle de KUKK toplantısı talepleri olduğunu söyledi. Alper Özel, “Bakanlığımızın girişimleri ile özellikle son iki yılda Avrupa hattında transit geçiş belgesi konusunda büyük kazanımlar elde ettik. Bulgaristan, Macaristan, Slovakya ve son olarak Romanya ile belge sorunu çözüldü. Ancak en önemli ihracat pazarımız olan Almanya’ya belge sorunu yaşamadan gidebilmemizin önünde Çekya engeli var. Almanya bize yıllık 170 bin geçiş belgesi verirken Çekya ise sadece 10 bin transit geçiş belgesi veriyor. Avusturya ile sıkıntılar olduğu için bu hatta Çekya ile geçiş belgelerinin artırılması bizim için en ideal çözüm” açıklamasını yaptı yaptı. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un geçen yıl Çekya’ya ilk ziyaretinde 6 bin adetlik ilave transit geçiş belgesi aldığını aktaran Özel, “Bizler gerekli girişimlerin yapılması halinde bu ülke ile transit geçiş belgesi sorunun kalıcı olarak çözülebileceğine inanıyoruz” dedi. Alper Özel ayrıca, Ukrayna’daki savaş nedeniyle Baltık ülkelerine yapılan ihracatta Polanya’dan daha fazla transit geçiş belgesine ihtiyaç duyduklarını ifade ederek bu ülkeyle de KUKK yapılmasını istediklerini söyledi. Ticaret Bakanı Mehmet Muş’un Kazakistan ziyaretini hatırlatan Özel, “Kazakistan ile transit geçiş belgesi sayısı da bu ziyaret vesilesiyle artırılabilir” dedi.