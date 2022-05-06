"Tarihi teşvik, yurtdışı yatırımları artırack"

Aysel YÜCEL

Hizmet sektörlerine verilen destek kapsamına alınan lojistik sektörü, hedef büyüttü. UND Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, verilen destekler sayesinde yurt dışı yatırımlarının artacağına vurgu yaparken, geçen yıl 12 milyar dolar olan sektörün hizmet ihracatını, 2023 yılında 20 milyar dolara çıkarmayı hedefl ediklerini söyledi.

Hizmet İhracatının Tanımlanması, Sınıfl andırılması ve Desteklenmesi Hakkında Cumhurbaşkanı Kararı, önceki hafta Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girmiş, bu kapsamda destek kapsamına alınan sektörlerin sayısı artırılmıştı. Açıklanan kararda ayrıca yeni destek unsurları da tanımlandı. Kararla "hizmet ihracatı" kavramı, ilk kez tüm hizmet sunum yöntemlerini içerecek şekilde tanımlandı. Böylece, sağlık turizmi, film/dizi ve eğitim sektörlerine ek olarak kültürel hizmetler, yaratıcı endüstriler, spor turizmi, fuarcılık, gayrimenkul, lojistik, yönetim danışmanlığı, yeşil hizmetler ve diğer hizmet sektörleri de destek kapsamına alındı. Verilecek desteklerle ilgili kapsamlı bir tebliğin önümüzdeki günlerde yayınlanması bekleniyor.

Alınan bu karar lojistik sektöründe büyük memnuniyet yarattı. DÜNYA’ya konuşan Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, “Ticaret Bakanlığı’nın büyük destekleriyle uluslararası nakliyeciler ve lojistikçiler tarihinde ilk kez mal ihracatı yaparmış gibi teşvikler alacak” dedi. Nuhoğlu ayrıca, verilen destek miktarının da ihtiyaca büyük ölçüde cevap vereceğini söyledi.

Hedef 20 milyar dolara çıkarıldı

Çetin Nuhoğlu, tüm dünyada etkili olan pandemi kaynaklı olumsuz koşullara rağmen, 2021 yılında Türkiye’nin mal ihracatının 225 milyar dolar seviyesine çıktığını hatırlatarak, “Toplam ihracatın 100 milyar dolarlık kısmı Avrupa’ya yapılıyor ve bunun da yüzde 47’sini biz karayolu nakliyecileri taşıdı. Bu dönemde hizmet ihracatımız ise 56,8 milyar dolar düzeyine ulaştı. İhracatımızın elde ettiği bu üstün performansta, Türk lojistik sektörü, itici güç oldu ve ihracatımız 2021 yılında 12 milyar dolar seviyesine çıktı. Küresel tedarik zincirlerinin, dünya ticaret ve lojistik haritasının yeniden şekillendirildiği bu dönemde gelen bu destek paketi ile ülkemiz; dünya ticaretinden aldığı payı artırma noktasında sahip olduğu coğrafi konum ve avantajlarını lojistik gücüyle birleştirerek önemli kazanımlar sağlayacak. Turizmden sonra ülkemizin en büyük hizmet ihracatçısı olan lojistik sektörü için bugüne kadar açıklanan en kapsamlı “Hizmet İhracatı Destek Paketi” ile sektörümüz 2023 yılında hizmet ihracatını 20 milyar dolar seviyesine çıkarmayı hedefl iyor” diye konuştu.

Lojistik hızı, fiyatın önüne geçti

Son üç yılın tüm dünya ve Türkiye için inanılmaz bir dönem olduğuna vurgu yapan Çetin Nuhoğlu, küreselleşmenin 2020 yılında bir anda çöktüğünü dile getirdi. Üretimin Çin, Hindistan Endonezya gibi başka ülkelere yöneltilmesinin sonucunun ağır olduğunu ve bunun aslında bir kandırmaca olduğunu ifade eden Nuhoğlu, “Bu dönemde küreselleşme yerine bölgeselleşme ve komşu ülkelerle çalışmanın öneminin net olarak ortaya çıktı. Malın fiyatı bir yana bırakılıp, bu malın ihtiyaç ortaya çıktığında temin edilip edilemeyeceğine bakılıyor. Bunun arkasında tedarik zinciri dediğimiz kavram var. Ürün fiyatından çok daha önemlisi bu malı ihtiyaç duyulduğunda tüketiciye, üretim yapan firmalara ulaştırılmasıdır. Şimdi lojistiğin önemi, taşımaların önemi çok daha fazla anlaşılıyor” dedi.

AB, ilk kez önümüzü açtı

Nuhoğlu, pandemi döneminde Avrupalı firmaların tarihinde ilk kez Türk TIR’larının önünü açtığını ve vizesi biten sürücülerin ve araçlarının geçişine izin verdiğini çünkü karayolu taşımalarının devam etmesine mecbur kaldıklarını anlattı. “Biz sadece bir sektör değiliz. Biz tek bir iş yapmıyoruz. Biz sektörlerin altyapısıyız, bütün sektörlerin performanslarının yükselmesi için, internet gibi hizmet veren bir sektörüz” diyen Nuhoğlu bu nedenle lojistik sektörünün öneminin sadece ülkemizde değil Avrupa ve diğer ülkelerde çok daha öne çıktığını söyledi.

"Farklı ülkelerin taşımalarından pay almalıyız"

UND Başkanı Çetin Nuhoğlu, verilen teşviklerin Türk lojistik firmalarının yurt dışı yatırımlarını hızlandıracağını ifade ederek, “Biz gerçekten iyi bir sektörüz. Gerçekten yetkin insanlarız. Yaptığımız işler çok başarılı. Türkiye sınırları içerisinde kalmamalı, yurt dışına da yatırım yapmalıyız. Farklı ülkelerdeki taşımalardan da pay almalıyız. Verilen destekler bunun önünü açacak” dedi. Nuhoğlu ayrıca, UND olarak yurt dışına yatırım planlayan üyelere mali ve hukuki destek vereceklerini söyledi.

Yatırım ve harcamaların yüzde 50'sini devlet ödeyecek

1- Yılda 600.000 TL’ye kadar, yurtdışında markalaşmaları için yapacakları harcamaların %50’si,

2- Yılda 1.800.000 TL’ye kadar, alacakları belgeler, sertifikalar, akreditasyonlar için yapılacak harcamaların %50’si,

3- Yılda 720.000 TL’ye kadar, yurt dışında açacakları ofis ve merkez kiralarının %50’si,

4- Yıllık 1.800.000 TL’ye kadar yurt dışına yönelik reklam tanıtım pazarlama faaliyetlerinin %50’si,

5- Yıllık 300.000 TL’ye kadar belirlenen yurt dışı etkinliklere katılımın %50’si,

6- Yıllık 300.000 TL’ye kadar belirlenen milli katılım etkinlik giderlerinin %60’ı devlet tarafından karşılanacak.