Taşımacılık emekçileri de destek bekliyor

Taşımacılık sektöründe çalışan 25 bine yakın emekçinin üye olduğu Öz Taşıma İş Sendikası, hükümete destek çağrısında bulundu.

İstanbul İl Başkanı Yasin Sevgili, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın önceki gün açıkladığı “esnafa destek ödemesi” kapsamında, taksi, dolmuş ve servis işletmecisi ifadelerinin yer almasının sevindirici bir adım olduğuna dikkat çekerken, “Ancak yolcu taşımacılığı işlerinde çalışan emekçi kardeşlerimizin de çoğunun sigortasızlık sorununun çözülmesi ve kısa çalışma ödeneğinden faydalanmasını bekliyoruz. Esnafımızın yanında emekçinin de korunması gerekiyor.” dedi.

Yolcu taşımacılığı yapan firmaların pandemiden lojistik firmalarına kıyasla daha fazla etkilendiğini dile getiren Sevgili, “Yolcu taşımacılığı yapan firmalar pandemide dolaşımın kısıtlanması ve kapanma tedbirleri ile zor günler geçiriyor. Bu nedenle hükümetten destek konusunda öncelik bekliyor. Bu desteğin kamu ile doğrudan bağlantılı olan kurum ve kuruluşlarla sınırlı olmamasını bekliyoruz.” diye konuştu.

Sevgili, sendika olarak asgari ücret konusunda da iyileştirme yapılmasını istediklerini belirterek, şunları söyledi: “Asgari ücretin brüt 3 bin 531 TL yapılabileceği öngörümüze rağmen 3 bin 825 TL olmasını bekliyoruz. Bu rakam nette 2 bin 735 TL’ye denk geliyor. İlave olarak AGİ ile nüfusumuzun büyük bölümünü rahatlatacak olan bu artış, aynı zamanda SGK payını da yükseltecek. Bu da sağlık hizmetlerinin finansmanına katkı sağlayacak.”