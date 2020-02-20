Tedarikçiye talep artıyor 'kota'ya çözüm bekleniyor

20 Şubat 2020

Aysel YÜCEL

Çin’de başlayıp dünyaya yayılan Koronavirüs salgını sonrasında çok sayıda şirket Çin’deki üretimine ara verdi, mağaza ve ofislerini kapattı, bu ülkeden mal tedarikini sonlandırdı. Son bir ayda Çin’den Avrupa’ya yapılan taşımalarda yüzde 60'a varan azalma olduğu belirtiliyor. Salgın sonrası küresel tedarik haritasında Türkiye’nin üretim ve lojistik gücüne ihtiyacın arttığına dikkat çeken UND yetkilileri, bu nedenle transit geçişte yaşanan sıkıntıların giderilmesinin her zamankinden daha elzem bir konu haline geldiğini vurguladı.

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, "Ticaret savaşları, Brexit ve jeopolitik gerginlikler ile sarsılan dünya ekonomisinde uzun süredir yeni açılımlar arayışında olan küresel tedarik zincirlerinin koronavirüs salgınının riskleri artarak sürmesiyle birlikte Çin seçeneğini gözden çıkardı" dedi. “Just In Time” (tam zamanında) üretim modelinin sürdürülebilirliğini tehlikeye sokan son gelişmelerle birlikte, tedarik kaynaklarında yeni arayışlara giren otomotiv üreticilerinin Türkiye seçeneğini yeniden değerlendirmeye başladığına dikkat çeken Alper Özel, "Otomotiv sektörü dışında, özellikle tekstil ve perakende gibi sektörlerde faaliyet gösteren Avrupalı şirketler de “Çin’e bağımlılık” konusunu ciddi olarak sorgulamaya başladı. Bu süreç, Avrupa Birliği’nin Çin’den sonra en büyük tekstil ve hammaddeleri tedarikçisi konumunda olan Türkiye için üretim ve Avrupa ile ticaret açısından çok önemli fırsatlar sunuyor” diye konuştu.

Otomotiv yan sanayicilerinin son günlerde yaptığı açıklamalara da değinen Özel, “İhracatımızın itici gücü olan otomotiv sektöründe başta Almanya olmak üzere, Avrupa’daki üretici firmaların üretim planlarını değiştirdikleri ve Türkiye’deki yan sanayicilerle “acil kodlu yeni siparişlerle” yeniden masaya oturmaya başladığı haberlerini alıyoruz. Transit taşımalarımıza getirilen kota ve transit ücreti gibi kısıtlamalar nedeniyle yurt dışındaki alıcı firmalara talep ettikleri transit sürelerini sunamadığımız için geçmişte yitirdiğimiz ticaret fırsatları, hatta ülkemize yönelik yeni yabancı yatırım fırsatları ülkemize geri dönmeye başladı. Çünkü üretimde zaman kaybına artık tahammül yok. Özellikle otomotiv sektörünün teslim sürelerinin uzamaması kritik önem taşıyor” dedi.

Avrupalı firmalara çağrı!

Türkiye lojistik sektörü adına, özellikle Avrupa’daki üretici firmalara çağrıda bulunduklarını ifade eden UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, şunları kaydetti: “En büyük ihracat pazarımız olan Almanya’nın Türk taşımacılara yeterli sayıda kota vererek serbest ulaşım imkânı veriyor olmasına karşın, Türkiye ile Almanya arasındaki güzergâhta yer alan bazı ülkelerin Türk taşımacılarının transit geçişlerine getirdiği haksız kısıtlamalar yüzünden Almanya’nın yanı sıra Almanya ardı ülkelerdeki üreticiler, ihracatçılar ve ithalatçıların ciddi ölçüde zarar görüyor. Koronavirüsü süreciyle bu mağduriyetler tolere edilemez düzeye geldi. Türkiye-Avrupa ticaretinin gerçek potansiyeline ulaşmasına engel olan haksız ve gereksiz transit kısıtlamalarından artık kurtarılması gerekiyor.”

TAYSAD Başkanı Kanca: UND’nin teleplerini destekliyoruz

UND’nin taleplerini DÜNYA'ya değerlendiren Taşıt Araçları Tedarik Sanayicileri Derneği (TAYSAD) Başkanı Alper Kanca, “Çin'de yaşanan olumsuzluklardan ötürü Türkiye'nin alternatif pazarlardan biri olarak ortaya çıkışı, özellikle Avrupalı imalatçılar tarafından öncelikli tercih ediliyor oluşu hepimiz için bir gerçek. Özellikle maske ve temizlik malzemeleri başta olmak üzere, tekstil, mobilya gibi sektörlerde ciddi sipariş artışı var. UND’nin lojistik taleplerini haklı ve yerinde buluyoruz. Kota kısıtlamaları ihracatçıya navlunda artış ve transit sürelerde uzama olarak yansıyor" diye konuştu.

Büyükelçiye ‘Brexit’ ziyareti

UND yetkilileri Londra Büyükelçisi Ümit Yalçın’ı makamında ziyaret ederek, Brexit sürecini gündeme taşıdı. UND İcra Kurulu Başkanı Alper Özel ve UND Strateji ve İş Geliştirme Başkanı Fatih Şener’in katılım gösterdiği toplantıda, Brexit sonrası İngiltere’ye taşıma yapan Türk nakliye firmalarına AB üzerinden transit geçiş kolaylığı sağlanması ve İngiliz vizesine sahip sürücülerin kolaylaştırılmış Schengen vizesi alması konuları görüşüldü. Büyükelçisi Ümit Yalçın, nakliyecilerden gelen bu önerileri muhatapları ile yapacağı görüşmelerde gündeme taşıma sözü verdi.