Tersan, Norveç'e gidecek kargo gemisini suya indirdi

13 Ağustos 2020

Tersan Tersanesi, Norveçli Egil Ulvan Rederi AS firması için inşa ettiği, NB1095 inşa nolu Reefer Genel Kargo gemisini törenle denize indirdi. 86,18 metre uzunluğunda ve 19,50 metre genişliğindeki gemi; genel kargo, dondurulmuş ürün ve konteyner kargolarının kombine sevkiyatı için tasarlandı. Gemide Norveç kıyılarındaki somon çiftliklerine balık yemi temini için bir boşaltma sistemi de bulanacak.

Gemi, LNG makineler ve bataryalar ile hibrit çalışacak

LNG makineler ve bataryalar ile hibrit çalışacak gemi, akülerini şaftlı jeneratörler ve dizel jeneratörlerle şarj edebilme özelliğine sahip. Oddrun With, boşaltma sırasında vinçlerden üretilen enerjinin depolanmasını ve dönüştürülen enerjinin gemi üzerindeki bataryalara yönlendirilmesini sağlayan rejenerasyon teknolojisine ve limanda beklerken akülerini şarj etme kabiliyetine sahip son teknoloji ile donatılmış bir gemi olacak. Bunun dışında doğalgaz sıvı halden gaza dönüşürken elde edilen eksi sıcaklık ile soğuk kargo ambarlarım -27 C’ye kadar soğutabilecek gemi, dondurulmuş ürünlerin taşınması için bu tür yeni teknolojilere sahip ilk gemi olarak anılmayı hak ediyor.

Tersan Genel Müdürü Mehmet Gazioğlu denize indirme töreninde yaptığı açıklamada, “Gemi inşa endüstrisi için önemli bir kilometre taşı olan Oddrun With, Norveçli dostlarımızla güçlü, uzun vadeli ve geleceğe yönelik ortaklığımızı simgeliyor.

Eğil Ulvan rederi AŞ için yapılan bu gemiden gurur duyuyoruz. Bu gemi tersanemiz ve ülkemiz için çok önemli çünkü bu gemide bir dizi yeni ve çevreye duyarlı teknolojiyi aynı anda uyguluyoruz. Tüm paydaşlarımıza, tedarikçilerimize ve esas olarak bu geminin inşasında çalışan ve büyük çaba gösteren çalışanlarımıza çok teşekkür ederiz. Bugünden itibaren, Oddrun With’in 2021 yılının başlarında, başarılı bir şekilde teslim edilmesi için çok çalışacağız” dedi.