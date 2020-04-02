Ticaret yavaşladı, mallar depolarda kaldı

02 Nisan 2020

AYSEL YÜCEL

Tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını, lojistik depolama sektöründe de dengeleri alt üst etti. Ticaretin yavaşlaması, sipariş iptalleri, birçok mağazanın kapanması ve sınır kapılarında yaşanan sorunlar antrepolarda ve ihracat depolarında da iş akışına sekte vurdu. Bazı lojistik tesislerin ihracat tarafında en yoğun gün olan cumartesi, mal çıkışının yüzde 60’a kadar azaldığı dile getiriliyor.

Koronavirüs salgını sonrası lojistik depolama tesisi olan antrepolarda ve ihracat depolarında yaşanan gelişmeleri değerlendiren Asbir Antrepo ve Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Başboğa, gümrüklü/gümrüksüz depo hizmeti verdiği firmaların mecburen stok tutmaya başladığını belirterek, “Firmalar getirdiği malı satmakta zorlanıyor. Bazıları distribütör olduğu için malı mecburen getiriyor. Bazılarının önceden verilmiş siparişleri vardı. Bir kısmının da iç piyasa siparişleri iptal oldu” dedi.

Perakende tarafında iç ticarette depolama ve dağıtım hizmeti verdikleri firmalardan gıda, temizlik dışındaki sektörlerde durgunluk olduğunu, tekstil sektöründe de lüks tüketim grubuna girecek ürünlerde de siparişlerin ciddi oranda düştüğünü belirten Başboğa, “Bu yüzden hem antrepo tarafındada hem ihracat depo tarafında hem de perakende tarafında doluluk arttı, sirkülasyon azaldı. Biz lojistik depo işletmecileri sirkülasyondan para kazanıyoruz. Dolayısıyla bekleyen mallar hem hizmet verdiğimiz firmalara hem de bize zarar. Antrepolardan da yapılan fiziki çıkış önemli ölçüde azaldı” diye konuştu.

Salgın nedeniyle yavaşlayan ticaretin depolara giren malları da azalttığını belirten Başboğa, “Depoya girişler de her geçen hafta azalıyor ama gelen mal daha uzun süre kalmaya başladı” dedi.

“Kimya sektöründe hareketlilik var”

Başboğa, kimya sektöründe ise hareketlilik olduğunu belirterek, “Diğer birçok sektörün aksine kimyada mal akışı hızlandı. Özellikle dezenfektan malzemeleri üreten firmalarda büyük hareketlilik var” dedi.