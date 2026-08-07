Tırsan, Avrupa’da Ar-Ge gücüyle vites yükseltti
Türkiye treyler pazarındaki liderliğini 2026’nın ilk yarısında da sürdüren Tırsan, Avrupa’da geliştirdiği yeni nesil ürünlerle küresel rekabet gücünü güçlendirdi. Patentli teknolojileri, Avrupa’nın en kapsamlı test altyapısı ve müşteri odaklı mühendislik yaklaşımıyla öne çıkan şirket, ihracatta katma değerli büyümesini Ar-Ge yatırımlarıyla desteklemeye devam ediyor.
Türkiye treyler pazarındaki kesintisiz liderliğini 2026 yılının ilk yarısında da sürdüren Tırsan, en büyük ihracat pazarı olan Avrupa’da yeni nesil ürünleriyle mühendislik ve Ar-Ge gücünü bir kez daha ortaya koydu. Şirket, 70’ten fazla ülkedeki müşterilerinin filo yenileme, kapasite artırma, özel taşımacılık ve intermodal yatırımlarına çözüm sunarken, Avrupa lowbed pazarında 2021’den bu yana ilk iki sıradaki konumunu korudu, tank silo pazarında ise ilk üç üretici arasındaki yerini daha da güçlendirdi.
Tırsan Treyler Türkiye Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Erkoç, şirketin başarısının temelinde müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen Ar-Ge ve mühendislik yatırımlarının bulunduğunu söyledi. Son üç yılda perdeli tenteli ve frigo ürün gamlarında iki yeni ürün ailesini pazara sunduklarını belirten Erkoç, ödüllü sekizgen kirişli şasi mimarisini tüm ürün ailesinde standart hale getirirken, tanker, silo, damper ve lowbed ürün gruplarında ülke ve operasyon ihtiyaçlarına özel çözümler geliştirdiklerini ifade etti.
Erkoç, Eylül 2025’te Avrupa’nın ilk ve tek treyler test pistinde tanıtılan yeni nesil perdeli tenteli araçların 1,5 milyon kilometrelik test sürecinden geçirildiğini, yedi tasarım ve 24 teknik patentle geliştirilen araçların intermodal taşımacılıkta müşterilerin rekabet gücünü artıracağını vurguladı. Yeni nesil Buz Frigo ailesinin hafif yapısıyla daha fazla yük taşıma kapasitesi sunduğunu belirten Erkoç, gelişmiş izolasyon teknolojisi sayesinde yıllık yaklaşık 1 ton yakıt tasarrufu sağlandığını söyledi. Bu yıl tanıtılan Pendle low-loader modelinin ise patentli progresif hidrolik dümenleme sistemiyle yüksek manevra kabiliyeti sunduğunu, metalizasyon teknolojisi sayesinde 20 yılın üzerinde yüzey koruması sağladığını kaydetti.
Lojistikte yatırım tercihi rekabetçilikten yana
Lojistik sektöründe yatırım kararlarının artık yalnızca kapasite artışına göre değil, verimlilik ve teknolojiye göre şekillendiğini belirten Erkoç, özellikle orta ve büyük ölçekli Türk lojistik şirketlerinin filolarının büyük bölümünü Avrupa’daki gelişmelere paralel olarak intermodal taşımacılığa uygun hale getirdiğini söyledi. Tırsan’ın tren ve denizyolu taşımacılığına göre en başından tasarlanmış, kesintisiz operasyon sağlayan araçlarıyla müşterilerinin rekabet gücünü artırdığını ifade eden Erkoç, sektörde yaşanan sürücü bulma ve sürücüyü elde tutma sorunlarının da kullanımı kolay araçlara olan talebi artırdığını dile getirdi. Yükleme ve boşaltma süreçlerini hızlandıran, kullanıcı dostu çözümlerin yatırım kararlarında belirleyici hale geldiğini belirten Erkoç, Tırsan mühendislerinin araçların tüm fonksiyonlarını ayrı ayrı test ederek en güvenli ve pratik çözümleri geliştirdiğini söyledi.
22 bin metrekarelik Ar-Ge altyapısı
Şirketin müşterilerinin rekabet avantajını artırmak için sürekli yatırım yaptığını belirten Erkoç, Adapazarı Mega Kampüsü ile Gebze’deki iki Ar-Ge merkezinde toplam 22 bin metrekare kapalı alanda dijital, mekanik, kimyasal ve iklimlendirme testlerinin gerçekleştirildiğini aktardı. Araçların en az 1 milyon kilometrelik dayanım testlerinden geçirildiğini ifade eden Erkoç, 2025 yılında devreye alınan Avrupa’nın ilk treyler test pistinin ürün geliştirme süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Türkiye ve Avrupa’ya yayılan geniş servis ağı, AloTIR Yardım Hattı ve finansman çözümleriyle müşterilerinin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.
Yeni ürünleri devreye aldı
Şirketin bu yıl Avrupa pazarlarına yönelik çok sayıda yeni ürünü devreye aldığını belirten Erkoç, SLS HS sabit low-bed, SOK LG ticari araç taşıyıcısı, Mega Curtainsider Swap Body, alüminyum damper, devrilmeyen silo ve kimyasal tanker gibi ürünlerin farklı ülkelerin operasyonel ihtiyaçlarına göre geliştirildiğini söyledi. Almanya için geliştirilen STS 32 bitüm tankerinin elektrikli ısıtma sistemi ve uzaktan kontrollü boşaltma özellikleriyle segmentinde yeni bir standart oluşturduğunu ifade eden Erkoç, Birleşik Krallık, Hollanda, İspanya ve İskandinavya pazarlarına yönelik özel çözümlerle ürün gamını genişlettiklerini kaydetti.
Sürdürülebilirlik yatırımlarına da hız veren Tırsan, Adapazarı Mega Kampüsü’nde kurduğu 15,5 MW kapasiteli güneş enerjisi santraliyle üretimde kullanılan elektriğin yüzde 92’sini karşılıyor. Şirket karbon emisyonlarını yüzde 35 azaltırken, su arıtma tesisinin kapasitesini iki katına çıkardı. Haziran 2026’da yayımlanan sürdürülebilirlik raporuyla da Avrupa Birliği’nin gelişen çevre mevzuatına uyum konusunda sektöre rehber olmayı hedefliyor.
Düşük karbon çözümlerine odaklandı
Önümüzdeki dönemde elektrikli çekicilerle uyumlu treylerler, intermodal çözümler, düşük boş ağırlıklı araçlar, akıllı treyler teknolojileri ve yapay zekâ tabanlı uygulamalara odaklanacaklarını belirten Erkoç, TAYSAD Patent Şampiyonluğu unvanını üst üste dördüncü kez kazandıklarını hatırlattı. Eylül ayında düzenlenecek IAA Transportation Fuarı’nda yeni ürünlerini tanıtacaklarını belirten Erkoç, üç projeyle Uluslararası Treyler İnovasyon Ödülleri’nde şampiyonluğa aday olduklarını söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği projeleri kapsamında elektrikli aks entegrasyonu, sıfır emisyonlu silo ve yapay zekâ destekli Talson AI uygulaması gibi yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.