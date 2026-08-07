Tırsan, Avrupa’da Ar-Ge gücüyle vites yükseltti

Türkiye treyler pazarın­daki kesintisiz liderliğini 2026 yılının ilk yarısında da sürdüren Tırsan, en büyük ih­racat pazarı olan Avrupa’da yeni nesil ürünleriyle mühendislik ve Ar-Ge gücünü bir kez daha orta­ya koydu. Şirket, 70’ten fazla ül­kedeki müşterilerinin filo yenile­me, kapasite artırma, özel taşıma­cılık ve intermodal yatırımlarına çözüm sunarken, Avrupa lowbed pazarında 2021’den bu yana ilk iki sıradaki konumunu korudu, tank silo pazarında ise ilk üç üretici arasındaki yerini daha da güçlen­dirdi.

Tırsan Treyler Türkiye Satış İcra Kurulu Başkanı Ertuğrul Er­koç, şirketin başarısının teme­linde müşteri ihtiyaçlarına göre şekillenen Ar-Ge ve mühendislik yatırımlarının bulunduğunu söy­ledi. Son üç yılda perdeli tenteli ve frigo ürün gamlarında iki yeni ürün ailesini pazara sundukları­nı belirten Erkoç, ödüllü sekizgen kirişli şasi mimarisini tüm ürün ailesinde standart hale getirir­ken, tanker, silo, damper ve low­bed ürün gruplarında ülke ve ope­rasyon ihtiyaçlarına özel çözüm­ler geliştirdiklerini ifade etti.

Erkoç, Eylül 2025’te Avru­pa’nın ilk ve tek treyler test pistin­de tanıtılan yeni nesil perdeli ten­teli araçların 1,5 milyon kilomet­relik test sürecinden geçirildiğini, yedi tasarım ve 24 teknik patentle geliştirilen araçların intermodal taşımacılıkta müşterilerin reka­bet gücünü artıracağını vurgula­dı. Yeni nesil Buz Frigo ailesinin hafif yapısıyla daha fazla yük ta­şıma kapasitesi sunduğunu belir­ten Erkoç, gelişmiş izolasyon tek­nolojisi sayesinde yıllık yaklaşık 1 ton yakıt tasarrufu sağlandığı­nı söyledi. Bu yıl tanıtılan Pendle low-loader modelinin ise patent­li progresif hidrolik dümenleme sistemiyle yüksek manevra kabi­liyeti sunduğunu, metalizasyon teknolojisi sayesinde 20 yılın üze­rinde yüzey koruması sağladığını kaydetti.

Lojistikte yatırım tercihi rekabetçilikten yana

Lojistik sektöründe yatırım ka­rarlarının artık yalnızca kapasi­te artışına göre değil, verimlilik ve teknolojiye göre şekillendiği­ni belirten Erkoç, özellikle orta ve büyük ölçekli Türk lojistik şirket­lerinin filolarının büyük bölümü­nü Avrupa’daki gelişmelere para­lel olarak intermodal taşımacılı­ğa uygun hale getirdiğini söyledi. Tırsan’ın tren ve denizyolu taşı­macılığına göre en başından ta­sarlanmış, kesintisiz operasyon sağlayan araçlarıyla müşterile­rinin rekabet gücünü artırdığını ifade eden Erkoç, sektörde yaşa­nan sürücü bulma ve sürücüyü el­de tutma sorunlarının da kullanı­mı kolay araçlara olan talebi ar­tırdığını dile getirdi. Yükleme ve boşaltma süreçlerini hızlandıran, kullanıcı dostu çözümlerin yatı­rım kararlarında belirleyici hale geldiğini belirten Erkoç, Tırsan mühendislerinin araçların tüm fonksiyonlarını ayrı ayrı test ede­rek en güvenli ve pratik çözümleri geliştirdiğini söyledi.

22 bin metrekarelik Ar-Ge altyapısı

Şirketin müşterilerinin reka­bet avantajını artırmak için sü­rekli yatırım yaptığını belirten Erkoç, Adapazarı Mega Kampü­sü ile Gebze’deki iki Ar-Ge mer­kezinde toplam 22 bin metreka­re kapalı alanda dijital, mekanik, kimyasal ve iklimlendirme test­lerinin gerçekleştirildiğini ak­tardı. Araçların en az 1 milyon kilometrelik dayanım testlerin­den geçirildiğini ifade eden Er­koç, 2025 yılında devreye alınan Avrupa’nın ilk treyler test pisti­nin ürün geliştirme süreçlerini hızlandırdığını söyledi. Türkiye ve Avrupa’ya yayılan geniş ser­vis ağı, AloTIR Yardım Hattı ve finansman çözümleriyle müşte­rilerinin yanında olduklarını da sözlerine ekledi.

Yeni ürünleri devreye aldı

Şirketin bu yıl Avrupa pazar­larına yönelik çok sayıda yeni ürünü devreye aldığını belirten Erkoç, SLS HS sabit low-bed, SOK LG ticari araç taşıyıcısı, Mega Curtainsider Swap Body, alüminyum damper, devrilme­yen silo ve kimyasal tanker gibi ürünlerin farklı ülkelerin ope­rasyonel ihtiyaçlarına göre geliş­tirildiğini söyledi. Almanya için geliştirilen STS 32 bitüm tan­kerinin elektrikli ısıtma siste­mi ve uzaktan kontrollü boşalt­ma özellikleriyle segmentinde yeni bir standart oluşturduğunu ifade eden Erkoç, Birleşik Kral­lık, Hollanda, İspanya ve İskan­dinavya pazarlarına yönelik özel çözümlerle ürün gamını geniş­lettiklerini kaydetti.

Sürdürülebilirlik yatırımları­na da hız veren Tırsan, Adapaza­rı Mega Kampüsü’nde kurduğu 15,5 MW kapasiteli güneş ener­jisi santraliyle üretimde kullanı­lan elektriğin yüzde 92’sini karşı­lıyor. Şirket karbon emisyonları­nı yüzde 35 azaltırken, su arıtma tesisinin kapasitesini iki katına çıkardı. Haziran 2026’da yayım­lanan sürdürülebilirlik raporuyla da Avrupa Birliği’nin gelişen çev­re mevzuatına uyum konusunda sektöre rehber olmayı hedefliyor.

Düşük karbon çözümlerine odaklandı

Önümüzdeki dönemde elektrikli çekicilerle uyumlu treylerler, intermodal çözümler, düşük boş ağırlıklı araçlar, akıllı treyler teknolojileri ve yapay zekâ tabanlı uygulamalara odaklanacaklarını belirten Erkoç, TAYSAD Patent Şampiyonluğu unvanını üst üste dördüncü kez kazandıklarını hatırlattı. Eylül ayında düzenlenecek IAA Transportation Fuarı’nda yeni ürünlerini tanıtacaklarını belirten Erkoç, üç projeyle Uluslararası Treyler İnovasyon Ödülleri’nde şampiyonluğa aday olduklarını söyledi. Ayrıca Avrupa Birliği projeleri kapsamında elektrikli aks entegrasyonu, sıfır emisyonlu silo ve yapay zekâ destekli Talson AI uygulaması gibi yenilikçi teknolojiler üzerinde çalışmaya devam ettiklerini ifade etti.