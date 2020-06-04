Tırsan’dan Eyüp Lojistik’e 165 treyler

04 Haziran 2020

AYSEL YÜCEL

Tırsan, sektörün önde gelen firmalarından Eyüp Lojistik’e 165 adet Tenteli Perdeli Maxima Plus treyler teslimatı gerçekleştirdi. Koronavirüs önlemeleri kapsamında teslimat töreni canlı video konferans sistemiyle yapıldı. Törenine; Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık ve Tırsan Treyler Satış Koordinatörü Ertuğrul Erkoç katıldı.

Teslim edilen araç sayısı 765’e ulaştı

Töreninde açıklamalarda bulunan Tırsan Treyler Yönetim Kurulu Başkanı Çetin Nuhoğlu, Eyüp Lojistik ile uzun yıllara dayanan güçlü iş birlikleri olduğuna dikkat çekerek, “Bugün teslimatı yapılan 165 araçla birlikte, toplamda Eyüp Lojistik’e 765 treyler teslimatı gerçekleştirdik. Bu teslimatın özellikle Gaziantep merkezli ve o bölgenin dış ticaretinde söz sahibi olan bir şirketle olması, bölge adına da gurur kaynağımız oldu. O bölgelerin ihracatında ve ithalatında güçlü firmalarımızın olması bizleri rekabette çok daha öne çıkaracak” dedi.

Çetin Nuhoğlu, salgın nedeniyle seyahatler azalsa da hiçbir zaman mal hareketinin azalmayacağını hatta artacağını vurgularken, araç satışlarında da çok büyük düşüş beklemediğine işaret etti. Nuhoğlu, “Tırsan olarak, her sektöre yönelik üretim yaptığımız için bu süreçten daha az etkileneceğiz. Kendimizi her duruma hazırlıyoruz, gelecek stratejilerimizi de değişen ihtiyaçlara göre sürekli geliştiriyoruz” dedi. 2023’te 23 bin adet üretim hedefleri olduğunu hatırlatan Nuhoğlu, “Salgından önce bu yıl için 11 bin adet üretim hedefimiz vardı. Salgın sonrası ise Avrupa’daki daralmaya bağlı olarak bu yılı 7 binin üstünde kapatacağımızı öngörüyoruz” dedi.

Doğru planlama ve doğru strateji ile korona salgını sonrası Türkiye’nin daha güçlü olabileceğine dikkat çeken, ”Bundan sonra yapılacak çalışmalarda en önemli konulardan biri de kuşkusuz tedarik zincirinin kesintisiz yapılması için gerekli adımları atmak olacak. Bu noktada gelecekte yeni bölgesel iş birlikleri gelişecek. Dolayısıyla bölgesel iş birliklerinin gelişmesi ve iş modellerinin yeniden sorgulanması gerekiyor. Türkiye üretim teknolojisi açısından çok önemli gelişmeler kaydetti. Bu bizim için çok önemli bir avantaj. Doğru planlama ve doğru strateji ile Türkiye üretim konusunda öne çıkacak” diye konuştu.

Bu yıl Tırsan’dan 85 araç daha alacak

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, konuşmasında treyler yatırımlarında sadece Tırsan araçlarını tercih ettiklerine vurgu yaparak, “Bugüne kadar Tırsan’dan 765 araç aldık. Tırsan’a her zaman güveniyoruz. Treyler filomuzda sadece Tırsan araçları var, çünkü Tırsan, gerçekten çok sağlam treyler üretiyor. Tırsan araçları hem kullanım hem işletim hem de ikinci el değeri olarak muhteşem özelliklere sahip. Doğru fiyatla alıp kullanıyoruz, çok düşük maliyetlerle işletiyoruz ve ikinci el değeri açısından da tabir-i caizse havaya attığınızda yere düşmeden satılıyor. Bugün aldığımız 165 aracın dışında, yıl sonuna kadar Tırsan ile 85 araçlık yeni bir iş birliğine imza atmayı planlıyoruz. Böylece, 2020 yılında Tırsan’dan alacağımız araç sayısı 250’ye ulaşacak” dedi.

Eyüp, treyler ve çekici kiralama işine giriyor

Eyüp Lojistik Yönetim Kurulu Başkanı Eyüp Bartık, toplantıda lojistik firmalarına araç kiralama hizmeti vereceklerini söyleyen Bartık, önemli bir ihtiyacı yerine getireceklerini belirtti. Bartık, "Araç alımı büyük sermaye gerektiriyor. Firmaların hem sermayesi olmuyor hem de filo yönetiminde zorlanıyor. Biz de firmalara araç tedariki, tamiri, bakımı hizmeti vereceğiz. Bizim bu noktada büyük bir tecrübemiz var ve bunu diğer lojistik firmalarına açmak istiyoruz. 3 firmayla görüşmemiz var Haziran’da açıklayacağız" dedi. Bartık, 3 yıl içerisinde lojistik sektöründen çıkarak lojistik tedarikçisi olacaklarını da söyledi.