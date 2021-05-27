Treyler devi, Türkiye'de atağa geçiyor

Aysel YÜCEL

Avrupa’nın önde gelen treyler üreticilerinden Alman Schmitz Cargobull, Adapazarı’ndaki üretim tesislerinde kapasiteyi artırmaya yönelik ek yatırımları başlattı. 2020’de Türkiye’deki satış rekorunu kıran şirket, bu yıl da yüzde 50’nin üzerinde büyüme bekliyor.

Schmitz Cargobull Türkiye Satış Direktörü Nihat Ayhan, pazarda yaşanan son gelişmeleri ve şirketin 2021 gündemini DÜNYA’ya anlattı. 2014 yılında 27 bin adetle zirve yapan Türkiye treyler pazarı 2016'dan itibaren gerileme yaşayarak, 2019'da 7 bin 500 adede kadar gerilemişti. Sektör 2020 yılında dipten dönerek hızlı bir toparlanma sürecine girdi. Ötelenen talebin devreye girmesinin yanı sıra pandemiyle birlikte lojistik ihtiyacının artması, sektördeki büyümenin ana nedenleri arasında yer aldı. Pazar 2020 yılında yüzde 109’luk büyüme ile 15 bin 700 adedi aştı. Schmitz Cargobull da 2020/2021 mali yılında satışlarını bir önceki döneme göre yüzde 104 artırarak bin 119 adetlik satışla kapattı.

Sektör 2021 yılına da hızlı başladı. Treyler talebinin artarak devam ettiğini vurgulayan Nihat Ayhan, bu yıl yenilemeden çok, filo büyütme amaçlı yatırımların hızlandığına dikkat çekti. Özellikle 2016-2019 arasındaki 4 yıllık sürenin sektör için oldukça yıpratıcı bir mücadeleye sahne olduğunu dile getiren Ayhan, “Schmitz Cargobull'un Türkiye yatırımının pazardaki bu gerileme dönemine denk gelmesi, bizler için şüphesiz çok daha zorlu bir tecrübeydi. Fakat ne mutlu ki bu zorlu 4 yılda, seneye 130 yaşına girecek bir Avrupa devinin 4 yaşındaki genç bir üyesi olarak; organizasyonumuzu, ekibimizi, hizmet kalitemizi, müşteri memnuniyetini ve nihayetinde pazar payımızı istikrarlı bir şekilde geliştirmeyi başardık” dedi.

Farklı bir deyişle Türkiye pazarının 4 yıllık gerileme dönemini Schmitz Cargobull’un çok verimli bir hazırlık ve gelişim süreci olarak değerlendirdiklerinin altını çizen Ayhan, “Bu süreçte önemli bir tecrübe kazandık. 2020 ile beraber pazarın geri gelmesiyle birlikte yönümüzü tekrar ana plana, 2016'da Türkiye yatırımı için tasarlanan büyüme patikasına cevirdik” dedi. Nihat Ayhan, Adapazarı’ndaki fabrikalarındaki üretim tesislerinde kapasiteyi artırmaya yönelik ek yatırımları hızlandırdıklarını açıklayarak, “Fabrikamızda ve çevresinde yapılan geliştirme ve iyileştirme yatırımlarının yanı sıra ekipman parkımız da büyüyor” dedi. İstanbul ofisini de yenileyen şirket, istihdamını da düzenli olarak artırıyor.

Türkiye’de liderlik hedefliyor

Ayhan, Avrupa'da olduğu gibi, Türkiye treyler pazarının lideri olmayı hedefiyle yola çıktıklarını hatırlatarak, 2021/2022 yılına yönelik büyüme hedeflerini söyle açıkladı: “S.CS - Tenteli Treyler’de artan kapasitemiz ile beraber hem adet hem de pazar payında önemli bir artış bekliyoruz. S.KO - Frigorifik Treyler’de yüzde 50 pazar payı ile lider kapattıktan sonra ilk hedefimiz bu seviyede kendimize kalıcı bir yer edinerek istikrarlı büyümemizi sürdürmek. S.CU - Sogutucu Unite’de Schmitz Cargobull marka kendi üretimimiz olan S.CU Sogutucu Unite'yi Türkiye pazarı ile Logitrans 2019 Fuarı'nda tanıştırıp çok olumlu geri dönüşler ve siparişler aldık. İlk siparişlerimizin kullanıcı firmaların yeni taleplerinde de Schmitz Cargobull soğutucu ünitelerini tercih etmeleri bize gurur ve azim veriyor. Sürekli gelişen ve akıllı taşımacılık sunan teknolojimiz, Adapazarı üretim kapasitesinde devreye giren önemli artış, saha yatırımlarımız, büyüyen ve gelişen satış ağımız, gelişen satış sonrası hizmetlerimiz ve müşterilerimize sunduğumuz finansal çözümlerimiz bu hedefe ulaşmamızı sağlayacak” diye konuştu.

Günay Otomotiv ile bölgesel işbirliği yaptı

Ayhan ayrıca, Avrupa genelinde ve Türkiye’de kendi satış kadrolarıyla direkt satış yapan Schmitz Cargobull’un bir istisna olarak, Hatay'ın önde gelen ve koklu firmalarından Günay Otomotiv ile bölgesel bir iş ortaklığı anlaşması yaptıklarını duyurdu. Ayhan, “Büyüyen direkt satış ağımıza ek olarak, Günay Otomotiv'in de satış gücümüze katılmasıyla beraber yurt genelinde hem erişim hem de hizmet kalitemizi artırmayı planlıyoruz. Amacımız, şirketimizin 130 yıla varan global deneyimi ile Günay Otomotiv'in Türkiye treyler sektöründe sahip olduğu 35 yıllık tecrübeyi, 4 yaşındaki genç ve azimli şirketimiz çatısı altında buluşturarak müşterilerimize çok daha geniş bir alanda kaliteli hizmet vermek” diye konuştu.

“Pazar 2021’de 18 bin adedi aşabilir”

2021 yılında treyler pazarına yönelik beklentilerini açıklayan Schmitz Cargobull Türkiye Satış Direktörü Nihat Ayhan şunları söyledi: “Talep artışı hızlandı. 2020, daha çok filo yenilemelerinin yılıydı. 2021, küresel salgın ile birlikte taşımacılık sektörünün yükünün artmasıyla rüzgarına filo büyümelerini de eklemeye başladı. Premium pazarının iki ana segmentinde 2021’in ilk çeyreği, 2020'nin aynı dönemine göre yüzde 87 büyüyerek başladı. Tenteli segmenti, ilk çeyrekteki yüzde 94'lük artış ile yine başı çekiyor. Frigorifik segmentindeki artış yüzde 58 seviyesinde. İlk çeyrek sonuçlarından görüleceği gibi pazar önemli bir büyüme vadediyor. Hemen hemen tüm üreticiler, yılın ikinci yarısına ve hatta son çeyreğine sipariş alıyor. Biz de sipariş girişlerimizden oldukça memnunuz. Her şey planlarımız doğrultusunda gidiyor. Sektörün yılsonunda 18 bin adedi aşabileceğini, sonrasında da artarak devam edebileceğini öngörüyoruz.”

Taşımacılar uzun süredir yük problemi yaşamıyor

Nihat Ayhan, sektörün önündeki tüm risklere rağmen, 2021’den umutlu olmalarını sağlayan gelişmeleri şöyle sıraladı: