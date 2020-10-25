Türk Demiryolu Zirvesi sona erdi

25 Ekim 2020

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, demir yolu sektörünün liderlerini alanında uzman isimlerle buluşturan zirve sona erdi.

Açıklamaya göre, Türkiye'de ilk kez düzenlenen zirvede, Türk demir yolu dünyasının en önemli gündem maddeleri sektörün öncü isimleri tarafından ele alındı.

Türkiye'nin demir yolu alanındaki gelişiminin gözler önüne serildiği Türk Demiryolu Zirvesi'nde yerli ve yabancı sektör temsilcileri yer aldı. Avrupa'dan zirveye katılan önemli isimler hem kendi ülkelerindeki demir yollarında yapılan reformları değerlendirdiler hem de Türkiye ile yapılabilecek iş birliklerini gündeme getirdi.

Sosyal medya platformları, zirve web sitesi ve mobil uygulamalar dahil tüm online platformlardan canlı izlenen ve dört gün süren Türk Demiryolu Zirvesi’ni 9,5 milyon kişi sosyal mecralardan takip etti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, zirvenin, ülkenin demir yolu kültürünü yansıtması açısından büyük önem taşıdığını belirterek, "Zirvemize katılıp fikirlerini paylaşan yerli ve yabancı tüm katılımcılarımızın fikirleri bizim için çok değerli. Buradaki fikirlerin ileride yapacağımız devrim niteliğindeki büyük yatırımlara yön vereceğini düşünüyorum." dedi.

Kaynak: AA