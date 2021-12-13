Türk nakliyeciler 1 haftadır Bulgaristan’a taşıma yapamıyor!

Uluslararası Nakliyeciler Derneği (UND) İcra Kurulu Başkanı Alper Özel, ikili geçiş belgeleri tükendiği için Türk nakliyecilerin yaklaşık bir haftadır Bulgaristan’a taşıma yapamadığını dile getirerek, “Bulgar araçlarının Türkiye’nin ihracatından daha fazla pay alması için, geçiş belgeleri kasıtlı olarak verilmiyor. Bulgaristan’ın Türkiye’ye ilave ikili geçiş belgesi verilmesi için ön şart olarak boş giriş belgesi istiyor. Oysaki, Bulgaristan’dan Türkiye’ye yapılan taşımaların yüzde 70’ini, Türkiye’den Bulgaristan’a yapılan taşımaların da yüzde 51’ini Bulgar araçları yapıyor. Zaten Türk pazarından çok önemli bir pay alan böyle bir talebin gelmesini iyi komşuluk ilişkilerine yakışmıyor” diye konuştu.

Bulgar makamlarının hiçbir karşılık beklemeden ilave ikili geçiş belgesi vermesi gerektiğini ifade eden Özel, “Türk ihracatını Bulgar alıcılarına teslim etmeyi bekleyen Türk araçlarına ikili geçiş belgeleri tahsis etmeleri yönünde çağrıda bulunuyoruz” dedi.

Bulgar taşımacının payı artıyor

Komşu ülkeler içerisinde yapılan ihracatta ve ithalatta ikinci sırada yer alan Bulgaristan’ın ithal ettiği malların önemli bir kısmı Türkiye’den çıkıyor. Bu ürünler daha çok üretim için kullanılan ara mallar ve hammaddeden oluşuyor. İki ülke arasında gelişen ticari ilişkilerin iki ülke arasında yapılan taşımalarda Bulgaristan lehine değişim gösterdiğine dikkat çeken Özel, şöyle devam etti:

“İki ülke arasındaki taşımalarda 2021 yılının ilk 10 ayında gerçekleşen taşıma rakamlarına bakıldığında Bulgaristan’dan Türkiye’ye gerçekleştirilen boş girişlerde Bulgar araçlarının 30 bin taşıma yaptığı dikkat çekiyor. Türkiye’ye boş giriş yapan her 5 yabancı araçtan biri Bulgar plakalı. Buna karşılık sadece 2 bin 237 Türk plakalı araç Bulgaristan’a boş girmiş. Bulgar araçları ülkemizden Avrupa’ya 25 bin adet taşıma yapmış. Her yıl yaklaşık 30 bin sefer ülkemize boş giriş yapıp yük alan Bulgaristan araçlarının, 5 bin araç daha fazla girebilmesi için hakkımız olan taşıma izin belgesini vermemeleri kabul edilemez. Bulgaristan sadece bizim arabalarımızdan 86 Euro ücret alarak taşımacısına avantaj sağlarken şimdi de taşıma izin belgesi vermeyerek haksızlık yapıyor.”

“Bakanlık taviz vermemeli”

Bulgar makamların tutumunun Gümrük Birliği anlaşmasına da aykırı olduğunu savunan Özel, Türk karayolu taşımacılarının karşılaştıkları her türlü engelin ihracatçıya ek maliyet olarak yansıdığına dikkat çekti. Özel, ilgili bakanlıklara taviz verilmemesi çağrısında bulunurken, “Bugüne kadar daima sektörümüzün yanında duran Bakanlık yetkililerinin Bulgaristan’a karşı sergileyeceği her türlü tavizsiz politikayı destekleyeceğiz” dedi.