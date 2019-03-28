Turkish Cargo, İstanbul Havalimanı’na ilk direkt taşımasını gerçekleştirdi

28 Mart 2019

124 ülkeye hizmet sağlayan Turkish Cargo, dünyanın en büyük havalimanı olan İstanbul Havalimanı’na direkt olarak ilk kargo uçuşunu gerçekleştirdi. Boeing 777F tipi kargo uçağıyla Şangay-Bişkek-İstanbul rotasında yaptığı uçuşla yeni evine ilk kargo seferini gerçekleştiren Turkish Cargo, İstanbul-Aşkabat-Dhaka hattında yaptığı taşımayla İstanbul Havalimanı’ndan ilk uçuşunu başarılı bir şekilde tamamladı.

300 destinasyonda hava kargo hizmeti veriyor

Atatürk Havalimanı’na gelen Amsterdam, Paris, Guangzhou, Nairobi çıkışlı transit kargolar, tüm planlaması en ince ayrıntısına kadar yapılan dual hub TIR taşımalarıyla, İstanbul Havalimanı’na sevk edilerek TK 6472 seferiyle Aşkabat ve Dhaka’ya taşındı.

Bayrak taşıyıcı Türk Hava Yolları’nın 336 uçaktan oluşan filosunda bulunan yolcu uçaklarının kargo kapasitesine ek olarak 23 kargo uçağıyla direkt olarak kargo seferleri düzenleyen Turkish Cargo, dünyada 85’i direkt kargo noktası olan 300’den fazla destinasyona hava kargo hizmeti veriyor.

İstanbul Havalimanı’nda ilk aşamada 165 bin metrekare alanda operasyonlarını yürütecek olan Turkish Cargo, tüm fazlar tamamlandığında 4 milyon ton kargo elleçleme kapasitesine sahip olacak. ‘Mega kargo hub’ı hizmete geçene kadar İstanbul Havalimanı’ndaki kargo operasyonları, altyapı açısından tamamıyla yeterli olan geçici uydu tesisinde yürütülecek. Küresel hava kargo markası İstanbul Havalimanı’ndaki Mega Kargo Hub’ının faaliyete geçmesiyle tüm operasyonlarını İstanbul Havalimanı’na taşıyacak. Turkish Cargo, sektörünün en büyük beş markasından biri olma yolunda emin adımlarla ilerliyor.