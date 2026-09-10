Türkiye lojistikte yeni döneme hazırlanıyor: Asya’dan Avrupa’ya stratejik hatlar güçlendirilecek

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Türkiye, önümüzdeki üç yıllık dönemde uluslararası ticaret yollarındaki konumunu güçlendirmeye hazırlanıyor. Yeni Orta Vadeli Program’da, ülkenin stratejik konumu ve ulaştırma altyapısından daha fazla yararlanılarak transit taşımacılıktaki payının ve lojistik hizmetlerden elde edilen katma değerin artırılması hedefleniyor.

Plan kapsamında yalnızca yeni ulaşım bağlantıları değil; limanlar, demir yolları, kara yolları, lojistik merkezler, organize sanayi bölgeleri, üretim merkezleri, havalimanları ve sınır kapıları arasındaki bağlantılar da geliştirilecek.

Türkiye için “küresel lojistik merkez” hedefi

2027-2029 dönemini kapsayan OVP’ye göre Türkiye’nin uluslararası ticarette rekabet gücünün ve lojistik merkez olma potansiyelinin güçlendirilmesi için ticaret ve lojistik altyapısının etkinliği artırılacak.

Atılacak adımlarla taşıma, depolama ve dağıtım süreçlerinin hızlandırılması, maliyetlerin azaltılması ve Türkiye’nin bölgesel ticaret ile lojistik bağlantılarındaki konumunun güçlendirilmesi amaçlanıyor.

Son dönemde bölgede yaşanan savaş ve gerilimlerin yanı sıra ulaşım hatlarında ortaya çıkan krizlerin de Türkiye’nin stratejik konumunun önemini artırdığı belirtiliyor.

Orta Koridor’un kapasitesi artırılacak

Planın önemli ayaklarından birini Orta Koridor oluşturuyor. Türkiye’yi Azerbaycan, Orta Asya ve Çin’e bağlayan güzergâh kapsamında kritik demir yolu ve ticaret bağlantıları güçlendirilecek.

Bu çerçevede Bakü-Tiflis-Kars Demir Yolu Hattı, Kars-Iğdır-Aralık-Dilucu Demir Yolu Projesi ve Zengezur Koridoru bağlantılarının geliştirilmesi planlanıyor.

Böylece Hazar havzasından Türkiye’ye, buradan da Avrupa’ya uzanan demir yolu güzergâhlarının çeşitlendirilmesi ve taşıma kapasitesinin artırılması hedefleniyor.

Hicaz Demir Yolu ile Orta Doğu bağlantısı güçlenecek

OVP’de Orta Doğu yönündeki ulaşım bağlantıları için de Hicaz Demir Yolu öne çıkıyor.

Hicaz Demir Yolu’nun iyileştirilmesiyle uluslararası ulaştırma koridorlarının Orta Doğu yönündeki devamlılığının ve bölgesel ticaret bağlantılarının güçlendirilmesi planlanıyor.

Böylece Türkiye üzerinden geçen doğu-batı güzergâhlarının yanı sıra kuzey-güney eksenlerinin de birbirine bağlanması amaçlanıyor.

İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi Avrupa’ya bağlayacak

Stratejik planın Avrupa ayağında ise İstanbul Kuzey Demir Yolu Geçişi bulunuyor.

Projeyle Orta Koridor, Kalkınma Yolu ve Körfez bölgesinin Avrupa bağlantısının güçlendirilmesi hedefleniyor. Asya’dan ve Basra Körfezi’nden gelen yüklerin Türkiye üzerinden Avrupa’ya kesintisiz ve yüksek kapasiteli demir yolu bağlantısıyla ulaştırılması planlanıyor.

Kalkınma Yolu’nda liman, demir yolu ve kara yolu birleşecek

Kalkınma Yolu kapsamında ise Basra Körfezi’nden Türkiye üzerinden Avrupa’ya uzanan demir ve kara yolu bağlantıları geliştirilecek.

Projede “liman-demir yolu-kara yolu” entegrasyonunun güçlendirilmesi ve Türkiye’nin kuzey-güney yönlü uluslararası ticaretteki merkezi rolünün artırılması hedefleniyor.

İhracatçılar için lojistik ve finansman adımları

Yeni dönemde ihracatçıların küresel pazarlardaki rekabet gücünü artırmaya yönelik düzenlemeler de devreye alınacak. OVP kapsamında finansmana erişim imkanlarının geliştirilmesinden finansman maliyetlerinin azaltılmasına kadar çeşitli uygulamalar planlanıyor.

Yurt Dışı Lojistik Dağıtım Ağları desteğine daha fazla firmanın dahil olabilmesi sağlanacak. Uluslararası koridorların liman, lojistik merkez, organize sanayi bölgesi, üretim merkezi, havalimanı ve sınır kapılarıyla bağlantıları da geliştirilecek.

Bütün bu adımlarla Türkiye’nin Asya, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika arasındaki ticaret akışlarında daha güçlü bir merkez haline gelmesi, transit taşımacılıktaki payının ve lojistik hizmetlerden sağladığı katma değerin artırılması hedefleniyor.